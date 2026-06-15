ダイエット経験女性の8割以上がダイエットだけで『理想のボディライン』になれる自信なし…特定の部位だけ痩せない「ぽっこりお腹」の悩みに脂肪吸引は向いている？

WOM CLINIC GINZA

WOM CLINIC GINZA（所在地：東京都中央区、理事長：深堀 純也）は、１.ダイエットに取り組んだことがある20～50代の女性／２.美容医師・美容看護師・美容カウンセラーを対象に「部分痩せの限界と脂肪吸引」に関する調査を行いました。

夏に向けて、「そろそろダイエットを始めなきゃ」と食事管理や運動に取り組んでいる方も多いのではないでしょうか。

しかし、体重は落ちても特定の部位が細くならないという部分痩せの難しさに直面し、リバウンドや皮膚のたるみに悩む方も見受けられます。

では、実際に理想のボディラインを求める女性はどのような悩みを抱え、美容医療の専門家は体型形成についてどのような見解を持っているのでしょうか。

そこで今回、WOM CLINIC GINZA（https://wom-clinic.com/）は、１.ダイエットに取り組んだことがある20～50代の女性／２.美容医師・美容看護師・美容カウンセラーを対象に「部分痩せの限界と脂肪吸引」に関する調査を行いました。

調査概要：「部分痩せの限界と脂肪吸引」に関する調査

【調査期間】2026年5月25日（月）～2026年5月26日（火）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,015人（１.508人／２.507人）

【調査対象】調査回答時に１.ダイエットに取り組んだことがある20～50代の女性／２.美容医師・美容看護師・美容カウンセラーと回答したモニター

【調査元】WOM CLINIC GINZA（https://wom-clinic.com/）

【モニター提供元】サクリサ

※この調査の内容は、あくまで美容医師・美容看護師・美容カウンセラーの方を対象にしたアンケート結果の紹介であり、効果や効能を実証するものではありません。

理想のボディライン、ダイエットだけで叶う？8割以上が“自信なし”と回答

「理想のボディライン」になれる自信がないと回答した女性は8割以上

はじめに、ダイエットに取り組んだことがある20～50代の女性に「夏に向けて、ダイエットだけで『理想のボディライン』になれる自信はあるか」と尋ねたところ、以下のような回答になりました。

『全く自信はない（42.3％）』

『あまり自信はない（40.8％）』

『やや自信がある（11.0％）』

『とても自信がある（2.9％）』

『すでに理想のボディラインになっている（3.0％）』

『全く自信はない』と『あまり自信はない』を合わせた8割以上の方が、自力でのダイエットのみで理想の体型に到達することに難しさを感じている様子がうかがえます。

一方で、『とても自信がある』『やや自信がある』と回答した方も1割以上と一定数いることが示されました。

下腹部（ぽっこりお腹）に悩む女性が最多

前問で『すでに理想のボディラインになっている』と回答した方以外に、「『ダイエットしても、ここだけは細くならない』と悩んでいる部位」について尋ねたところ、『下腹部（ぽっこりお腹）（63.1％）』と回答した方が最も多く、『太もも（50.1％）』『二の腕（36.1％）』と続きました。

「下腹部」や「太もも」「二の腕」といった、特定の部分を狙って細くすることの難しさが、前問で浮き彫りになった「自力でのダイエットで理想のボディラインになることに対する自信のなさ」に影響している可能性も考えられます。

気になるパーツのピンポイントな引き締めが、多くの女性にとっての課題となっているのではないでしょうか。

特定の部位が痩せないことに加え、過去のダイエットでどのような失敗を経験しているのでしょう。

約5割がダイエットをしても「リバウンド」や「皮膚のたるみ」を経験

「過去に試したダイエット（食事制限・運動・エステなど）で、『リバウンド』や『皮膚のたるみ』を経験したことはあるか」と尋ねたところ、半数以上の方が『ある（54.5％）』と回答しました。

過半数の方が、ダイエットにおいてリバウンドや皮膚のたるみといった、望まない結果を経験していることが明らかになりました。

食事制限や運動などのダイエットを試みるものの、その効果を維持することや、ボディラインを保ちながら減量することの難しさが示唆されました。

約4割の女性が美容医療の活用も検討したいと回答

「もし『1回の施術で理想のボディラインが手に入る』としたら、脂肪吸引などの美容医療の活用を検討するか」と尋ねたところ、4割以上の方が『とても検討する（14.4％）』『やや検討する（27.7％）』と回答しました。

これまでの設問で「自力でのダイエットの限界」や「部分痩せの難しさ」が示されたこともあり、1回の施術で変化が期待できる美容医療を、ひとつの選択肢として捉えている層が一定数存在することがうかがえます。

