Speee、リンクアンドモチベーションのマーケティングを総合的に支援　CV数増加・CVR改善などに貢献 。

株式会社Speee

株式会社 Speee（東京都港区、代表取締役：大塚 英樹、東証スタンダード市場：4499、以下「Speee」）は、株式会社リンクアンドモチベーション（東京都中央区、代表取締役会長：小笹 芳央、東証プライム市場：2170、以下 「リンクアンドモチベーション」）のWebサイトにおいて、SEO施策、CVR（コンバージョン率）改善、リスティング広告を含む包括的なマーケティング支援を実施し、CV数増加、CVR改善に貢献したことをお知らせいたします。

Speeeは今後も、リンクアンドモチベーションのさらなる事業成長を支えるパートナーとして、包括的なマーケティング支援を継続してまいります。

■Speeeコンサル前の課題

- SEO施策により一定のセッション数は獲得できていたものの、事業貢献につながるCV数獲得には課題が残っていた。- AI Overviews（AIによる概要）など検索環境の変化により、従来のプロジェクトから進化させる必要があった。- 広告領域は複数代理店を経るも、さらなる成果向上が求められていた。

■Speeeに決めた理由

- 提案書の枠を超えて事業に踏み込む熱量と構造的な視点があったため。- クライアント独自の思想・優先度に対して、セオリーを超えてアラインする柔軟性があったため。- SEO・CRO・リスティング広告まで横断して戦略設計できる人材体制と、事業解像度の高さがあったため。

■Speeeコンサル後の効果

- 全体のCVRが約3倍に改善、CV数も約2倍超に伸長した。- リスティング広告は目標値の約1.5倍のパフォーマンスを実現した。- デジタルマーケティングの枠を超え、セールス連携など事業上段の議論を行うパートナーへ進化した。

■事例インタビュー全文

https://webanalytics.speee.jp/voice/018/

■デジタルマーケティングコンサルティングサービスについて

Speeeは「事業を開発する、という事業。」というビジョンのもと、さまざまな事業の創出と成長に取り組んでまいりました。その中で培った実戦的な知見と経験を活かし、企業の事業成長を最速で実現するデジタルマーケティングコンサルティングサービスを提供しています。

◆業界最大級の実績を誇るSEOコンサルティングサービス

Speeeの原点であるSEO領域では、18年以上にわたり3,000社超の企業を支援。業界最大級の体制と高い専門性を活かし、95%（※）という高い契約継続率を実現しています。変化の激しい検索アルゴリズムにも柔軟に対応し、成果に直結する戦略的なプロジェクトでクライアントの競争力を長期的に支えています。※2024年4月～2025年3月実績

◆デジタルマーケティング全体を統合的に支援

SEOに加え、広告運用、UI/UX改善までを一気通貫で支援します。施策個別の支援にとどまらず、デジタルマーケティング全体を俯瞰した戦略設計により、事業成長を最短で実現します。

◆AI時代を見据えた先進的な取り組み

AI技術の発達により検索行動が変化し、企業のマーケティングにも変化が迫られています。Speeeでは社内に「AIリサーチ&イノベーションセンター」を設置し、日々進化するAI領域の仮説検証や実証実験に取り組んでいます。従来のSEOサービスとともにAEO（回答エンジン最適化）領域のコンサルティングサービス提供を行っています。

■株式会社Speeeについて

Speeeは、「解き尽くす。未来を引きよせる。」というコーポレートミッションのもと、データドリブンな事業開発の連鎖でデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する企業です。金融DX事業、レガシー産業DX事業、DXコンサルティング事業など幅広い領域に展開しています。

【提供サービス】

・最速で事業を伸ばすデジタルマーケティングコンサルティングサービス（SEO/AEO/UIUX改善/広告）（https://webanalytics.speee.jp/）

・デジタルネイティブ企業発トランスフォーメーションの専門部隊「SPEC＆COMPANY」（https://spec.speee.jp/ ）

・企業のDXを支援する、伴走型コンサルティングサービス「バントナー」（ https://bantner.speee.jp/ ）

・不動産売却・査定サービス「イエウール」（https://ieul.jp/ ）

・土地活用・不動産投資プラン比較サイト「イエウール土地活用」（https://land.ieul.jp/ )

・優良不動産会社に特化した不動産査定サービス「すまいステップ」（ https://sumai-step.com/ ）

・不動産会社評判サービス「おうちの語り部（かたりべ）」（ https://ouchi-ktrb.jp/ ）

・完全会員制の家探しサービス「Housii（ハウシー）」（https://ieul.jp/buy/）

・売主に選ばれるAI不動産査定ツール「ツナガルオンライン査定」（https://tsunagaru-online.jp/lp/satei/)

・外壁塗装の比較サイト「ヌリカエ」（https://www.nuri-kae.jp/ ）

・水回りリフォームの比較サイト「リフォスム」（https://refo-sumu.jp/)

・介護施設の口コミ評判サイト「ケアスル 介護」（ https://caresul-kaigo.jp/ ）

・ブロックチェーン事業「Datachain」（https://datachain.jp）

・督促自動化SaaS「コンプル」（https://cmpl.jp/）

■株式会社リンクアンドモチベーション 会社概要

社名 ：株式会社リンクアンドモチベーション

事業概要 ：組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）、個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）、マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）、ベンチャー・インキュベーション

設立 ：2000年3月27日

所在地 ：東京都中央区銀座4丁目12-15 歌舞伎座タワー 15階

代表者 ：代表取締役会長 小笹 芳央

証券コード：2170（東証プライム市場）

URL ：https://www.lmi.ne.jp/

■株式会社Speee 会社概要

社名 ：株式会社Speee

事業概要 ：金融DX事業、レガシー産業DX事業、DXコンサルティング事業

設立 ：2007年11月

所在地 ：東京都港区六本木三丁目2番1号

代表者 ：代表取締役 大塚 英樹

証券コード：4499（東証スタンダード市場）

URL ：https://speee.jp/

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。