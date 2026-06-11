【夏の現場の熱中対策】温度・湿度・WBGTをひと目で確認「みんなの温湿度計30cm」発売

株式会社昭和商会

株式会社昭和商会（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：佐野修唯）は、温度・湿度・WBGT（暑さ指数）の目安をひと目で確認できる大型表示の「みんなの温湿度計30cm」を発売いたしました。

本製品は、直径30cmの大型文字盤を採用し、遠くからでも視認しやすい温湿度計です。4段階の注意喚起レベル表示により、作業現場や工場、倉庫、学校、スポーツ施設などで暑熱環境の目安を共有しやすく、熱中症リスクの意識向上をサポートします。防雨仕様のため屋外でも使用可能です。

商品概要

商品紹介ページ :https://www.showashokai.com/product/detail/3924

近年、夏場の高温環境下では作業者一人ひとりの体調管理に加え、現場全体で暑さの危険度を把握することが重要になっています。

「みんなの温湿度計30cm」は、離れた場所からでも確認しやすい大型表示を採用。温度・湿度・WBGT（暑さ指数の目安）をわかりやすく表示し、暑熱環境の見える化に貢献します。

主な特徴

●直径30cmの大型表示で遠くからでも見やすい

直径30cmの大型タイプを採用。広い作業現場や休憩所、出入口付近などに設置しても視認しやすく、現場全体で暑さの状況を共有できます。

●防雨仕様で屋外設置にも対応

防雨仕様（JIS3級相当）のため、屋外での使用が可能です。建設現場や屋外作業場など幅広い環境で活用できます。

※本製品は防雨仕様ですが、防水仕様ではありません。また、正確な測定のため直射日光や輻射熱の影響を受けにくい場所への設置を推奨しています。

●電池不要で手軽に使用可能

アナログ式のため電池交換の手間がなく、設置後すぐに使用できます。日常的な環境管理ツールとして長期間活用できます。

製品情報

【製品名】みんなの温湿度計30cm

【品番】N26-108

【サイズ】約Φ300×51mm

【重量】約520g

【材質】ケース：ABS 前面：アクリル

【商品紹介ページ】https://www.showashokai.com/product/detail/3736(https://www.showashokai.com/product/detail/3924)

株式会社昭和商会

株式会社 昭和商会

所在地：愛知県名古屋市昭和区明月町2丁目27番地

代表者：代表取締役社長 佐野 修唯

設立：1961年2月

事業内容：保安・安全用品をはじめとした現場用品、感染対策・衛生用品などの総合卸商社



HP：https://www.showashokai.com/

Instagram：https://www.instagram.com/showashokai1961/

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