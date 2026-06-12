ロイヤルエンフィールド、関東・中部・関西・九州エリアで「試乗キャラバン」の開催を決定

ピーシーアイ株式会社- 第1弾は6月27日(土)・28日(日)、東京・イオンモールむさし村山「つむぐひろば」で開催- 関東・中部・関西・九州の4エリアを巡る特別なキャラバン- ロイヤルエンフィールド11モデルがラインナップ

ロイヤルエンフィールドの日本正規代理店「ロイヤルエンフィールドジャパン(総輸入発売元：ピーシーアイ株式会社 代表取締役社長 高橋 一穂)」はブランド体験の場を広げるべく、「ロイヤルエンフィールド試乗キャラバン」を関東・中部・関西・九州エリアで順次開催することを発表いたしました。

本プロジェクトの皮切りとして、2026年6月27日（土）・28日（日）の2日間、東京・武蔵村山市の「イオンモールむさし村山・つむぐひろば」にて関東会場を開催いたします。

本イベントでは、最新モデルの試乗ができるほか、正規ディーラーの専任スタッフが車両やアクセサリーの詳細をご案内し、その場でのご購入・お乗り換えの商談も可能です。

今後は中部・関西・九州エリアへの巡回も予定しており、ベテランライダーはもちろん、これからバイクライフを始める初心者の方まで、ロイヤルエンフィールドの魅力を直接体感いただける機会を提供してまいります。

【開催概要】ロイヤルエンフィールド試乗キャラバン関東

日 程：2026年6月27日（土）・28日（日）

会 場：イオンモールむさし村山 「つむぐひろば」【Googleマップ(https://maps.app.goo.gl/Wwd2K89aZKqhNsyY7)】

住 所：東京都武蔵村山市榎1丁目1-34

時 間：10:00～17:00（試乗受付は10:30～16:50）

※12:00～13:00は休憩のため試乗休止となります。

※悪天候（雨天・強風など）の場合は、安全を考慮し中止とさせていただく場合がございます。

申込方法：公式HP内の専用フォームより事前予約制

申込先 ：ロイヤルエンフィールド試乗キャラバン関東申込みフォーム(https://secure-form.jp/www.royalenfield.co.jp/TestRideCaravan2026Kanto)

参加資格：試乗車両に該当する運転免許証の提示が必須

推奨装備：ヘルメット、グローブ、長袖・長ズボン等、走行に適した服装※予備ヘルメットの用意はございますが、安全・衛生面の観点から普段お使いの装備の持参を推奨いたします。

【試乗モデル】

【特別展示モデル】※日本未発売

CONTINENTAL GT 650 Slipstream BlueSHOTGUN 650 Stencil WhiteBEAR 650 Two Four NineCLASSIC 650 Black ChromeSUPER METEOR 650 Interstellar GreenHIMALAYAN 450 Kamet WhiteMETEOR 350 Fireball OrangeGOAN CLASSIC 350 Trip TealCLASSIC 350 Medallion BronzeBULLET 350 Black GoldHUNTER 350 Tokyo BlackBULLET 650CLASSIC 650 125TH YEAR ANNIVERSARY SPECIAL EDITION

展示および試乗モデルは、変更となる可能性があります。

【今後の巡回予定エリア】

関東会場を皮切りに、中部・関西・九州エリアでの開催を予定しております（時期調整中）。詳細が決まり次第、順次発表いたします。

最新情報は、ロイヤルエンフィールドジャパン公式サイトイベント特設ページ(https://www.royalenfield.co.jp/information/events/TestRideCaravan-kanto.html)をご参照ください。

＜ロイヤルエンフィールドについて＞

1901年の創業以来、ロイヤルエンフィールドは美しいオートバイを作り続けてきた二輪車ブランドです。そのルーツは英国にあり、1955年にマドラス(現チェンナイ)に製造工場を設立。以来ロイヤルエンフィールドは、インドのミッドサイズ・モーターサイクルセグメントの成長を牽引してきました。ロイヤルエンフィールドのモーターサイクルは、美しく、シンプルで親しみやすく、ライディングする楽しさに溢れた乗り物である。それは我々ロイヤルエンフィールドが、自らを『Pure Motorcycling／ピュア・モーターサイクリング』と呼ぶ由縁です。

ロイヤルエンフィールドのプレミアムラインナップには、クルーザーの「METEOR 350(メテオ・サンゴーマル)」、650パラレルツインモーターサイクルの「CLASSIC 650(クラシック・ロクゴーマル)」「SUPER METEOR 650(スーパー・メテオ・ロクゴーマル）」、「INT650(アイエヌティ・ロクゴーマル）」、「CONTINENTAL GT650(コンチネンタル・ジーティー・ロクゴーマル）」、アドベンチャー・モーターサイクルでは「HIMALAYAN 450(ヒマラヤ・ヨンゴーマル）」、アイコニックな「GOAN CLASSIC 350(ゴアン クラシック・サンゴーマル）」「BULLET 350(ブリット・サンゴーマル）」、「CLASSIC 350(クラシック・サンゴーマル）」があります。また我々は2024年に、新しいシティ＆電動モーターサイクルブランド『FLYING FLEA(フライング・フリー)』を発表しました。それはモダンなデザインと先進技術を融合させた、都市型モビリティカテゴリーにおける我々の新たなチャレンジでもあります。

また我々ロイヤルエンフィールドは、世界各地でモーターサイクルイベントを企画しています。とくに、毎年11月にインド西海岸のリゾート地ゴアの美しいビーチに、世界中からロイヤルエンフィールド・ライダーが集まるイベント「Motoverse(モトバース)」や、ヒマラヤ山脈の高地を走る「Himalayan Odyssey(ヒマラヤン・オデッセイ)」が有名です。世界中の人々がロイヤルエンフィールドを走らせる世界同日開催のライディングイベント「One Ride(ワンライド)」も実施しています。

インドのトラック大手Eicher Motors Limited(アイシャーモーターズ・リミテッド)の一部門であるロイヤルエンフィールドは、インドの主要都市に2000以上の店舗を構え、世界60カ国以上に850近い店舗を展開しています。また、ロイヤルエンフィールドは、英国のブランティングソープとインドのチェンナイに2つのテクニカルセンターを有し、インドの都市チェンナイ近郊のオラガダムとヴァラムヴァダガルに2つの最新鋭の生産施設を運用しているほか、バングラデシュ、ネパール、ブラジル、タイ、アルゼンチン、コロンビアの6ヶ所に近代的なCKD(コンプリート・ノック・ダウン)組立工場も有しています。



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ロイヤルエンフィールドのブランドや製品に関する詳細は下記公式ウェブサイトをご覧ください

https://www.royalenfield.co.jp

全国のROYAL ENFIELD正規販売店は下記よりご確認いただけます

https://www.royalenfield.co.jp/dealers/

本件に関するお問い合わせ先：ロイヤルエンフィールドジャパン(総輸入発売元:ピーシーアイ株式会社) https://www.royalenfield.co.jp