美容医療を検討する際に重視すること1位は「医師の技術力」

前問で『とても検討する』『やや検討する』と回答した方に、「脂肪吸引などの美容医療を検討する際、重視すること」について尋ねたところ、『医師の技術力・実績・専門資格（50.5％）』と回答した方が最も多く、『ダウンタイムの短さ（腫れや拘縮）（50.0％）』『仕上がりの美しさ（凸凹にならない、皮膚がたるまないなど）（49.5％）』『費用の安さ（49.5％）』と続きました。

上位4項目がほぼ半数で並ぶ結果となったことから、美容医療を前向きに検討する層は、「医師の技術力」や「仕上がりの美しさ」といった施術の質と、「ダウンタイム」や「費用」といった身体的・金銭的負担の軽減の両方を求めていることが明らかになりました。

理想のボディラインを追求しつつも、日常生活への影響やコストとのバランスを慎重に見極めようとする傾向があるようです。

【専門家に聞く】食事制限や運動で「部分痩せ」は本当にできる？

ここからは、美容医師・美容看護師・美容カウンセラーにうかがいます。

女性たちの実感とは裏腹に、医学のプロが「部分痩せはできる」 と回答

「医学的な観点から、食事制限や運動だけで『特定の部位の皮下脂肪』を減らすことは可能だと考えるか」と尋ねたところ、約9割の方が『とてもそう考える（37.1％）』『ややそう考える（49.3％）』と回答しました。

大多数の方が、食事制限や運動といったアプローチによる部分痩せを「可能である」と捉えていることが明らかになりました。

これまでの調査で、ダイエットに取り組んだことがある20～50代の女性の多くが自力での部分痩せに限界を感じている現状が示されましたが、医学的な視点を持つ専門家の間では「可能である」という認識が多数派を占めており、両者の間に認識のギャップがあることがうかがえる結果となりました。

最多は「リバウンドの繰り返し」。脂肪吸引に向いている人の3大特徴

「脂肪吸引は、どのような悩みや目的を持つ方に向いていると考えるか」と尋ねたところ、『ダイエットとリバウンドを繰り返している（50.1％）』と回答した方が最も多く、『メリハリのある「美しいボディライン（曲線美）」になりたい（48.7％）』『特定の部位だけが痩せない（41.4％）』と続きました。

「リバウンドの繰り返し」や「部分痩せの難しさ」といった、自己管理の壁に直面している方に対し、脂肪吸引が向いていると考えているようです。

「美しいボディラインになりたい」が上位に入っていることから、単なる減量目的だけでなく、メリハリのある体型を目指す上でのひとつの選択肢として捉えられているのではないでしょうか。

では、脂肪吸引において、施術を担当する医師のスキルは結果にどのように影響するのでしょうか。

「脂肪量調整」「滑らかな皮膚」が上位。技術力の差が出るポイント

「脂肪吸引では、医師の技術力によって仕上がりにどのような差が出ると思うか」と尋ねたところ、『取りすぎや取り残しのない、適切な脂肪量の調整（46.6％）』と回答した方が最も多く、『不自然な凸凹（不整）のない、滑らかな皮膚表面（41.0％）』『単なるサイズダウンではない、女性らしい曲線美の形成（38.3％）』と続きました。

脂肪吸引における医師の技術は、「適切な脂肪量の調整」や「皮膚表面の滑らかさ」といった「仕上がりのクオリティ」に直結していることが明らかになりました。

ダイエットに取り組んだことがある20～50代の女性が美容医療を検討する際に「医師の技術力」を最も重視していたこととも合致しており、理想のボディラインを形成する上で医師の技術の見極めが重要な要素であることが示されました。

VASER脂肪吸引が従来の施術 の良さは「ダメージの少なさ」が上位に

「美しいボディラインを作る上で、従来の脂肪吸引と比較して『VASER（ベイザー）脂肪吸引』の方が優れていると評価する点」について尋ねたところ、『組織（血管や神経）へのダメージ・出血が少ない（57.8％）』と回答した方が最も多く、『ダウンタイム（痛みや内出血）が軽減されやすい（47.1％）』『皮膚の引き締め効果が期待できる（40.0％）』と続きました。

「VASER（ベイザー）脂肪吸引」とは、カニューレ（吸引管）の先端から「ベイザー波」と呼ばれる特殊な超音波を出し、脂肪組織そのものに照射しながら吸引する方法です。

