あの忌々しい水垢も、ギトつく油膜も。この2本でケリをつける！【無機汚れ】 【有機汚れ】に特化した高濃度シャンプーが JELBO by ヴァレンティよりリリース！
株式会社コラント
用途/自動車外装、タイヤ、ホイール、その他外装の洗浄用
製品ページはコチラ :
https://valenti-onlineshop.com/jelbo-sp-30
用途/自動車外装、タイヤ、ホイール、その他外装の洗浄用
製品ページはコチラ :
https://valenti-onlineshop.com/jelbo-sp-40
用途/自動車外装、タイヤ、ホイール、その他外装の洗浄用
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https://valenti-onlineshop.com/jelbo-sp-30
【有機汚れ】油汚れ、水アカ、花粉、黄砂、に特化した酸性のアルカリ性シャンプー
用途/自動車外装、タイヤ、ホイール、その他外装の洗浄用
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TEL：058-322-6700
受付時間 10:00～12:00／13:00～18:00
※土・日・祝はお休みをいただきます。
株式会社コラントについて
社名：株式会社コラント
本社所在地：岐阜県羽島市上中町長間1881
代表取締役：堀 雅利
設立：2007年7月4日
事業内容：自動車用品の企画、食品の企画・販売・卸売・製造・販売、ペットフードの企画・製造・販売、コスメ用品の企画・販売