250年以上にわたる伝統と革新から生まれたモダンラグジュアリーテキーラ「Maestro Dobel」 日本での正式展開を開始

プロキシモ・ジャパン株式会社

プロキシモ・ジャパン株式会社（東京都渋谷区）は、メキシコ・ハリスコ州発のラグジュアリーテキーラブランド「Maestro Dobel(R) Tequila（マエストロ・ドーベル・テキーラ）」の日本市場での展開を、2026年6月9日（火）より開始いたしました。当社は同ブランドの日本国内における正規輸入販売元として、国内展開してまいります。Dobel Tequilaの商品が日本国内で正式に販売されるのは、今回が初めてとなります。

Dobel Tequilaは、250年以上にわたるテキーラづくりの伝統とクラフトマンシップから生まれた、ラグジュアリーテキーラブランドです。伝統的なテキーラづくりに革新的な発想を融合し、世界で初めて “Cristalino（クリスタリーノ）” カテゴリーを確立。熟成由来の複雑で豊かな味わいと、透明感のある洗練されたスタイルを両立することで、テキーラカテゴリーの新たな可能性を切り拓き、進化を牽引してきました。

近年、世界の酒類市場では“量より質”を重視する傾向にあると言われています。当社は、クラフト性やストーリー性を備えた高価格帯カテゴリーへの需要が拡大しています。International Wine and Spirits Record によると、世界の高価格帯スピリッツ市場では、さらなるラグジュアリー化の流れが継続しており、特にアガベスピリッツカテゴリーへの注目が高まっているとレポートされています。

ラグジュアリーテキーラの文化を伝えるDobel Tequilaは、単なるショットカルチャーとしてではなく、7年かけて育てられるブルーアガベなど農作物の素材感、そして熟成感や香り、お料理とのペアリングを楽しむ「モダンラグジュアリースピリッツ」として再定義し、日本国内のテキーラ市場に新しい視点を生み出したいと考えています。

■商品ラインアップ

今回の日本展開では、ブランドを代表する「Dobel 50 Cristalino」を中心に、計3種類の商品を展開予定です。

1. Dobel Diamante Cristalino Tequila / ドーベル ディアマンテ

世界初(*2)の Cristalino テキーラとして知られ、ブランドを象徴するシグネチャーモデル。Reposado、Añejo、Extra Añejo を精密にブレンドし、独自のフィルタリング製法によって透明感のある美しい液色を実現しています。

オーク、バニラ、シナモンやアーモンド、ほのかなスモーキー感が重なります。クリスタリーノならではの滑らかさが特徴。熟成感と透明感を共存させた、Dobel Tequila を代表する一本です。

希望小売価格：9,900円（税別）

2. Dobel Añejo Tequila / ドーベル アネホ

アメリカンオーク樽で丁寧に熟成された、豊かなアロマと奥行きある味わいを持つAñejo。熟成の異なる段階で生まれた複数のヴィンテージが、巧みにブレンドされています。トーストしたオーク、バニラ、キャラメルを思わせる香りに加え、アガベ由来の自然な甘みとスパイス感が重なり、ウイスキーのような風味豊かさと滑らかさが特徴。

ストレートやシッピングスタイルで、その上品な余韻をゆっくり堪能いただけます。

希望小売価格：10,890円（税別）

3. Dobel 50 Cristalino Tequila / ドーベル 50 クリスタリーノ

東欧産オークとアメリカンオークで3年以上熟成された、ラグジュアリーなExtra Añejo。Cristalino カテゴリーならではの透明感と、熟成由来の奥行きを兼ね備えた、現代的なラグジュアリーテキーラです。圧倒的な滑らかさとシルキーな質感が特徴で、ブルーアガベ100%ならではの自然な甘みと繊細な樽香が調和した、洗練された味わい。

カラメルやローストアガベのような香りに、果実感やバニラのほのかな甘みに、軽やかなハーバル感も重なり、ゆっくりと香りや余韻を楽しむための特別な一本となります。

希望小売価格：30,000円（税別）

■Maestro Dobel Tequilaについて

革新となめらかさの匠、マエストロ・ドーベル(R) テキーラは、250年以上にわたる洗練された職人技と伝統を受け継ぐ現代的なテキーラブランドです。11代目のテキーラ職人フアン・ドーベルによって設立された本ブランドは、メキシコ・ハリスコ州で2003年に誕生し、極めてスムースな味わいのウルトラプレミアム・テキーラを幅広く取り揃えるブランドへと成長しました。

2008年に世界初（*2）のクリスタリーノ・テキーラ「ドーベル・ディアマンテ(R)」、初のスモーク・テキーラ「ウミート(R)」、そして初のペチュガ・テキーラ「パヴィート(R)」を生み出し、テキーラカテゴリーにおける革新の実績と、なめらかなテキーラ造りの匠の技で知られています。

2025年、ドーベル・テキーラ・ブランコは、コンクール・モンディアル・ド・ブリュッセルにおいて、同部門最優秀テキーラとして「レヴェレーション・テキーラ」という栄誉ある称号を獲得しました。

公式サイト：Maestro Dobel Official Website(https://www.maestrodobel.com/?utm_source=chatgpt.com)

*(1)IWSR 2025 Mexico by Value

*(2)Becle社調べ。2008年発売の「Maestro Dobel Diamante」が世界で初めてCristalinoカテゴリーを確立したテキーラブランド。

■プロキシモ・ジャパン株式会社 について

プロキシモ・ジャパン株式会社は、2008年に設立された総合酒類メーカー「Proximo Spirits」の日本法人。テキーラの「クエルボ」や「1800 テキーラ」、アイリッシュウイスキーの「ブッシュミルズ」など、伝統と革新を兼ね備えた世界的ラグジュアリースピリッツブランドを展開しています。社名の「Proximo」はスペイン語で「次（NEXT）」を意味し、クラフトマンシップを大切にしながら、新しい飲用文化やブランド体験の創出に取り組んでいます。

Maestro Dobel Instagramアカウント：

https://www.instagram.com/dobel_tequila_jp/

https://www.instagram.com/maestrodobelmexico/

https://www.instagram.com/dobeltequila/

＜商品のお取り扱いに関するお問い合わせ＞

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