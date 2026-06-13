『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』とアニメ『転生したらスライムだった件』が再びコラボ！6月16日（火）より開催！リムル、ベニマル、シオン、シズが『白猫』世界にやってくる！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』において、TVアニメ『転生したらスライムだった件（以下、『転スラ』）』とのコラボイベント「転生したらスライムだった件プロジェクト2」を2026年6月16日（火）より開催いたします。

【コラボPV】https://youtu.be/UBOBrNwUBTg(https://youtu.be/UBOBrNwUBTg)

『転スラ』は、小説投稿サイト「小説家になろう」で伏瀬氏が発表した同名小説のコミカライズ（講談社「月刊少年シリウス」連載中／漫画：川上泰樹）を原作としたTVアニメです。本日、『白猫』と『転スラ』のコラボイベントを2026年6月16日（火）より開催することを発表いたしました。本イベントでは、『転スラ』の人気キャラクターたちが登場するオリジナルストーリーを展開いたします。

また、リムル（CV：岡咲美保）、ベニマル（CV：古川慎）、シオン（CV：M・A・O）、シズ（CV：花守ゆみり）がガチャにも登場いたします。本ガチャは開催中、動画広告を視聴いただくことで1日1回無料で引くことができる予定です。

さらに、本コラボではコラボ衣装を身に着けた『白猫』のキャラクターたちも登場いたします。特定のキャラクターを所持し、「コラボ衣装キャラ交換券付きジュエルパック」をご購入いただくことで交換できるようになります。

加えて、2020年に開催した『転スラ』コラボ第1弾を再開催いたします。

『白猫』公式X（@wcat_project）では、オリジナルQUOカードが当たるキャンペーンも開催しております。続報や詳細は『白猫』公式Xをご確認ください。

■リムル、ベニマル、シオン、シズが『白猫』世界にやってくる！

2026年6月16日（火）より、TVアニメ『転スラ』とのコラボイベント「転生したらスライムだった件プロジェクト2」を開催いたします。リムル（CV：岡咲美保）、ベニマル（CV：古川慎）、シオン（CV：M・A・O）、シズ（CV：花守ゆみり）が『白猫』の世界に登場いたします。これらのキャラが登場するガチャは開催中、動画広告を視聴いただくことで1日1回無料で引くことができる予定です。

●コラボPV

https://youtu.be/UBOBrNwUBTg

〇ガチャ登場キャラクター

リムル

（CV：岡咲美保）

ベニマル

（CV：古川慎）

シオン

（CV：M・A・O）

シズ

（CV：花守ゆみり）

■『白猫』コラボ衣装キャラも登場！

特定のキャラクターを所持し、「コラボ衣装キャラ交換券付きジュエルパック」を購入すれば、コラボ衣装を身に着けた『白猫』キャラクターを交換で入手できます。詳細はゲーム内お知らせなどをご確認ください。

ガオシー

（CV：澁谷梓希）

ゲオルグ

（CV：中村悠一）

ベルラーン

（CV：明坂聡美）

エクセリア

（CV：丹下桜）

■コラボイベント「転生したらスライムだった件プロジェクト」も再開催！

2020年7月に開催したコラボイベント「転生したらスライムだった件プロジェクト」も再開催いたします。開催内容などの詳細は、開催時にゲーム内お知らせをご確認ください。

■コラボPV公開記念キャンペーン開催中！

『白猫』公式X、および『転スラ』公式Xをフォローし、対象ポストをリポストした方の中から抽選で30名様に、今回のコラボイベントのキービジュアルを使用したオリジナルQUOカード（500円分）をプレゼントいたします。

●開催期間

～2026年6月19日（金）15：59 予定

●『白猫』公式X

https://x.com/wcat_project

■キャラクターたちの「登場記念キャンペーン」開催予定！

『白猫』公式X（@wcat_project）と『転スラ』公式X（@ten_sura_anime）をフォローし、対象のポストを引用リポストした方の中から抽選で、各キャストの直筆サイン色紙を各5名様にプレゼントいたします。

●『白猫』公式X

https://x.com/wcat_project

●キャンペーン期間

各キャンペーンのポストをご確認ください。

■TVアニメ『転生したらスライムだった件』とは

スライム生活、始めました。サラリーマン三上悟は通り魔に刺され死亡し、気が付くと異世界に転生していた。ただし、その姿はスライムだった！リムルという新しいスライム人生を得て、さまざまな種族がうごめくこの世界に放り出され、「種族問わず楽しく暮らせる国作り」を目指すことになる――！

小説投稿サイト「小説家になろう」で伏瀬氏が発表した同名小説のコミカライズ（講談社『月刊少年シリウス』連載中／漫画：川上泰樹）を原作としたTVアニメで、関連書籍を含めたシリーズ累計発行部数は2023年2月時点で4,000万部を突破。2018年～19年にかけて第1期を放送。2026年2月に劇場版第2弾『劇場版 転生したらスライムだった件蒼海の涙編』が上映され、現在TVアニメ第4期が放送中。

※「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。

TVアニメ『転生したらスライムだった件』公式サイト： https://www.ten-sura.com/

TVアニメ『転生したらスライムだった件』公式X： https://x.com/ten_sura_anime

【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。

2026年7月14日（火）に12周年を迎えます。

◆アプリ名：白猫プロジェクト

◆価格：アイテム課金制

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/21sjgfjf/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式X：https://x.com/wcat_project

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※YouTubeは Google LLC の商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。