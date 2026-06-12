【PRODIST】アールエスタイチとマンダムが共同開発した専用冷却水を採用。気化熱冷却でアンダーウェア表面温度最大-5.2℃の「リキッドウインドスースーベスト」発売

株式会社昭和商会

株式会社昭和商会（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：佐野修唯）は、専用冷却水をアンダーウェアへ送水し、気化熱冷却によって身体を効率よく冷やす「リキッドウインドスースーベスト」を発売いたしました。

本製品は、腰に装着した保冷ボトルから専用冷却水を送水し、ベスト内に配置されたチューブを通じて胸部や背中のアンダーウェアへ送水する冷却システムです。冷却水が蒸発する際に発生する気化熱とファン付きウェアの送風を組み合わせることで、暑熱環境下での快適性向上をサポートします。

また、本製品にはモーターサイクルウェアメーカーとして知られる株式会社アールエスタイチの気化熱冷却技術を採用。専用冷却水には、株式会社アールエスタイチと株式会社マンダムが共同開発した「LIQUIDWIND WATER」を採用しています。

商品概要

商品紹介ページ :https://www.showashokai.com/product/detail/3788

近年、建設現場や工場、物流倉庫などではファン付きウェアが広く普及しています。一方で、猛暑環境下ではさらなる暑さ対策が求められています。

「リキッドウインドスースーベスト」は、ファン付きウェアのアンダーウェアとして着用することで、送風と気化熱冷却を組み合わせた効率的なクールダウンを実現。身体の冷却をサポートし、過酷な作業環境で働く方々の快適性向上に貢献します。

主な特徴

●気化熱冷却の実験結果アンダーウエアの表面温度-5.2℃※を実現

●専用冷却水を胸部・背中へ送水し、気化熱で冷却

※室内温度 35℃ / 湿度 70% / 風速 6m（20km / h 相当）にて実験。グラフおよび温度差のデータは被験者1名による試験環境での測定値。着用環境により、効果や使用感には個人差があります。グラフは「サーモグラフィ生地表面温度解析結果」（株式会社消費科学研究所）をもとに株式会社アールエスタイチが作成。

腰に装着した保冷ボトルから専用冷却水を送水し、ベスト内のチューブを通じて胸部や背中のアンダーウェアへ供給。冷却水が蒸発する際に発生する気化熱により、効率的な冷却効果を発揮します。

●自動送水機能付き保冷ボトル

電動ポンプを搭載した保冷ボトルにより、約5分ごとに自動送水を実施。使用者が都度操作することなく冷却水を供給できます。保冷ボトル1本で約4～5時間使用可能です。

保冷ボトルはIPX4準拠の防滴仕様を採用。屋外作業などの使用環境にも配慮しています。

●アールエスタイチとマンダムが共同開発した専用冷却水を採用

本製品には、モーターサイクルウェアメーカーの株式会社アールエスタイチと男性用化粧品メーカーである株式会社マンダムが共同開発した専用冷却水「LIQUIDWIND WATER」を採用しています。

冷却水はマンダム独自の「Kai-tech Air（快テックエアー）技術」により、清涼成分（メントール）配合の快適クール処方でひんやり心地よい冷たさが長時間持続します。さらに、ウエアのにおいを抑えるダブルの消臭成分を配合し、無香料でベタつきも気にならず、乗車中も快適な使用感です。メントール成分により冷感が長時間持続するほか、ダブル消臭成分を配合。無香料タイプのため、作業現場でも使いやすい仕様です。

製品情報

【製品名】リキッドウインドスースーベスト

【品番】N26-01

【サイズ】S/M/L/XL/XXL

【材質】ポリエステル100%

【製品名】リキッドウインド 保冷ボトルキット（電動）

【品番】N26-02

【サイズ】W127.2×D72.1×H195.2mm

【重量】468g(冷却水含まず)

【材質】本体/ABS、ボトル/ステンレス、カプラ/POM

【製品名】ギャツビーリキッドウインド ウォーター 1,200ml

【品番】N26-04

【サイズ】W200xD100xH300mm

【内容量】1,200ml

【成分】l-メントール、天然消臭成分、エタノール、イソボルニルオキシエタノール、界面活性剤

【商品紹介ページ】https://www.showashokai.com/product/detail/3736(https://www.showashokai.com/product/detail/3788)

［PRODIST(TM)］ブランドのご紹介

PRODIST(TM)は、プロが“身につける”ギアのブランドです。

コンセプトは「プロが選ぶ、確かな機能を。」。

現場で本当に使えることを最優先に、安全装備との相性、着脱のしやすさ、動きやすさ、継続使用まで含めてプロダクトを設計しています。

用途に合わせて、

COOLFIX（冷却）／WARMFIX（加温）／THERMAFIX（調温）

の3つのテクノロジーを展開。

安全衛生に真剣に向き合う企業や担当者に向けて、現場の環境課題を支えるギアを届けます。

確かな機能を身につけることが、現場の新しいスタンダードになる。

PRODIST(TM)︎は、そんな文化づくりを目指しています。

株式会社昭和商会

株式会社 昭和商会

所在地：愛知県名古屋市昭和区明月町2丁目27番地

代表者：代表取締役社長 佐野 修唯

設立：1961年2月

事業内容：保安・安全用品をはじめとした現場用品、感染対策・衛生用品などの総合卸商社



HP：https://www.showashokai.com/

Instagram：https://www.instagram.com/showashokai1961/

LINE：https://line.me/R/ti/p/@949gylrq?ts=10311342&oat_content=url(https://line.me/R/ti/p/@949gylrq?ts=10311342&oat_content=url)



お問い合わせフォーム：https://www.showashokai.com/contact/

株式会社アールエスタイチ

株式会社 アールエスタイチ

所在地：大阪府東大阪市川俣1-1-41 ルクスビル7F

代表者：代表取締役社長 吉村 裕彦

創業：1975年7月

事業内容：モーターサイクル用品の輸入 / 企画 / 開発 / 販売 / 小売

HP：https://www.rs-taichi.co.jp/