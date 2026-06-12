採用AIエージェント「採用一括かんりくん」、「履修DB-α」とシステム連携を開始

HRクラウド株式会社

HRクラウド株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中島 悠揮、以下 当社）は、を提供する採用AIエージェント「採用一括かんりくん」にて、株式会社履修データセンターが提供する「履修DB-α」とのシステム連携を開始したことをお知らせいたします。

連携の背景

新卒採用において、サークルやアルバイト経験などの「ガクチカ（学生時代に力を入れたこと）」や自己PRだけでなく、大学で実際に「何を学び、どのような成績を修めたか」という学修歴データを客観的な評価指標として活用する企業が増加しています。 また、令和８年内閣府発出の採用活動に関する要請においても、採用選考において「学修成果や学業への取組状況、学業を通じて培われた汎用的な能力等を適切に評価すること」が求められ、新たに対応を検討する企業も増えている状況です。

しかし、成績証明書や履修履歴の提出を学生に求める場合、「紙やPDFでの個別回収」「システムへの手動アップロード」「面接官への共有」といった煩雑な事務作業が発生し、採用担当者の大きな負担となっていました。こうした課題を解決するため、当社は「採用一括かんりくん」と「履修DB-α」のAPI連携を実装いたしました。

本連携により、履修データの案内から回収、管理、評価者への共有に至るまでのプロセスを完全に自動化し、企業と学生の双方にとってストレスのない選考体験を提供します。

本連携による主な機能とメリット

1. 案内メールへのタグ挿入のみで、学生ごとの専用URLを自動発行

「採用一括かんりくん」から送信するメールやLINEメッセージの文面に、専用のタグを挿入するだけで、学生ごとに個別化された本人確認用URLが自動で差し込まれます 。採用担当者が学生一人ひとりに個別のURLを発行・管理する手間はかかりません 。

2. 履修データを「かんりくん」へ自動集約

学生が「履修DB-α」上で自身の履修情報を登録し、送信ボタンを押すと、そのデータが自動的に「採用一括かんりくん」へ連携されます 。提出されたデータは「履修情報一覧PDF」および「元データ（CSV）」として候補者の「資料管理」ページに即座に保存され、採用担当者には登録完了の自動通知が届きます 。これにより、提出状況の確認漏れやデータの散逸を完全に防ぎます。

3. 面接官（評価者）へのセキュアな情報共有

集約された履修データは、面接を担当する現場社員に対してもかんりくん上からスムーズに共有可能です 。また、「評価者には履修データを見せる/見せない」といった権限設定が柔軟に行えるため、個人情報保護の観点でも安全に運用することができます 。

「採用一括かんりくん」について

「採用一括かんりくん」は、採用プロセスの自動化と候補者とのコミュニケーション最適化をリードする「採用AIエージェント」です。

AIが採用担当者の最適なパートナーとして、応募者情報の自動一元管理から、LINEを活用した高度なコミュニケーション、そしてデータに基づく戦略的な意思決定まで、採用活動の全フェーズを強力に支援します。

「工数削減」にとどまらず、企業と候補者の幸福なマッチング＝「採用成功」を最大化するプラットフォームとして、現在2,000を超える採用活動を支援しています。

HRクラウド株式会社について

会社名 ： HRクラウド株式会社

所在地 ： 東京都千代田区紀尾井町３－６ 紀尾井町パークビル7階

代表者 ： 代表取締役社長 中島悠揮

設立 ： 2014年4月2日

事業内容：クラウド型採用管理システム/採用AIエージェント「採用一括かんりくん」の開発・提供

、採用コンサルティング・採用代行サービス「採用代行かんりくん」の提供

https://www.career-cloud.asia

https://www.career-cloud.asia/bpaas

株式会社履修データセンターについて

会社名 ： 株式会社履修データセンター

所在地 ： 東京都港区白金台2-10-2 白金台ビル4F

代表者 ： 代表取締役 辻 太一朗

設立 ： 2013年

事業内容：履修DB-αの開発・提供、マスデータ提供・研究支援

URL ： https://dscenter.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名： HRクラウド株式会社

部署名： HRテック事業部 マーケティンググループ

担当者： PR 担当 市原

TEL ： 03-6261-5989

E-mail： mk@hr-cloud.co.jp