【イベント報告】北海道コンサドーレ札幌×あいプラン冠試合「つながりをかたちにDAY」を開催しました。

株式会社あいプラン

株式会社あいプラン（本社：北海道札幌市、代表取締役：新道いくみ）は、5月23日(土)の北海道コンサドーレ札幌VSジュビロ磐田戦にて、冠試合である「つながりをかたちにDAY」を開催いたしました。

2017年の初開催以来、通算10回目となる今回の冠試合は、あいプランの新ロゴマーク・新タグラインの展開に合わせ、試合タイトルを従来の『LOVE＆THANKSマッチ』から『つながりをかたちにDAY』へ変更し、開催いたしました。

普段は体験できないプログラムを企画

スタジアムならではの体験価値を通じて会員の皆さまへ還元することを目的に、あいプラン互助会会員様を対象とした事前抽選を実施いたしました。当選した方々は、普段は体験できない特別プログラムに参加し、スタジアムならではの貴重なひとときを満喫しました。

■バックヤードツアー

バックヤードツアーでは、通常は関係者以外立ち入ることのできない大和ハウスプレミストドームのバックヤードをご案内しました。

試合が行われるスタジアムの“表”とは異なる動線や空間を体感いただくことで、試合運営を支える裏側の空気感を間近に感じられる機会となりました。参加者の皆さまからは、普段は見ることのできないエリアを体験できたことへの驚きや感動の声が寄せられました。

■フラッグベアラー

試合開始前には、選手入場に同行する特別プログラムとして、フラッグベアラー企画を実施いたしました。

多くのサポーターの視線が集まる中、試合の幕開けを彩る一員として大役を担うこのプログラムは、スタジアム全体の高揚感を間近で感じられる特別な体験となりました。

参加者の皆さまにとっても、記憶に残る晴れやかなひとときとなりました。

■エスコートキッズ

選手と手をつないでピッチへ向かうエスコートキッズ企画には、子どもたちが参加しました。

試合直前の張りつめた空気の中、憧れの選手とともに歩く体験は、スタジアムならではの臨場感を間近で感じられる貴重な機会となり、特別な思い出として心に刻まれるものとなりました。

■マッチボールセレモニー

マッチボールセレモニーでは、事前抽選で選ばれたおふたりが、あいプランのオリジナルドレスブランド『DESTINA（ディスティーナ）』のオリジナルドレス＆タキシードを着用し、ピッチに登場しました。

多くのサポーターが見守る中、審判へ試合球を手渡し、キックオフへとつながる大切なセレモニーのひとときを演出しました。

会場内ブース出展で来場者との接点を創出

当日はあいプランシステムの紹介や、結婚式場の案内、Xと連動したイベントなど、複数の特別ブースを設置。試合開始前から多くの来場者で賑わいを見せました。

■あいプランブース

アンケートにご記入いただき、この日限定のオリジナルグッズをプレゼントしました。

サポーターの皆さまに、あいプランをより身近に感じていただける機会となりました。

■ブライダルブース

あいプランが運営している結婚式場の紹介を行いました。

また、北海道コンサドーレ札幌の選手をお招きしたスペシャルトークショーも実施。

中村 桐耶選手が、山形 翼氏(三角山放送局)と共に結婚式について語り、多くのサポーターの皆さまが熱心に耳を傾けていました。

■Xブース

Xと連動したブース企画として、キャプテン・西野 奨太選手が目を引く最新のポスターなどを含む、多数の北海道コンサドーレ札幌×あいプラングッズを、ブース来場者の皆さまへ先着で配布いたしました。

※配布は先着順で、なくなり次第終了といたしました。

多くの方にお立ち寄りいただき、ブース周辺はにぎわいを見せていました。

惜しくも試合には敗れましたが、明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグの地域リーグ最終戦を終えた選手たちを称え、会場は大きな声援に包まれました。

あいプランスタッフ一同、今後も北海道コンサドーレ札幌のサポーターの皆さまとともに、クラブの発展を願い、応援活動を継続してまいります。

会社概要

【株式会社あいプラン】

昭和５年（1930 年）、札幌市で仕出し業として創業。結婚式や葬儀など人生に訪れるセレモニーのために少しず

つ準備ができる会員システムを中心に、冠婚葬祭関連サービスの向上および開発に努めています。

WEB： https://apg-aiplan.com/

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