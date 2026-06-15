転倒時の骨折リスクを低減する衝撃吸収フロア＆マット『ころやわ(R)』シリーズ最新作『ころやわマットIV（フォー）』が本日6/15(月)より正式販売開始

株式会社Magic Shields

株式会社Magic Shields（本社：静岡県浜松市、代表取締役CEO：下村明司、以下「マジックシールズ」）は、転倒時の骨折リスクを低減する衝撃吸収フロア＆マット『ころやわ(R)』シリーズにて、最新作『ころやわマットIV（フォー）』を本日2026年6月15日（月）より、正式販売を開始しましたことをお知らせ致します。

ころやわマットIV 使用イメージころやわマットIV 裏面

『ころやわ(R)』は高齢者の転倒による大腿骨骨折などのリスクを軽減することを目的に開発された特殊構造マットで、病院や特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等の介護施設を中心にすでに1,600以上の施設※1に導入いただいており、ご好評をいただいております。

※1 自社調べ（2026年4月10日時点）

■ ころやわマットIVの特徴

１. ころやわマットシリーズ初の裏面シート構造を採用することで、衛生面や清掃性が向上。

裏面のブロック部分をシートで覆うことで、マットIII比較で短時間かつ少ない清掃資材で裏面清掃が 可能となりました（清掃時間を5分の1に削減※自社テストによる）。

ころやわマットIVの裏面清掃テスト

2. 端部の強度が向上し、更にめくれにくく、ひっかかりにくく。

端部の厚み改善や、癖がつきにくい表面材を採用することで、マットIII比較で10倍以上の端部強度を実現しました。マットIII比較で端部の厚さが28%薄くなることで、ひっかりやすさも更に改善しました（III3.5mm⇒IV2.5mm）。

ころやわマットIVの端部

3. 使用時のズレにくさが向上し、安全性が更に改善。

マットIII比較でズレにくさが67%向上し、更にズレにくい仕様となりました（自社テストによる）。

今回発表のころやわシリーズ最新作『ころやわマットIV』は、マットIII比較で厚めの緩衝ブロックを採用することで、転倒時の大腿骨骨折リスクを低減するだけでなく、転倒時の頭部外傷リスクも低減しております（フローリングの3分の1まで頭部外傷時の重症リスクを低減）。マットIIIで採用され評価の高い4辺スロープを継続採用することで、側面からの汚れ侵入防止を達成しつつ、加えて裏面シート構造を初採用することで、更に衛生面や清掃性、使いやすさが改善しております。また、これまで「蹴とばしにより端部がめくれやすくなる」というお声をいただくことがありましたが、蹴とばしテストによる端部耐久試験では、前シリーズ比較で10倍以上の耐久性を実現しています。是非最新の『ころやわマットIV』をお試しいただき、その機能性を実感ください。



尚、11の病院・介護施設にて、今回の最新作『ころやわマットIV（フォー）』を先行モニター品にてお試しいただいたところ、「お奨めしたい」と回答いただいた割合も7割を超え、多くの方に支持をいただいております。特に評価ポイントが高かったのは、「裏面の使用が生活防水になった」「衛生的に使いやすく、清掃がしやすくなった」「コーナーがつまずきにくくなった」という点で、さらに使いやすくなったころやわマットを医療・介護のプロから高く評価いただいております。

【先行モニターの回答内容（n=11）】【ころやわマットIV（フォー）製品概要】

サイズ：150cm x 100cm x 1.3cm（横幅ｘ奥行ｘ厚さ）

重さ：7.6kg

梱包時のサイズ（箱の大きさ）：28 x 28 x 110cm（三辺合計：166cm）

梱包時の重量：8.5kg（箱＋マット＋納品書など）

メーカー希望小売価格：99,000円（税込）

販売チャネル：

（法人向け）

全国の卸・販売代理店

当社直販

■株式会社Magic Shields（マジックシールズ）について

株式会社Magic Shields（マジックシールズ）は2019年に設立された、自動車工学と医学をベースに新素材と構造「メカニカル・メタマテリアル」の研究開発、および製造・販売を行うスタートアップです。世界で増加している高齢者の転倒による骨折を減らすため、マジックシールズは転んだときだけ柔らかい「可変剛性構造体」を使った、これまで困難とされていた「歩行安定性」と「衝撃吸収性」の両方をあわせ持つ床材『ころやわ(R)』を開発し、医療機関や福祉施設、一部在宅向けに提供しており、すでに導入施設は1,600施設を超えております。特に、医療安全対策委員会の設置が多い500床以上の病院施設では、すでに全病院の約4割が『ころやわ(R)』を導入いただいており※2、厳しい医療安全対策のプロにもご満足をいただいております。

「すべての人が骨折を気にすることなく、自分の意思で自由に動ける」社会の実現を目指し、転倒にまつわる課題を独創的な技術と革新的な仕組みで解決することを使命としています。

※2 自社調べ2026年4月16日時点（500床以上病院373施設に対して147施設が導入済）

所在地 : 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F・FUSE

代表者 : 代表取締役 下村 明司

設立 : 2019年11月

公式サイト： https://www.magicshields.co.jp

『ころやわ(R)』特設サイト：https://www.magicshields.co.jp/coroyawa/

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社Magic Shields（マジックシールズ） 広報担当

- メール：contact@magicshields.co.jp- お電話：050-1742-4700 (平日午前10時～午後5時)- お問い合わせフォーム：https://www.magicshields.co.jp/contact/