AI生成画像・動画に接した人の6割が「知らずに見ていたと思う」。AI生成だと見抜ける自信がない人も58.5％

株式会社システムリサーチ

株式会社システムリサーチ（本社：愛知県名古屋市）が運営する「創作品モールあるる」（以下、あるるモール）は、全国の20～60歳を対象に「AI生成画像・動画」に関するアンケート調査を実施しました。

調査の結果、AI生成画像・動画に接したことがある人のうち58.5％が、AI生成画像・動画を見抜ける自信がないと回答しました。

また、同じくAI生成画像・動画に接したことがある人の60.1％が、「AI生成画像・動画だと知らずに見ていた経験があると思う」と回答しました。

一方で、AI生成画像・動画だと分かった場合には、「少し抵抗を感じる」が38.3％、「不信感を持つ」が20.2％となり、合わせて58.5％がネガティブな印象を持つことも分かりました。

調査結果(https://alulu.com/media/tips_aimedia//?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=aimedia)

■AI生成画像・動画に接した経験がある人は62.7％

AI生成画像や動画を見たことがあるか聞いたところ、

よくある：20.7％

たまにある：42.0％

となり、62.7％が接した経験があると回答しました。

一方で、「分からない」と回答した人も8.3％存在しており、AI生成コンテンツかどうか判断が難しいと感じている人も一定数いることが分かります。

■AI生成画像・動画を見抜ける自信がない人は58.5％

AI画像・動画か見抜ける自信があるか否かをAI画像・動画を見たことがあると答えた方に聞いたところ

あまりない：45.2％

まったくない：13.3％

となり、合計58.5％が「自信がない」と回答しました。

一方で、

かなりある：10.1％

少しある：31.4％

となり、41.5％は見抜ける自信があると回答しています。

■60.1％が「知らずに見ていた経験があると思う」

AI生成画像・動画に接したことがある人に、AI生成画像・動画だと知らずに見ていた経験があると思うか聞いたところ、

あると思う：60.1％

となりました。

また、「分からない」と回答した人も16.0％存在しており、AI生成コンテンツに気付かないまま接触している可能性もうかがえます。

■ AI生成だと分かった場合、58.5％が抵抗感や不信感

AI生成画像・動画だと分かった場合、どのように感じるか聞いたところ、

少し抵抗を感じる：38.3％

不信感を持つ：20.2％

となり、合わせて58.5％がネガティブな印象を持つことが分かりました。

一方で、

特に気にならない：28.7％

面白い・興味深いと感じる：11.7％

となり、40.4％は比較的肯定的または中立的な受け止め方をしていることも分かりました。

■ AI生成画像・動画への受け止め方はまだ分かれる

今回の調査では、AI生成画像・動画に接したことがある人のうち58.5％が「見抜ける自信がない」と回答しました。

また、同じくAI生成画像・動画に接したことがある人の60.1％が、「AI生成だと知らずに見ていた経験があると思う」と回答しています。

一方で、AI生成だと分かった場合には58.5％が「少し抵抗を感じる」「不信感を持つ」と回答しました。

AI生成画像・動画を認識せずに接している可能性がある一方で、AI生成だと分かった際には抵抗感を抱く人も少なくありません。

AI生成コンテンツとの接触が増える中で、その受け止め方はまだ定まっていないことがうかがえる結果となりました。

調査結果の詳細はこちら：

https://alulu.com/media/(https://alulu.com/media/tips_aimedia//?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=aimedia)tips_aimedia(https://alulu.com/media/tips_aimedia//?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=aimedia)/(https://alulu.com/media/tips_aimedia//?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=aimedia)

※データの引用・転載時のお願い

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、引用元として「創作品モールあるる」の公式サイトURL（ https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=priceupbuy)）へのリンク設置をお願いいたします。

【調査概要】

調査対象： 20歳以上60歳以下の男女

調査期間： 2026年6月2日

調査機関： クラウドソーシングサイト

調査方法： 各質問項目の回答割合を算出

有効回答数： 300名

※構成比は小数第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります

【創作品モールあるるについて】

「あるる」は商品やサービスの魅力だけではなく、『誰から買うか』を大切にしており、ショップさんの歴史、生産者さんの想い、職人の人となりを伝えるコンテンツが沢山あります。その想いを知った上で気に入った商品に出会うことができます。今後も「人（店舗）と人（お客さま）」が集い、繋がる場所を目指して努めてまいります。

■あるるモール

https://alulu.com/(https://alulu.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=tips_ecanxiety)

■お問い合わせ

https://alulu.com/contact/(https://alulu.com/contact/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=tips_ecanxiety)

【会社概要】

社名：株式会社システムリサーチ

本社所在地：〒453-0861愛知県名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

代表取締役社長：平山 宏

会社ホームページ：https://www.sr-net.co.jp/