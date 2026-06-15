年間数十万人が引退する時代へ。経営者と熟練者の「判断」を未来へ継承するAI基盤『Expert Graph』始動

CROSS Business Producers株式会社

事業開発のプロフェッショナルファームであるCROSS Business Producers株式会社(https://crossproducers.com/)（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 三木言葉、以下「当社」）は、経営者や熟練人材が長年培ってきた知識・経験・判断基準をAIによって構造化し、次世代へ継承可能な知識資産として再構築するAI知識基盤「Expert Graph（エキスパートグラフ）」(https://www.expertgraph.fun/)β版をローンチいたしました。

あわせて本日より、事業承継・技術継承・研究開発知識継承に課題を抱える企業を対象に、実証パートナー企業3社の募集を開始いたします。

■ 日本企業が直面する「判断継承」の課題

Expert Graph（エキスパートグラフ）公式サイト(https://www.expertgraph.fun/)

日本では65歳以上人口が3,600万人を超え、総人口の約29％を占めています。また、中小企業経営者の平均引退年齢は70歳前後まで上昇しており、事業承継は多くの企業にとって重要な経営課題となっています。

※出典：内閣府 令和7年版 高齢社会白書(https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/html/zenbun/s1_1_1.html)、中小企業庁 中小企業白書(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H30/h30/shoukibodeta/html/b2_4_3_1.html) 、中小企業庁 事業承継資料(https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/hikitugigl/2019/191107hikitugigl03_1.pdf)

一方で、企業の競争力を支えているのは単なるマニュアルやデータだけではありません。

- なぜその判断をしたのか- どのような失敗から学んだのか- どのような優先順位で意思決定しているのか- どのような視点で顧客や技術を見ているのか

といった、人の経験に裏打ちされた「暗黙知」が企業価値の源泉となっています。しかし多くの企業では、こうした知識が個人に依存しており、退職や引退とともに失われるリスクを抱えています。

CBPではこの課題を「判断継承」の課題と捉え「Expert Graph」(https://www.expertgraph.fun/)開発し、この度、β版が完成いたしました。

■ Expert Graphとは

「Expert Graph」は、「人が何を知っているか」ではなく、「人がどのように考え、どのように判断しているか」をAIによって構造化する知識継承基盤です。インタビューや対話、業務経験、意思決定プロセスなどを分析し、「判断基準」「経験則」「問題解決パターン」「専門知識」「価値観」を知識ネットワークとして再構築します。これにより、単なる情報保存ではなく「意思決定そのものの継承」を実現することを目指しています。

公式サイトはこちら⇒ https://www.expertgraph.fun/

■ 想定される活用領域

■ 特許出願済み技術を活用

- 想定される活用領域事業承継：創業者や経営者の経営哲学や意思決定プロセスの継承- 技術継承：熟練技術者のノウハウや現場判断の継承- 研究開発知識継承：研究者や開発担当者が蓄積してきた実験知見、失敗知見、技術判断の継承- 営業継承：トップ営業担当者の商談ノウハウや顧客対応力の継承- 専門職支援：士業やコンサルタントなど専門家の知識資産化

「Expert Graph」β版では、CBPが開発を進める特許出願済みの知識構造化技術を活用しています。

人の知識を単なる情報として保存するのではなく、判断構造や思考パターンを含めた知識資産として継承することを目指しています。

■ 実証パートナー企業募集

現在、「Expert Graph」の実証プロジェクトにご参加いただける企業を募集しております。

【募集企業数】3社限定

【対象企業】

・事業承継を予定する企業 ・製造業 ・建設業 ・インフラ事業者 ・研究開発部門 ・企業研究所・技術研究所 ・専門商社 ・士業事務所 ・コンサルティング会社

【実施内容】

・知識収集・ヒアリング ・AI解析 ・Expert Graph構築 ・知識継承モデル設計 ・活用レポート提供

※実証プロジェクトは「有償」での実施となります。

■ CROSS Graphとの連携

実証企業に応募する（3社限定） :https://www.expertgraph.fun/

「Expert Graph」では、CBPが開発を進める特許出願済みの知識構造化技術を活用しています。

人の知識を単なる情報として保存するのではなく、判断構造や思考パターンを含めた知識資産として継承することを目指しています。

※CROSS Graph公式サイト https://cross-graph.com/※CROSS Graphとは：

本サービスは、当社独自の「未来予測メソドロジー」と、当社の100％子会社である株式会社データリソースの世界約200社の調査データをあわせた、企業の中長期戦略策定などをAIと共に実行するナレッジプラットフォームです。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000005874.html)

※本エキスパートグラフは「CROSS Graph」の一部です。

■ 代表コメント

「生成AIによって情報を扱うコストは大きく下がりました。しかし、人が長年の経験の中で培った判断力や洞察力は、簡単に継承できるものではありません。私たちはAIによって人を代替するのではなく、人の知恵を未来へ継承するためにAIを活用したいと考えています。「Expert Graph」(https://www.expertgraph.fun/)は、経営者、研究者、技術者、営業担当者など、それぞれの分野で培われてきた知識資産を次世代へつなぐ挑戦です。

日本企業が持つ貴重な暗黙知を未来へ残し、新たな価値創造につなげていきたいと考えています。」

CROSS Business Producers株式会社 代表取締役 三木言葉

【CROSS Business Producers株式会社の概要】

2025年12月、AIプラットフォーム「CROSS Graph(https://cross-graph.com/)」を正式リリース。『世の中の変化をとらえ、事業開発を通じて社会に価値を送り出す』ことをパーパスとする、未来予測に基づくビジネスデザイン（Future Drawing(C)(https://crossproducers.com/service/)）で事業開発を支援しています。創業時より、米国IFTF（未来予測研究所Institute for the Future）(https://crossproducers.com/iftf/)と連携し、企業戦略への提言やフィールドサーベイほかを実施してまいりました。2021年APAC Entrepreneur「The Most Inspiring Japanese Entrepreneurs of the 2021」(https://apacentrepreneur.com/most-inspiring-entrepreneur-from-japan-2021/)受賞、2021年ウッドデザイン賞(https://www.atpress.ne.jp/news/296017)、2022年The Silicon Review「5 Best Management Consulting Firms to Watch」(https://thesiliconreview.com/magazine/cover/june-monthly-special-2022)受賞。当社は「Vision 2050」未来予測プログラムを実施し、「Future Drawing(C)(https://crossproducers.com/service/)」の提供を開始しました。世界約200社の調査データを提供する老舗の調査会社である株式会社データリソース（DRI）(https://www.dri.co.jp/)を子会社として傘下に持ち、グローバル市場インテリジェンス機能を強化しています。

会社名：CROSS Business Producers株式会社

住 所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル4階

代 表：三木言葉

設 立：2011年10月3日

U R L ：https://crossproducers.com

本件に関するお問い合わせ先

CROSS Business Producers株式会社

AI研究開発チーム

MAIL： cbp_pr@crossproducers.com