【FERRAGAMO】“LEGENDS, REIMAGINED”―ジョゼ・モウリーニョと紡ぐ新章―

フェラガモ・ジャパン株式会社

フェラガモは、「Legends, Reimagined（レジェンズ・リイマジンド）」シリーズの第3章として、サッカー界のレジェンドであり、現代フットボールにおいて最も影響力のある指導者の一人である Jose Mourinho（ジョゼ・モウリーニョ） を迎える。

卓越した戦術眼、圧倒的な存在感、そして揺るぎない勝利への追求によって、モウリーニョはサッカー界に確固たる足跡を刻み、そのレガシーは、規律、直感、そして独自のリーダーシップ哲学によって築かれ、成功の在り方そのものを再定義してきた。

今回のジョゼ・モウリーニョとのパートナーシップは、集中力、反復、そして細部への徹底したこだわりを通じて培われる、卓越性と熟練への揺るぎない探求を称える。これらの価値観は、1927年の創業以来、フェラガモのものづくりを支えてきた根幹でもある。

本対話の中心にあるのは、フェラガモのシューメイキング技術の最高峰を体現する「TRAMEZZA（トラメッザ）」コレクション。160を超える工程を経て完成するその製法は、精緻さへの揺るぎない姿勢を映し出し、職人技と“Made in Italy”の品質を物語る。「トラメッザ」という名称は、耐久性、柔軟性、快適性を実現するために、インソールとアウトソールの間に挿入されるレザー層に由来。

さらに、創業者サルヴァトーレ・フェラガモが特許を取得したスチールシャンクを採用し、優れたサポート力を提供。トラメッザシューズの一足一足は、時を超えて受け継がれるマスターピースとして仕立てられている。

ジョゼ・モウリーニョを通じて、「Legends, Reimagined」は偉業を追い求める人々の精神に光を当てる。彼のリーダーシップへの姿勢は、トラメッザに宿る価値観――人格とクラフツマンシップが融合する中で追求される、永続的な完成への探究――を映し出し、時代を超えるレガシーを体現。