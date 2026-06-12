スタンダードなクロスフィルター3種をリニューアル「PRO1D Lotus R-クロス」「PRO1D Lotus R-スノークロス」「PRO1D Lotus R-サニークロス」
株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、スタンダードなクロスフィルター3種をリニューアルし、撥水・撥油コーティングを採用した「PRO1D Lotus R-クロス」「PRO1D Lotus R-スノークロス」「PRO1D Lotus R-サニークロス」の販売を、2026年6月19日より開始いたします。
メーカー希望小売価格（税別）は各種6,800円（税別・49mmサイズ）～14,000円（税別・82mmサイズ）です。
PRO1D Lotus R-クロス
PRO1D Lotus R-クロス
詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/cross/lotus_cross.html
PRO1D Lotus R-スノークロス
PRO1D Lotus R-スノークロス
詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/cross/lotus_snow-cross.html
PRO1D Lotus R-サニークロス
PRO1D Lotus R-サニークロス
詳細を見る :
https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/cross/lotus_sunny-cross.html
Kenkoのスタンダードなクロスフィルター3種を、PRO1D Lotusシリーズにグレードアップして発売いたします。
「PRO1D Lotus」シリーズは、撥水・撥油コーティングを採用し、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。
クロスフィルターはイルミネーションなどの点光源をクロス効果で輝かせます。
「PRO1D Lotus R-クロス」は4本線、「PRO1D Lotus R-スノークロス」は6本線、「PRO1D Lotus R-サニークロス」は8本線のクロス効果です。
夜景やイルミネーションのほか、花火、星空、水面の反射、木漏れ日、アクセサリーといった点光源で効果を発揮します。
光を幻想的にキラキラと輝かせ、写真にアクセントを加えます。
※「R-」＝ 回転枠を意味します。
点光源をクロス効果で輝かせる
フィルターガラスの表面に細い溝が刻んであり、被写体に点光源があると光条が発生してキラキラと輝かせます。
フィルター未使用
R-クロス [4本線]
R-スノークロス [6本線]
R-サニークロス [8本線]
前枠を回して、クロスの角度を調節できる
前枠（回転枠）を回すことで、クロスの角度を自由に変更できます。ファインダーや液晶モニター越しに被写体と光の線のバランスを確認しながら、お好みの角度に調節してください。
クロスの角度を調節
クロスの角度を調節
クロスの角度を調節
耐久性に優れた撥水・撥油コーティング
耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。
水辺での撮影でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。
撥油コーティング
撥水コーティング