SUZUKIのKATANA型ピザカッター「ピザカッターナ」が「タカシマヤ ゲートタワーモール」に登場！

株式会社フェイススズキのKATANA型ピザカッター「ピザカッターナ」

株式会社フェイス（本社：石川県白山市、ブランド名：CAMSHOP.JP）は、2026年6月1日（月）から6月24日（水）まで、タカシマヤ ゲートタワーモール 7階 ローズテラスにて「CAMSHOP POP UP STORE」を期間限定開催いたします。

会場では、SUZUKIの正式ライセンスを取得したKATANA型ピザカッター「ピザカッターナ」を販売いたします。

「ピザカッターナ」は、SUZUKIを代表する名車「KATANA」をモチーフにしたユニークなキッチンアイテムです。前輪部分がピザカッターとして機能し、ピザを楽しくカットすることができます。

使用後は付属の専用スタンドにセットすることで、まるでガレージにKATANAを飾るかのようにディスプレイが可能。キッチンやダイニングのアクセントとしても存在感を放ちます。

単なるキッチングッズではなく、「いつでもKATANAと共にありたい」というライダーやファンの想いを形にした、実用性と造形美を兼ね備えたアイテムです。

カラーはシルバーとレッドの2色展開。

新たに登場したレッドカラーは、KATANAらしいシャープなデザインに鮮やかな存在感をプラス。メタリックな質感と深みのある赤色が、キッチンシーンをより印象的に演出します。

ご自宅用としてはもちろん、バイク好きの方やSUZUKIファンへのギフトとしてもおすすめです。

オンラインショップからもご購入いただけます。

商品紹介ページ：

https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2801594&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2801594&sort=n)

【開催概要】

イベント名：

『CAMSHOP』POP UP STORE

会場：

タカシマヤ ゲートタワーモール 7階 ローズテラス

〒450-6001

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番3号

期間：

2026年6月1日（月）～6月24日（水）



【SUZUKI GSX1100S KATANAについて】

1980年代初頭に登場した「SUZUKI GSX1100S KATANA」は、その名の通り日本刀をモチーフにした鋭く美しいデザインと、卓越した走行性能で世界中のライダーを魅了しました。

直線的で無駄のないフォルム、切れ味のあるシルエットは、今なお多くのファンに語り継がれる伝説的なモデルです。

「ピザカッターナ」は、そんなKATANAのスピリットを日常に取り入れるために誕生しました。

イベント会場の他、公式サイトからもお買い求めいただけます。

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2801594&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2801594&sort=n)

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【商品詳細】

カッター：ステンレス

本体：ABS樹脂

品質表示：食器洗浄機、食器乾燥機、使用不可

【販売元】

販売元会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

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