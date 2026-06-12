ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー、2026年5月における月間視聴者数が昨対比で108％へと伸長特に“25歳～34歳女性”では130％と大幅増加

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年5月におけるABEMAオリジナル恋愛リアリティーショーの月間視聴者数が昨対比で108％へと伸長したことをお知らせいたします。中でも、“25歳～34歳女性”においては、130％と大幅増加いたしました。（※1）

（※1）2026年6月時点、自社調べ

このたび、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショーの月間視聴者数が、特に25歳から34歳において昨対比で大幅に伸長した要因としては、特に『さよならプロポーズ viaオーストラリア』と『時計じかけのマリッジ』の視聴が好調だったことが挙げられます。「結婚・婚活」をテーマにした本番組が、25歳から34歳にもあたる“アラサー世代”を中心にSNSで大きな話題を呼びました。

3月5日（木）より放送を開始した『さよならプロポーズ viaオーストラリア』は、恋人として付き合いを続けているものの、なかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、結婚決断リアリティ番組です。シリーズ5作目となる本シーズンでは、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加。パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動をきっかけに彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組が、“結婚”か“別れ”かの究極の決断に挑みました。旅の中で浮き彫りになるカップルそれぞれの価値観や本音が大きな話題を呼び、SNS上では「リアルすぎる」「カップル間の問題が生々しい」など、多くの反響が寄せられています。また、放送期間中には関連ワードが3週連続でXのトレンド入り（※2）を果たすなど、20～30代女性を中心に大きな話題を集めました。5月7日（木）に放送された最終話では、各カップルの結末に大きな注目が集まり、最後まで多くの視聴者を魅了しました。現在、「ABEMA」にて全話配信中です。

（※2）2026年5月時点、自社調べ

また『時計じかけのマリッジ』は、4月28日（火）より放送開始した新たな婚活リアリティーショーです。恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の女性3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追っています。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2,000万円超えの“ハイスペ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返しています。番組放送前から、「ABEMA」公式Xで投稿した”30代婚活の現実”に関する投稿は2600万インプレッション（※3）を越えるなど大きな話題を呼んだ本作。さらに、第1話から第5話時点での番組関連SNS動画総再生数は、5,000万回を突破（※4）し、女性を中心に「勉強になる」「ブッ刺さる」「1週間の楽しみ」といった共感の声も寄せられています。最終回は、6月16日（火）夜10時より無料放送します。

（※3）該当X投稿：https://x.com/ABEMA/status/2046871629641515125?s=20

（※3.4）2026年5月時点、自社調べ

ABEMAではこの他にも、さまざまな恋愛リアリティーショーを取り揃えています。6月14日（日）夜9時からは、婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』の放送が開始。20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、結婚をめぐる本音と価値観が赤裸々に飛び交う人気シリーズの最新作となります。参加者には、総フォロワー数400万人を誇る（※1）人気YouTuberや、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など、個性豊かな面々が集結。結婚、そして自らの人生に向き合い、選び、選ばれ続ける過酷な14日間を経て、運命の相手と結ばれるのは果たして誰なのか、ぜひご注目ください。

10周年を迎えたABEMAは、引き続き視聴者の期待を超える番組制作および運営に励むとともに、これからも無料放送を基盤としながら、いつでもどこでも手軽に“最高品質”のコンテンツを楽しめる環境づくりに努め、社会インフラとしての価値を高めていきます。

■『さよならプロポーズ viaオーストラリア』

https://abema.tv/video/title/90-1303?s=90-1303_s5

■『時計じかけのマリッジ』

https://abema.tv/video/title/90-2058

■『ガールオアレディ3』

https://abema.tv/video/title/90-1849?s=90-1849_s3&eg=90-1849_eg99(https://abema.tv/video/title/90-1849?s=90-1849_s3&eg=90-1849_eg99)

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■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/