【岡山大学】岡山大学総合技術部「スキルマップ」を公開～技術職員の専門技術提供への取り組み～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 13日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の技術統括監理本部を構成する総合技術部は、所属する教育研究系技術職員約90人のスキルマップを総合技術部ホームページ上に公開しました。

これまで「岡山大学研究者・技術者総覧」と科学技術振興機構（JST）の「researchmap」で、本部所属の技術職員の情報公開を行ってきましたが、今回スキルマップは「技術分類」という形で整理し、主に担当している研究機器や日常業務に関連した技術分類を可視化しています。これにより、技術職員への業務依頼時に、より精度の高い的確な技術依頼ができることや、統括部局である総合技術部と関係部局との連携強化などにつながります。

岡山大学総合技術部は、令和5年度（2023年度）の教育研究系技術職員の一元組織化に伴い創部され、4つの課（医学系技術課、設計製作・社会基盤技術課、教育支援技術課、機器分析・動植物資源技術課）の課員及びサイテック・コーディネーターで構成されています。多岐にわたる業務分野に対応するため、多種多様の専門技術を有する技術職員が配置されています。今後は、「人機一体（共用機器を対象とした分類）」を目指した取り組みを行う予定にしており、岡山大学研究設備機器共用システムCFPOU（Core Facility Portal , Okayama University）を活用した、機器情報と技術分類を連携させた取り組みを行うことで、さらなる技術提供への貢献も目指します。

今回のスキルマップの公開について、それに総合技術部本部長の佐藤法仁副理事（研究・産学共創総括担当）・副学長（学事担当）・上級URAは、「岡山大学は『岡山大学研究大学宣言』のもと、『岡山大学長期ビジョン2050』の実現を目指し、文部科学省の『地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）』などを活用して、技術職員の高度化を強力に推進しています。従来の研究者の影に隠れがちな技術職員のイメージを払拭し、研究大学を担う“当事者”として前面に立ち、研究者をはじめとしたステークホルダーとともに歩みを強めています。今回のスキルマップも高度化のひとつの手段であり、かつ今後もブラッシュアップしていきます。どうぞ岡山大学技術職員の取り組みにご期待ください。」とコメントしました。

本学は技術職員が主体性を持って研究基盤・共用環境（コアファシリティ）等の研究環境の改革を強力に進めています。今後も開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学で活躍する技術職員らの活躍にご期待ください。

本情報は、2026年6月12日に岡山大学から公開されました。

〇岡山大学総合技術部スキルマップ

https://techall.okayama-u.ac.jp/skill-map/

岡山大学総合技術部ホームページのスキルマップ（技術分類）

岡山大学総合技術部メンバー

◆参 考

・岡山大学ビジョン3.0・岡山大学長期ビジョン2050

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学総合技術部

https://techall.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学コアファシリティポータル

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

・SXプラットフォーム～「所有」から「共有」へ。研究機器のお得なレンタル・リースプラットフォーム～

https://sxplatform.jp/

・文部科学省「技術職員の人事制度等に関するガイドライン」

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu10/toushin/mext_00006.html

◆参考情報

・【岡山大学】“人機一体”の研究基盤を強化推進するために「研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（チーム共用）」が始動！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003103.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学技術統括監理本部を設置～「技術」から科学技術・イノベーション、社会変革の更なる強化促進のため、我が国の大学初の取り組みを始動～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002222.000072793.html

・【岡山大学】技術職員の高度化のフロントランナーとなる、わが国アカデミア初の「名誉技監」が誕生！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004034.000072793.html

・【岡山大学 x 日本電子】「借りる」で、研究時間の確保・研究環境の強化・人材育成の促進・必要経費の削減へ～今までにないお得な研究機器レンタルプラットフォーム誕生！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003328.000072793.html

・【岡山大学】技術職員の見える化の強化推進として岡山大学「研究者総覧」を「研究者・技術者総覧」へ～わが国初の試みを実施～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002697.000072793.html

・【岡山大学】JSPS主催「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）勉強会 我が国における研究基盤の強化推進のための技術職員とその組織の変革～課題と必要性を含めて～」で岡山大学の取り組みについて紹介

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004039.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学総合技術部 事務室

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-8802

E-mail：sougougijutsubu◎adm.okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えてください

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15430.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

設置費・保守費・修理費・撤去費が不要なお得な研究機器レンタル・リース『SXプラットフォーム』

https://sxplatform.jp/

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html