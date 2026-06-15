関連会社のIZULCA、「TikTok Socio-Economic Impact Report」発表会に登壇

株式会社マイクロアド

株式会社マイクロアド（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：渡辺健太郎）の関連会社で、TikTok Shopの運営・活用支援事業を行う株式会社IZULCA（読み：イヅルカ、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎原 良樹）は、2026年6月9日（火）に開催された、TikTok Japan主催の調査レポート「TikTok Socio-Economic Impact Report」メディア向け発表会のパネルディスカッションに、TikTok Shopを活用して地域活性化へ貢献するセラー企業として選出され、同社代表 榎原が登壇したことをお知らせいたします。

「TikTok Socio-Economic Impact Report」は、パブリッシャーやクリエイター、自治体、企業へのインタビューやユーザー調査を通じて、マクロミルグループに調査を委託し、TikTokが日本国内で生み出している影響を可視化する年次レポートです。

※写真提供：TikTok Socio - Economic Impact Report ～ 日本における経済的・社会的影響～

■ 「TikTok Socio-Economic Impact Report」が示す市場可能性

TikTokの国内名目GDPへの貢献額は6,800億円に達しており、雇用への波及効果も高く、5.2万人の雇用がTikTokを通じて支えられたと推計されています（※）。今やTikTokはエンターテインメントアプリを超え、日本経済を活性化させる巨大なインフラへと成長しています。

特に近年、動画やLIVE配信での発見をきっかけにユーザーが購買行動を起こす「ディスカバリーEコマース（TikTok Shop）」の領域は急速に拡大しています。今回のレポート発表会においても、TikTokを通じてビジネス価値や地域への貢献を生み出している事業者のリアルな変化を共有する場として、パネルディスカッションが実施されました。

※TikTok Japan調べ

■ IZULCA パネルディスカッション登壇の背景

これまでIZULCAは、TikTok Shopを活用した地方事業者の販路開拓支援やアカウント運営を展開してまいりました。

自社で運営するTikTok Shopアカウント「47マルシェ」の運営や、兵庫県豊岡市などの自治体をはじめとする地方事業者との協業施策（共同TikTok Shop LIVE配信など）、販売する豊岡産ブランド米のTikTok Shopでの実績などが評価され、TikTok Shopを活用した地域活性化の取り組み事例としてパネルディスカッションへ招かれました。

＜IZULCAの取り組み＞ 一部抜粋

・兵庫県豊岡市との共同TikTok Shop LIVE配信を実施

https://www.microad.co.jp/news/detail/2763/

・販売する豊岡産ブランド米が、 TikTok Shopで11月の週間売上ランキング1位を獲得！

https://www.microad.co.jp/news/detail/2817/

＜TikTok Shopアカウント＞

＠47marche（47マルシェ） ／ https://www.tiktok.com/@47marche



■ パネルディスカッションについて

「TikTokが生み出す、地域・観光への貢献」をテーマとしたディスカッションにおいて、国会議員や地方自治体の関係者らと共に、観光と産業を掛け合わせた持続可能な地域活性化について、活発な意見交換が行われました。

IZULCA 代表 榎原の発表コメント

地域産品の購入は、単なるモノの売買ではなく、その土地と関係を持つという側面がある。TikTok Shopを通じて地方事業者が全国の生活者と直接つながることで、地域活性化に寄与できると考えている。

■ 発表会 開催概要

日時 ： 2026年6月9日（火）

主催 ： TikTok Japan

公式発表詳細：https://newsroom.tiktok.com/tiktok-socio-economic-impact-report-june-2026?lang=ja-JP

『株式会社IZULCAについて』

https://izulca.jp/

マイクロアドと、海外版TikTok ShopをはじめとするECプラットフォームの運営代行など幅広い事業を展開する「Pinspace社（ピンスペース）」との合弁会社です。IZULCAは、Pinspaceが持つ豊富なノウハウと、マイクロアドが持つネットワークを活かし、TikTok Shop運営・ライブコマースの総合支援事業を展開しています。

今後もIZULCAは、他の地方特産品や農産物のライブコマース支援を推進し、地方創生と地域経済の活性化に一層貢献してまいります。

株式会社マイクロアド 概要

社名 株式会社マイクロアド

代表者 代表取締役 社長執行役員 渡辺健太郎

本社所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー13F

事業内容 データプラットフォーム事業

URL http://www.microad.co.jp/

株式会社IZULCA 概要

社名 株式会社IZULCA

代表者 代表取締役社長：榎原 良樹

本社所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー13F

事業内容 TikTok Shop運営及び、TikTok LIVEコマースの総合支援

URL https://izulca.jp/