「本に寄り添う文鎮」からピンクゴールドに輝く青銅製を発売

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、株式会社ヘリテージ（本社：東京都品川区／社長：武井 宏員）が発刊する季刊文房具誌「趣味の文具箱」とのコラボレーションにより、発売以来好評の「本に寄り添う文鎮」から青銅製を、2026年7月15日（水）よりコクヨ公式ステーショナリーオンラインショップおよび一部の通販サイトにて発売します。また、発売に先がけ、7月11日（土）、12日（日）に開催される「趣味の文具祭 2026」において先行販売されます。

2022年6月、中高生の声をもとに誕生した「本に寄り添う文鎮」は、開いた本のページにそっと沿うように設計された独自のフォルムで、参考書や実用書をストレスなく開いたまま保持できます。ページをめくる際は持ち上げるだけでよく、挟み直す手間を省いたシンプルな使い心地が、多くの方から支持を集めてきました。

この度、文房具の魅力を20年以上発信し続ける人気文房具誌「趣味の文具箱」とのコラボレーションが実現。道具にこだわり、日々の暮らしをより豊かにしてほしいという両者の想いが共鳴し、特別仕様のコラボモデルが誕生しました。

今回の素材には、銅と亜鉛を主成分とする従来の真鍮製に対し、銅と錫（すず）を主成分とする青銅を採用しました。仕上がりは赤みを帯びた華やかなピンクゴールドで、手にした瞬間から、特別な時間の始まりを予感させる佇まいです。

じっくりと自分と向き合う読書のひとときはもちろん、文房具を愛する大切な方へのギフトとしてもおすすめの一本です。

発売予定：2026年7月15日（水）

メーカー希望小売り価格（消費税抜）：青銅製 8,500円

販売店舗：

コクヨ公式ステーショナリーオンラインショップ https://www.kokuyo-shop.jp/sc/

コクヨステーショナリー楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/kokuyogst/

Amazon コクヨ公式ショップ

趣味文CLUB「趣味の文具箱」公式オンラインショップ https://club-shumibun.com/

※各店舗の商品ページは7月15日以降にオープン予定です。店舗により展開日は異なります。

※先行販売：2026年7月11日（土）、12日（日）「趣味の文具祭 2026」にて

「本に寄り添う文鎮」青銅製 について

今回のコラボレーションモデルには、銅と亜鉛を主成分とする従来の真鍮製に対し、銅と錫を主成分とした青銅を採用しています。真鍮製が持つ高級感や特別感はそのままに、やさしい風合いのピンクゴールドに仕上げました。また、成分の比重の関係から重さ約215gとなり、真鍮製（約210g）と比べてわずかに重くなっています。

（左上）「本に寄り添う文鎮」青銅製、（右上）従来の真鍮製との比較、（下）書籍に載せている様子（青銅製）

ご参考）「趣味の文具箱」のご紹介

手で書くことの楽しさ、書く道具としての文房具の魅力を発信している季刊雑誌。万年筆、インク、ノートなどの多彩な魅力を若者から大人まで広い世代の文具ファンに向け、趣味と実用の視点から紹介しています。年に4回(3・6・9・12月)発刊しています。

公式WEB：https://shumibun.jp/

公式EC： https://club-shumibun.com/

趣味の文具祭 2026：https://www.shumibunfes.com/

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