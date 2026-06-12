ニュージーランド産の主食タイプのウェットフードtama「イートミート」シリーズ（ムースタイプ）を新発売

マーケティングパートナー株式会社

プレミアムキャットフード専門店・通販「たまのおねだり（tama）」（運営：マーケティングパートナー株式会社、本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：泰地正人、Tel：03-6772-8194、https://www.tamaone.jp/）は、高品質な原材料と徹底した衛生管理で定評あるニュージーランドで生産する主食タイプのウェットフードtama「イートミート」シリーズ3種（ムースタイプ）を、6月12日（金）より新発売します（AAFCO栄養基準適合）。

tama「イートミート」シリーズのラインナップは、肉本来の良さを活かした高タンパク設計。肉・魚・内臓を高比率で配合した猫本来の食性に近い設計で、タンパク源の異なる『ツナ＆ラム』『ビーフ＆マッカレル』『チキン＆キングサーモン』の3種を用意しました。なめらかで口あたりが良いムースタイプなため、グルメな猫の嗜好性を満たす美味しさが特徴です。

■tama「イートミート」シリーズの共通の特徴、仕様

今回新発売するtama「イートミート」シリーズは、肉・魚・内臓を高比率（89％以上）で配合した猫本来の食性に近い総合栄養食です（グレインフリー）。なめらかで口あたりが良いムースタイプで、メインの原材料をツナとラム、チキンとキングサーモンなど、異なる素材を組み合わせることで、ひとつだけでは出せない奥行きのある味わいに仕上げました。グルメな猫の嗜好性を満たす美味しさが特徴です。

また、機能性食材として、クランベリー（泌尿器ケア）、チアシード（整腸ケア）、シゾキトリウムオイル（オメガ脂肪酸）を配合。美味しさだけでなく、健康にも配慮しました。

・内容量：80g

・原産国：ニュージーランド

・価格：399円（税込）

■tama「イートミート」シリーズのラインナップ

【ツナ＆ラム】

・ニュージーランド産のツナとラムを使用。食べなれたツナと、独特の香りが特徴のラム肉の食欲を刺激します。

・ライフステージ：アダルトメンテナンス（AAFCO栄養基準適合）

【ビーフ＆マッカレル】

・ニュージーランド産のビーフとサバを使用。野生の肉に近い強い香りビーフと馴染みあるサバで本能を刺激します。

・ライフステージ：オールライフステージ（AAFCO栄養基準適合）

【チキン＆キングサーモン】

・ニュージーランド産のチキンとキングサーモンを使用。最もポピュラーな、人気の組み合わせです。

・ライフステージ：オールライフステージ（AAFCO栄養基準適合）

■ニュージーランド政府準拠の安全管理工場で製造

tama「イートミート」は、HACCP（MPI認証）を核に、ニュージーランド政府基準に準拠した安全管理工場で製造しています。原材料だけでなく製造工程にも目を向け、毎日の食事として安心して続けられる品質を支えています。

■商品概要 主食タイプのウェットフード tama「イートミート」ツナ＆ラム

■商品概要 主食タイプのウェットフード tama「イートミート」ビーフ＆マッカレル

■商品概要 主食タイプのウェットフード tama「イートミート」チキン＆キングサーモン

■ウェブサイト

・主食タイプのウェットフード tama「イートミート」シリーズ（ムースタイプ）の紹介ぺージ

https://www.tamaone.jp/ext/magazine/2026/06/eatmeat-new202605.html

・プレミアムキャットフード専門店・通販「tama（たまのおねだり）」公式サイト

https://www.tamaone.jp/

■プレミアムキャットフード専門店・通販「たまのおねだり（tama）」

プレミアムキャットフード専門店・通販「たまのおねだり（tama）」は、世界中から厳選したキャットフードを販売する、プレミアムキャットフード専門店です。2014年4月22日にプレミアムキャットフード専門店として創業し、猫のために“猫本来の食生活を探求する”というコンセプトのもと、わたしたち猫好きが猫から「おねだり」されるような商品をセレクトしています。

そして、2019年2月からはオリジナル総合栄養食の展開を開始。室内で暮らす猫の健康にこだわって開発したプレミアム品質の総合栄養食「tama プレミアムキャットフード」シリーズの発売を皮切りに、2023年11月からはウェットフード（総合栄養食）6種を発売、同年2月には「療法食 パウダーフード 腎臓ケア」を発売しました。これからも、猫がおいしく食べてずっと健康でいられることを願い、猫のことを大切に想う人たちと共に学び、成長しながらより良いサービスと品揃えを目指して参ります。

また、tamaオリジナルブランドの商品は、猫が元気に30歳を迎えられることが当たり前になるように、そんな願いを込め「cat life 30（キャットライフサーティー）(R)」をコンセプトに、他にはないユニークな商品を情熱を持って開発していきます。