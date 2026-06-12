ゆりやんレトリィバァ氏 × くっきー！氏―ここでしか聞けない創作の原点「特別対談」を2026年6月19日（金）に開催

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（東京都中央区、代表執行役員社長 田中岳志）は、2026年6月17日（水）～19日（金）に東京ビッグサイトで開催する「コンテンツ東京2026」内にて、6月19日（金）にゆりやんレトリィバァ氏とくっきー！氏による特別対談を開催いたします。

詳細を見る :https://biz.q-pass.jp/f/11989/ctxr26/?tag=15675

Netflixドラマ『極悪女王』で主演を務め、2026年には初監督映画『禍禍女（まがまがおんな）』が公開されたゆりやんレトリィバァ氏。「ARTEXPO NEW YORK 2019」で注目アーティストに選出されるなど、アーティスト“COOKIE!”としても独自の世界観を発信し続けるくっきー！氏。

お笑いの枠を超え、表現者として挑戦を続ける2人が、「なぜその作品やキャラクターは人の記憶に残るのか」「世界観はどのように生まれるのか」をテーマに、創作の原点や発想法について語ります。

AIによって誰もがコンテンツを生み出せる時代。

だからこそ今、求められているのは、人の感情を動かす、記憶に残る表現です。

本セッションでは、

・“引っかかる”アイデアはどのように生まれるのか

・世界観やキャラクターはどう育てられるのか

・「違和感」はなぜ人を惹きつけるのか

・記憶に残るコンテンツに共通する要素とは何か

などをテーマに、ここでしか聞けない創作論をお届けします。

本セッションは、エンターテインメント、メディア、映像、出版、IP業界をはじめ、広告・マーケティング領域まで、

「人の記憶に残る表現とは何か」を考えるすべての方に向けた特別対談です。

開催概要

詳細を見る :https://biz.q-pass.jp/f/11989/ctxr26/?tag=15675

【特別対談概要】

タイトル：“引っかかる”は、どう作られるのか？～量産時代に、“違和感”が武器になる理由～

登壇者：ゆりやんレトリィバァ 氏／くっきー！ 氏

講演日時：2026年6月19日（金）15:00 - 16:00

会場：東京ビッグサイト

セッション申込みはこちら(https://biz.q-pass.jp/f/11989/ctxr26/?tag=15675)

申込みURL：https://biz.q-pass.jp/f/11989/ctxr26/?tag=15675

【展示会概要】

コンテンツ東京は、ライセンシング、映像・CG制作、広告クリエイティブ、マーケティング支援、ブランディング、イマーシブテクノロジー、ファンコミュニティマーケティングなど、コンテンツビジネスに関わる企業・団体が一堂に会する日本最大級の総合展です。

最新サービス・ソリューションの展示に加え、業界を代表するトップランナーによるカンファレンスを通じて、コンテンツビジネスの未来を発信します。

展示会名：第19回 コンテンツ東京

コンテンツ東京構成展：第19回 ライセンシングジャパン／第18回 クリエイター EXPO／

第17回 映像・CG制作展／第15回 広告クリエイティブ・マーケティング EXPO／

第15回 コミュニケーションデザイン EXPO／第2回 イマーシブテクノロジー EXPO ／

第1回 ファンコミュニティマーケティング EXPO

同時開催展：第6回 XR・メタバース総合展【夏】

会期：2026年6月17日（水）～19日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（西展示棟）

主催：RX Japan合同会社

公式HP：https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp.html

RX Japan合同会社 について

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

本社所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

代表執行役員社長：田中 岳志

事業内容：

●東京/幕張/横浜/名古屋/大阪/神戸/福岡/熊本などで 年間38分野109本の展示会を開催（2026年）

●日本企業の海外展示会への出展サポート（RX ISG）

設立：1986年8月

HP：https://www.rxjapan.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

RX Japan合同会社 コンテンツ東京 事務局

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11 階

TEL：03-6739-4107 MAIL：content-tokyo.jp@rxglobal.com