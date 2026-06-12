スタンダードなクロスフィルター3種をリニューアル「PRO1D Lotus R-クロス」「PRO1D Lotus R-スノークロス」「PRO1D Lotus R-サニークロス」

株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、スタンダードなクロスフィルター3種をリニューアルし、撥水・撥油コーティングを採用した「PRO1D Lotus R-クロス」「PRO1D Lotus R-スノークロス」「PRO1D Lotus R-サニークロス」の販売を、2026年6月19日より開始いたします。

メーカー希望小売価格（税別）は各種6,800円（税別・49mmサイズ）～14,000円（税別・82mmサイズ）です。

PRO1D Lotus R-クロス



PRO1D Lotus R-クロス詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/cross/lotus_cross.html

PRO1D Lotus R-スノークロス



PRO1D Lotus R-スノークロス詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/cross/lotus_snow-cross.html

PRO1D Lotus R-サニークロス



PRO1D Lotus R-サニークロス詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/cross/lotus_sunny-cross.html

Kenkoのスタンダードなクロスフィルター3種を、PRO1D Lotusシリーズにグレードアップして発売いたします。

「PRO1D Lotus」シリーズは、撥水・撥油コーティングを採用し、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。

クロスフィルターはイルミネーションなどの点光源をクロス効果で輝かせます。

「PRO1D Lotus R-クロス」は4本線、「PRO1D Lotus R-スノークロス」は6本線、「PRO1D Lotus R-サニークロス」は8本線のクロス効果です。

夜景やイルミネーションのほか、花火、星空、水面の反射、木漏れ日、アクセサリーといった点光源で効果を発揮します。

光を幻想的にキラキラと輝かせ、写真にアクセントを加えます。

※「R-」＝ 回転枠を意味します。

点光源をクロス効果で輝かせる

フィルターガラスの表面に細い溝が刻んであり、被写体に点光源があると光条が発生してキラキラと輝かせます。

フィルター未使用

R-クロス [4本線]

R-スノークロス [6本線]

R-サニークロス [8本線]

前枠を回して、クロスの角度を調節できる

前枠（回転枠）を回すことで、クロスの角度を自由に変更できます。ファインダーや液晶モニター越しに被写体と光の線のバランスを確認しながら、お好みの角度に調節してください。

クロスの角度を調節クロスの角度を調節クロスの角度を調節

耐久性に優れた撥水・撥油コーティング

耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。

水辺での撮影でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。

撥油コーティング撥水コーティング