株式会社LCAエキスパートセンター、商号を「株式会社SuMPO NEXT」へ変更

株式会社LCAエキスパートセンター

株式会社LCAエキスパートセンターは、2026年6月12日付で商号変更に関する登記手続きを完了し、社名を「株式会社SuMPO NEXT」へ変更いたしましたので、お知らせいたします。

新社名である「SuMPO NEXT」には、一般社団法人サステナブル経営推進機構（SuMPO）との連携を一層強化し、サステナブル経営の実践支援をさらに発展させていくという思いを込めています。

当社はこれまで、LCA・GHG算定、カーボンフットプリント、ソフトウェア・データベース関連サービス等を通じて、企業・団体の環境負荷可視化やサステナビリティ対応を支援してまいりました。

今後は、株式会社SuMPO NEXTとして、これまで培ってきた専門性と実務知見を基盤に、SuMPOグループの一員として、企業・団体のサステナブル経営の推進に、より実践的かつ幅広く貢献してまいります。

また、商号変更にあわせて、当社ロゴおよびメールアドレスのドメインも順次変更いたします。なお、所在地、電話番号および既存のお取引窓口に変更はございません。

【概要】

旧社名 ：株式会社LCAエキスパートセンター

新社名 ：株式会社SuMPO NEXT（さんぽネクスト）

商号変更日 ：2026年6月12日（金）

所在地 ：東京都千代田区神田小川町二丁目4番16号 いちご神田小川町ビル3階

代表者 ：代表取締役会長 壁谷 武久

代表取締役社長 神崎 昌之

ロゴ ：新ロゴへ変更

メールアドレス：新ドメインへ順次移行

◇株式会社SuMPO NEXTについて

株式会社SuMPO NEXTは、LCA・GHG算定、カーボンフットプリント、ソフトウェア・データベース関連サービス等を通じて、企業・団体のサステナブル経営の実践を支援する会社です。今後は、SuMPOグループの一員として、定量評価から実践支援までをつなぎ、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

新ロゴ：株式会社SuMPO NEXT

【問い合わせ先】

株式会社SuMPO NEXT

経営企画部 担当：永井

Mail: k_nagai@lca-expert.co.jp