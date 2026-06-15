「Tomoshi Yasuda in the PORTER Gallery 1」を開催中です。

株式会社 吉田

安田 知司氏は、デジタル画像を構成するピクセルを触覚感覚として認知できる大きさまで拡大した絵画作品を制作しています。

「ものの見方は1つではない」―同じものを見ているのにも関わらず、見方によってはまったく別のものに見えるという違和感を自身の経験から覚え、「見る」ことへの再考を促す作品を手がけています。

一つ一つのピクセルに力を持たせることを目的に、マチエールという凹凸の質感を丁寧に表現しています。また、すべてのピクセルに異なるカラーを使用している点も作品の大きな魅力となっています。

東京での個展としては約4年ぶりとなる本展では、開催を記念して制作された吉田カバンオリジナル作品をはじめ、ペイント作品の展示・販売を行っています。また、オリジナルのアートTシャツも会場限定で発売中です。

1.054ppi_132 530mm×410mm×20mmSequence color_25 627mm×490mm×50mm

・PAINT

1120×1620mm：\814,000（tax included）

696×868mm：\275,000（tax included）

627×490mm：\187,000（tax included）

530×410mm：\192,000（tax included）

333×242mm：\88,000（tax included）

・T-SHIRTS 全6種

サイズ：S / M / L / XL カラー：ホワイト / ブラック

\8,580（tax included）

※写真はホワイトのみです。

※完全数量限定につき、在庫がなくなり次第終了となります。

イベント詳細

＜Tomoshi Yasuda in the PORTER Gallery 1＞

開催場所：PORTER OMOTESANDO the PORTER Gallery 1

開催期間：2026年6月13日（土）～2026年6月29日（月）

住 所：東京都渋谷区神宮前5-6-8

営業時間：12:00～20:00 ※最終日18:00まで

安田知司氏在廊日：6月27日（土）/ 6月28日（日）/ 6月29日（月）

※在廊日は予告なく変更する場合がございます。

問い合わせ先

PORTER OMOTESANDO

住 所：東京都渋谷区神宮前5-6-8

電話番号：03-5464-1766