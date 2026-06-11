【西武池袋本店】画面から目を離さずに！みんなで囲んで団結感！スポーツ観戦におすすめ、デパチカ「観戦グルメフェア」を開催

株式会社そごう・西武

西武池袋本店では、デパチカ各売場にて「観戦グルメフェア」を開催いたします。ご自宅で手軽に楽しめるワンハンドグルメや、観戦気分を盛り上げるシェアグルメなど、家族や仲間と一緒に味わいながら盛り上がれるごちそうをクローズアップします。

［代表商品例］

画面から目を離さずに食べられる、ワンハンドグルメ

スポーツ観戦では、目が離せない展開になることも！手元を確認しなくても食べられるワンハンドグルメがおすすめ。片手で手軽に食べられます。

団結感高める、みんなで囲むシェアグルメ

キッチンABC／香ばしミートむすび（1個）432円 ※販売期間：6/14（日）まで吉祥寺さとう／カレーコロッケ（1個）250円 ※各日限定50個PAOPAO／トリュフ香る和牛まん（1個）465円※各日限定10個［西武池袋本店限定］西洋銀座／牛フィレ肉のカツサンド（1折）1,599円とんかつ まい泉／ミニキャベツメンチかつバーガー（1個）249円地雷也／青しそ高菜天むす（5個入、1セット）940円鳥市商店／焼き鳥 詰合せ（タレ・塩、6本入、1パック）1,404円串重・アヴァンセ／串揚げ各種（1本）141円から

みんなで取り分けながら会話や応援を楽しめるシェアグルメを取りそろえ。

柿安ダイニング／涼夏10品目の美彩御膳（1個）1,080円桂林／桂林アラカルト（1パック）1,620円アジャンタ／南インドのおつまみセット（1セット）864円 ※販売期間：6/14（日）までI.T.O.／希少部位トモサンカクの贅沢柔らかローストビーフ＆ほうれん草のバルサミコソース（100gあたり）1,029円

西武池袋本店

〒171-8569 東京都豊島区南池袋1-28-1

03-3981-0111（代表）

https://www.sogo-seibu.jp/seibuikebukuro/

営業時間：午前10時～午後8時

※最新の営業時間は西武池袋本店のホームページをご確認ください。