美容医師・美容看護師・美容カウンセラーには、「VASER（ベイザー）脂肪吸引」の体への負担軽減という点が特に評価されていることが明らかになりました。

組織へのダメージを抑えることは、患者が懸念するダウンタイムの軽減に繋がる要素と考えられます。また、「皮膚の引き締め効果」が評価されている点は、過去のダイエットでたるみを経験した女性の課題に対するひとつのアプローチとなる可能性を示しています。

身体的負担の軽減と美容面でのメリットの両立が、評価される理由と考えられます。

【37.7%が推奨】夏に美しいボディラインを作るなら「3ヶ月前」の施術がベスト

最後に、夏に向けた具体的なスケジュール感についてうかがいます。

「夏（7月～8月）に美しいボディラインになるには、いつまでに脂肪吸引を受けたらよいと考えるか」と尋ねたところ、『3ヶ月前（37.7％）』と回答した方が最も多く、『2ヶ月前（32.0％）』『1ヶ月前（14.0％）』と続きました。

夏本番を迎える直前ではなく、数ヶ月前から余裕を持って施術を受けるスケジュールが推奨されているようです。

施術後の回復や仕上がりまでの期間を逆算し、春先の段階で計画を立て始めることが、夏に向けて理想の体型を目指す上でのひとつの目安になるのではないでしょうか。

まとめ：自己流ダイエットの限界と、理想のボディラインを叶えるための専門的アプローチ

今回の調査で、自力でのダイエットのみで理想のボディラインを作ることに難しさを感じている女性の現状が浮き彫りになりました。

ダイエットに取り組んだことがある20～50代の女性の8割以上が、ダイエットだけで「理想のボディライン」になる自信を持てておらず、特に下腹部や太ももなど特定の部位の引き締めに対し、限界を感じている様子がうかがえます。

一方で、美容医師・美容看護師・美容カウンセラーの約9割は医学的な観点から、食事制限や運動だけで「特定の部位の皮下脂肪」を減らすことは可能と考えており、一般女性との間に認識のギャップが存在することも判明しました。

美容医師・美容看護師・美容カウンセラーは、ダイエットとリバウンドを繰り返してしまう方や、メリハリのある美しい体型を求める方に対し、脂肪吸引が向いていると考えており、脂肪吸引は単なる減量だけではなく、ボディデザインという観点でも意識される方法であるようです。

また、脂肪吸引などの美容医療を検討する上でダイエットに取り組んだことがある20～50代の女性が重視する「医師の技術力」は、美容医師・美容看護師・美容カウンセラーから見ても、脂肪吸引において適切な脂肪量の調整や仕上がりの滑らかさといったクオリティに直結する要素であることが示されました。組織へのダメージを抑え、ダウンタイムが軽減されやすく、皮膚の引き締め効果も期待できる「VASER（ベイザー）脂肪吸引」の活用は、身体的負担の軽減と美容面でのメリットを両立するひとつの手段と言えそうです。

そして、夏に向けて美しいボディラインを目指す場合、夏本番の「3ヶ月前」には脂肪吸引を受けるスケジュールが専門家から多く支持されました。

自力でのボディメイクに限界を感じている方は、数ヶ月前から余裕を持ったスケジュールで専門機関へ相談することが、理想の体型を目指す上での現実的な選択肢となるのではないでしょうか。

美容医療を受けるならWOM CLINIC GINZA

今回、「部分痩せの限界と脂肪吸引」に関する調査を実施したWOM CLINIC GINZA（https://wom-clinic.com/）は、患者様目線でのカウンセリング、適正価格でのご案内、安心いただける術後フォローアップ体制を意識して日々診療しています。

■WOM CLINIC GINZAが選ばれる理由

１.各分野に特化した医師12名と常勤の麻酔科医による万全の安全体制

美容医療においては、ご自身の悩みや目的に合った適切な施術を選ぶことと、安全な環境での施術が重要です。当院では、各分野に特化した12名の経験豊富な医師が在籍しており、患者様のご希望に合わせた最適な施術プランをご提案します。また、常勤の麻酔科医も在籍しているため、痛みやお身体に配慮した万全の安全体制を整えていますので、まずはお気軽にご相談ください。

２.短いダウンタイムでも効果を実現

WOM CLINIC GINZAは、ダウンタイムの短い施術を提供するべく、日々研究を続けています。治療効果を最大限に引き出しつつ、患者様が早く日常生活に戻れるよう努めています。HPの症例写真や多くの美容整形口コミに術後のダウンタイムの経過等が掲載されていますのでぜひ参考にしてください。

