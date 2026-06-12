あの忌々しい水垢も、ギトつく油膜も。この2本でケリをつける！【無機汚れ】　【有機汚れ】に特化した高濃度シャンプーが JELBO by ヴァレンティよりリリース！

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株式会社コラント

用途/自動車外装、タイヤ、ホイール、その他外装の洗浄用







製品ページはコチラ :
https://valenti-onlineshop.com/jelbo-sp-30



【有機汚れ】油汚れ、水アカ、花粉、黄砂、に特化した酸性のアルカリ性シャンプー



用途/自動車外装、タイヤ、ホイール、その他外装の洗浄用







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受付時間　10:00～12:00／13:00～18:00


※土・日・祝はお休みをいただきます。



株式会社コラントについて


社名：株式会社コラント


本社所在地：岐阜県羽島市上中町長間1881


代表取締役：堀 雅利


設立：2007年7月4日


事業内容：自動車用品の企画、食品の企画・販売・卸売・製造・販売、ペットフードの企画・製造・販売、コスメ用品の企画・販売