梅雨を突き抜けるポップチューン！ココラシカ７ヶ月ぶりの新曲リリース！国内最大級の大型音楽フェスにも初の出演決定！

株式会社フォーライフミュージックエンタテイメント

ギターレス3ピースバンド・ココラシカの新曲「踊りまくっていいじゃないか!!!」が、7月にリリースされることが決定した。本作は、20歳の彼らだからこそ鳴らせる等身大の感性とポップさを詰め込んだセルフプロデュース楽曲となっている。

本楽曲には「嫌なことがあってもとりあえず踊ってみようよ！」という想いが込められており、“日常から5cmだけはみ出す勇気”をくれるポップチューンだ。凹んだ時でも、心を空っぽにして踊れる瞬間があれば、それだけで「悪いことばっかじゃないさ」と思えるかもしれない。そんなささやかな願望を、軽やかなサウンドに乗せて描いている。

ココラシカだからこその気負いのなさと等身大の言葉で、「考え出す前に手を挙げて」「踊りまくっていいじゃないか!!!」と、日常から少しだけはみ出すことを肯定するような歌詞と、思わず身体が動き出す軽快なサウンドに、リアルな説得力が詰まった1曲となっている。

これまでバンドとしての音楽観を色濃く反映した楽曲を制作してきた彼らだが、本作ではより一層多くの人へ届けたいという想いのもと、歌詞、メロディ、コード、アレンジに至るまで細部にこだわり、ポップミュージックとしての強度を追求した。なお、ミックスはVaundy「Tokimeki」などを担当したエンジニア・照内紀雄氏が手がけている。

日々を懸命に過ごす人たちへ寄り添う新曲「踊りまくっていいじゃないか!!!」。

「また明日から頑張ろう」と思わせてくれる心の絆創膏のような楽曲をぜひチェックしてほしい。

なお今夏8月には、国営ひたち海浜公園（茨城県）で開催されるLuckyrFes’26 Lucky Spaceへの出演が決定している。今月6月下旬には、自主企画「POP STEP DANCING」の開催も決定しており、ゲストにBLACK BERRY TIMES、やさしいみらいの2組を迎える。

◎プロフィール

2021年、都立鷺宮高校の軽音楽部で個性の違う３人が出会い、結成したバンド。“1杯の酔える音楽を”をテーマに、ポップチューンを追求する20歳のギターレス3ピースバンド。高校在学時にリリースした楽曲「恋よ、踊り出せ」がSNSを中心に話題になり、2024年には読売テレビドラマ『未成年～未熟な俺たちは不器用に進行中～』のエンディング主題歌に「花瓶」が起用された。音楽評論家・柴那典（しば とものり）氏には、「RADAR: Early Noise 2026」に選出されたkurayamisaka、スーパー登山部、Rol3ert、ハク。、Oddre:と並んで「2026年ブレイク候補」として評価されている。20歳のフレッシュさ、ノスタルジックを武器にしたレトロポップを届ける。

◎リリース情報

コラシカ

Digital Single「踊りまくっていいじゃないか!!!」

2026年7月1日（水）配信

◎ライブ情報

ココラシカ presents「POP STEP DANCING」

日程：2026年6月21日(日)

会場：Shibuya FOWS

OPEN 18:00 / START 18:30

ACT：ココラシカ / BLACK BERRY TIMES / やさしいみらい

前売り：\3,500 ※別途ドリンク代（e+のみ/先着）

ご購入はこちら： https://eplus.jp/cocolashika/

心斎橋Pangea「Luv Pop vol.101」

日程：2026年7月23日（木）

会場：心斎橋Pangea

OPEN 18:30 / START 19:00

ACT：ココラシカ / POOLS / mogari / …and more

前売り：\2,800 / 当日券：\3,300 ※別途ドリンク代

ご購入はこちら：https://eplus.jp/sf/detail/4550300001-P0030001

LuckyFes’26

日程：2026年8月8日（土）～8月11日（火・祝）

会場：国営ひたち海浜公園

出演日・ステージ：11日（火・祝）Lucky Space

LuckyFesチケットページはこちら：https://luckyfes.com/ticket/

【SNSリンク】

ココラシカ Official Web Site：https://cocolashika.com/

ココラシカ YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@cocola_deer

ココラシカ Instagram：https://www.instagram.com/cocola_deer/

ココラシカ X：https://x.com/cocola_deer

ココラシカ TIkTok：https://www.tiktok.com/@cocola__deer