３.必要ない施術や効果の少ない治療は勧めない

当院には患者様の悩みときちんと向き合い、職人芸と呼べるレベルの高い施術を提供できるドクターしか在籍しておりません。

患者様の実際のニーズを深く理解することに注力し、本当に必要な施術のみを提案します。必要ない施術や効果の少ない治療を勧めることはありません。患者様の満足度を第一に考え、一人ひとりに合った、効果的かつ安全な治療方法を提供しています。

４.充実のアフターケア・保証制度

当院では、術後処置、検診、クリニックと同じビル内で受けられる術後専門インディバなど、状態に合わせたアフターケアをご案内しております。術後検診が終了後も気になる所がございましたら、いつでもご連絡をいただければ診察致します。

「施術を受けてよかった」と喜びの声をいただくことがほとんどですが、極稀に修正が必要な患者様がいらっしゃるのも事実です。当院を選んでくださった患者様に選んだことを後悔してほしくないという思いから、修正や追加治療が必要な患者様の再施術を責任をもって対応させていただきたいと考えています。

執刀医に思うように伝えられず、他院様で再手術を受けられる患者様もいることでしょう。

しかし当院では修正でよい結果を出すにはその手術を熟知している執刀医が行うのが1番の近道だと考えています。

ご不安な患者様の気持ちに寄り添うために医師、スタッフがサポートしてまいりますので、術後の経過のことでご不安な方はご遠慮なくご相談ください。

■理事長紹介

WOM CLINIC GINZA 理事長

深堀 純也

脂肪吸引約8,000件、小顔施術約5,000件、二重形成約3,000件の施術経験があり、「TRIBEAU」「カンナムオンニ」などのサイト・アプリでの口コミ数は4,000件以上にのぼります。

よりよい技術やトレンドを導入して、患者様により高度で安全な美容医療を提供できるようにと考え、韓国の名門クリニックとの業務提携を推進しています。

麻酔についても、患者様に安心して施術を受けていただけるよう、麻酔のプロフェッショナルが麻酔管理を行う体制を整えました。

また、患者様に質の高いサービスを提供できるよう、1つのビル内に様々な設備を整えた「美容外科ビル」を計画・完成させました。

技術的な部分はもちろんですが、患者様目線でのカウンセリング、適正価格でのご案内、安心いただける術後フォローアップ体制を意識して日々診療しています。

■施術メニュー例

ボディ脂肪吸引

二の腕・肩・付け根脂肪吸引：495,000円（税込）

二の腕前：165,000円（税込）

副乳：110,000円（税込）

脇肉：110,000円（税込）

前腕：440,000円（税込）

腹部全体：550,000円（税込）

胸下：165,000円（税込）

腰：330,000円（税込）

背中上：220,000円（税込）

背中下：220,000円（税込）

恥骨上

＋レディースアブクラックス（腹部のツーパック脂肪吸引）：330,000円（税込）

＋メンズアブクラックス（腹部のシックスパック脂肪吸引）：660,000円（税込）

太もも全周セット：880,000円（税込）

前半周：550,000円（税込）

後半周：550,000円（税込）

下臀部（お尻下半分）：165,000円（税込）

ひざ上／ひざ内／ひざ外1部位：110,000円（税込）

ふくらはぎ・足首脂肪吸引セット：440,000円（税込）

ふくらはぎボトックス：110,000円（税込）

前脛（すね）：220,000円（税込）

※麻酔代等は別途料金が発生いたします。

■無料カウンセリング予約・お問い合わせ

LINEで予約・お問い合わせ：https://page.line.me/146tbwbq?oat__id=5096635&openQrModal=true(https://page.line.me/146tbwbq?oat__id=5096635&openQrModal=true)

電話：03-6271-0328 受付時間10:00-19:00（土日祝対応）

24時間受付中！カンタンWeb予約 :https://wom-clinic.b4a.clinic/?_gl=1*u64ywr*_gcl_au*OTkyNjYwMjM4LjE3NDc3MDM5MjM.*_ga*MTk5NDkwMDEzNi4xNzQ3NzAzOTI0*_ga_Q3MSK7P331*czE3NDc3MDM5MjMkbzEkZzEkdDE3NDc3MDQ0NjEkajQ3JGwwJGgwJGRDdVd3cmlSUEJiX0oyVl9SWmdVYWVxcDBlVWZRdjVsMDlR

■クリニック概要

クリニック名：WOM CLINIC GINZA

住所：東京都中央区銀座2-2-18 TH銀座ビルB1.2.3.5.6.7階 2階総合受付

電話番号：03-6271-0328

診療時間（受付時間）：10:00～19:00（土日祝対応、事前予約制）

URL：https://wom-clinic.com/