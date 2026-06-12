KTC「MegPad」シリーズ、32型4K移動式スマートモニター「A32Q7 Max」発売――ワールドカップ2026を“どこでも”観戦。家中がパブリックビューイング会場に

KTC科技日本株式会社

KTC（KEY TO COMBAT）は、家中どこでも使える32インチ移動式スマートモニター 「MegPad A32Q7 Max(https://amzn.to/4egIEKn)」 をAmazon.co.jp(https://amzn.to/4eixIfs)にて発売開始いたしました。

通常価格：125,800円（税込）

発売記念キャンペーンとして 10％オフクーポンコード「10MAXMAX」 をご用意。適用後の最終お支払い価格は 113,220円（税込） となります。4K UHDタッチスクリーン・Android 13・大容量バッテリー・4基のスピーカーをこの価格で実現したモデルは、同クラスでも異例のコストパフォーマンスです。

▶ 製品ページ：https://amzn.to/4vI80rR(https://amzn.to/4egIEKn)

■ 「移動できないテレビ」の常識を覆す。ワールドカップを、好きな場所で

FIFAワールドカップ2026がいよいよ開幕します。現地時間2026年6月11日から7月19日まで、アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国で開催される今大会は、出場国が48か国に拡大し、全104試合という過去最大規模。

とはいえ、リビングのテレビの前でじっと座り続けるのは……長時間の試合観戦、ちょっと疲れますよね。

MegPad A32Q7 Max(https://amzn.to/4egIEKn)なら大丈夫。5つの静音360°キャスターを搭載し、リビングからキッチン、寝室からベランダまで、スムーズに移動可能。移動時の音も抑えられ、床にも優しい設計です。「キッチンで料理をしながらグループステージ」「お風呂上がりに寝室でハイライト」「ベランダでビールを片手に決勝トーナメント」――あなたの好きな場所が、最高のパブリックビューイング会場に変わります。

■ ワールドカップ2026、どこでどう見る？ 日本での完全視聴ガイド

「どこで見られるの？」「無料で見られる試合は？」――そんな疑問にお答えします。

◆ 全104試合をライブ視聴するなら「DAZN」

日本国内では、スポーツ・チャンネル 「DAZN」 が今大会の全104試合を日本語実況・解説付きでライブ配信します。さらに日本代表戦のグループステージ全試合、決勝、準決勝、3位決定戦は無料配信の対象です。

視聴にはDAZNアプリのインストールとアカウント登録（無料会員登録で日本代表戦は視聴可能）が必要です。また、2026年7月20日までに「DAZN SOCCER」に申し込むと、最初の3ヶ月間は月々980円（通常2,600円）で視聴できます。

◆ テレビで見たい方へ――NHK・日本テレビ・フジテレビでも放送

テレビ派の方もご安心を。NHK BSプレミアム4Kでは全104試合を生中継・録画で放送。地上波でもNHK総合・日本テレビ・フジテレビなどが日本代表戦や注目試合を中継します。

≪日本代表・グループステージ試合日程≫

日本代表・グループステージ試合日程

（決勝トーナメント進出後の放送・配信情報は各メディアにてご確認ください）

◆ MegPadで見るなら――Google Playからアプリをダウンロード

MegPad A32Q7 Max(https://amzn.to/4egIEKn)は Android 13を搭載しGoogle認証済み。DAZN、NHK+、TVer、ABEMAなど、ワールドカップ視聴に必要なアプリをGoogle Playストアから直接ダウンロードできます。

家族や友人と一緒に応援するなら、4基の8Wスピーカー（計32W）が臨場感あふれるサウンドを実現。800万画素の前面カメラとデュアルマイクで、離れた場所にいる家族や友人とビデオ通話しながら「一緒に観戦」することも可能です。まさに“応援専用機”としても活躍します。

■ 暮らしをアップデートする4つの「自由」

1. 置き場所の自由 - キャスターで家中どこでも

キッチンでレシピ動画、寝室でドラマ、リビングで映画、ベランダで朝のニュース……。気分やシーンに合わせて自由に移動できます。

2. 視聴スタイルの自由 - フル可動スタンド

高さ調整、チルト（前後傾斜）、スイベル（左右回転）、ピボット（縦回転）に対応。立ったままでも、座ったままでも、寝転がったままでも、自分にとって最も見やすい角度に調整できます。

3. 接続の自由 - 9500mAhバッテリー＆豊富な端子

電源コードを気にせず約3時間の連続使用が可能。音楽再生なら最大約11時間楽しめます。背面にはHDMI 2.0、USB 3.0、USB 2.0を搭載し、PCやゲーム機、外部ストレージとの接続も自由自在。

4. 操作性の自由 - タッチ＆リモコン

10点マルチタッチ対応の4K UHD画面で、アプリ操作やスクロールも直感的。離れて見る時は付属リモコンで快適操作。ワイヤレスマウスも付属しているので、より精密な操作が必要な作業にも対応できます。

■ 4Kの美しさと、届くサウンド。観戦体験を一段階上へ

32インチ4K UHD（3840×2160） の高精細タッチディスプレイは、選手の表情から芝の質感まで細部までくっきり。3000:1の高コントラスト比と124% sRGB色域ボリュームにより、ユニフォームの色味からスタジアムの照明まで、鮮やかで奥行きのある映像を再現します。アンチグレア（非光沢）仕様で映り込みを抑え、日中でも快適に視聴可能です。

音響面では4基の8Wスピーカーが、スタジアムの歓声や実況の声を迫力豊かに届けます。ゴールの瞬間の盛り上がりを、よりリアルに体感できます。

■ ワールドカップだけじゃない。日常のすべてのシーンで活躍

大会が終わってもMegPad(https://amzn.to/4egIEKn)の活躍は続きます。

- リビングでNetflix・YouTube・Amazon Prime Videoを大画面で- キッチンで料理レシピ動画を見ながら調理- 寝室で寝る前のリラックス動画- 子ども部屋で学習アプリや知育コンテンツ- オンライン会議やテレワークのサブモニターとして- フィットネス・ヨガ動画を大画面で

高性能Rockchip 8コアプロセッサー、16GBメモリ、256GBストレージの組み合わせにより、アプリの切り替えも動画再生もスムーズです。

■ 製品スペック（簡易版）

■ キャンペーン価格のご案内

Link：https://amzn.to/4egIEKn

通常価格：125,800円（税込）

クーポンコード：10MAXMAX

適用後最終価格：113,220円（税込） ← 10％オフ

対象：Amazon.co.jp限定

コード入力場所：注文画面の「ギフト券・プロモーションコード」欄

※クーポンコードは予告なく終了する場合があります。お早めにご利用ください。

■ 会社概要

KTC（KEY TO COMBAT）

「戦う道具に、妥協なき性能と価格を」――ゲーミングモニターからスマートモバイルディスプレイまで、ユーザーの真のニーズを捉えた製品開発を行うブランド。MegPadシリーズは、ライフスタイルに新しい選択肢を提案し続けています。

▼本件に関するお問い合わせ

会社名：本社 深圳KTC科技有限公司 / 日本事業部 KTC科技日本株式会社

公式サイト：https://jp.ktcplay.com/(https://jp.ktcplay.com/)

KEY TO COMBAT Amazonストア：https://amzn.to/4baK5sm(https://amzn.to/4baK5sm)

担当：Kitty

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アフターサービス：support@ktcplay.com

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