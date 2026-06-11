【ウェルネスダイニング】食事制限と向き合う方に寄り添う新キャラクターを公開

ウェルネスダイニング株式会社

ウェルネスダイニング株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役：中本哲宏）は、このたび当社オリジナルの新キャラクターを公開いたしました。

本キャラクターは、糖尿病・腎臓病・高血圧など、日々食事制限と向き合う方やそのご家族に、より親しみやすく健康情報を届けたいという想いから誕生しました。今後は、公式サイトやSNS、レシピサイト、note、各種啓発コンテンツなどを通じて展開してまいります。

「健康情報って、なんだか難しい」日々の声から始まったキャラクター企画

ウェルネスダイニングはこれまで、生活習慣病向け宅配食を累計2,800万食以上提供し、多くのお客様から食生活に関するご相談をいただいてきました。その中で、私たちが強く感じていたのが、“健康情報との距離感”です。

「栄養の話は難しくて読む気になれない」

「健康情報が多すぎて、何を信じればいいかわからない」

「制限食という言葉だけで気持ちが重くなる」

「健康の話を見るだけで疲れてしまう」

本来、健康のための情報であるはずなのに、“頑張らなきゃいけないもの”として受け取られてしまう場面も少なくありませんでした。だからこそ私たちは、「正しい情報を届けること」だけではなく、“親しみやすく伝えること”も大切なのではないかと考えるようになりました。その想いから誕生したのが、今回の新キャラクターです。

「ちゃんと伝える」と「親しみやすさ」を両立したい

ウェルネスダイニングには管理栄養士が常駐しており、日々多くのお客様から栄養相談を承っています。しかし実際のご相談では、「何を食べればいいか」だけではなく、家族と別メニューになる負担 毎日の献立を考えるストレス 我慢ばかりに感じてしまう苦しさ “ちゃんとできていない”という不安など、気持ちの面で悩まれている方も少なくありません。

だからこそ今回のキャラクターでは、“健康を頑張る人の気持ちに寄り添える存在”であることを大切にしました。「健康情報を届ける会社」ではなく、「相談しやすい会社」「少し気持ちが軽くなる会社」と感じてもらえる存在を目指しています。

名前は「みちるさん」。“お腹も心も満たしてほしい”という想いを込めて

社内公募によって決定した名前には、「食事に制限がある方でも、お腹と心をいっぱいに満たしてほしい」という願いが込められています。

また、キャラクターのデザインにも、ウェルネスダイニングらしさを随所に散りばめました。髪型は、企業ロゴをモチーフにしたお団子ヘア オレンジとグリーンの配色でブランドカラーを表現 ポケットには、“想い”を込めたハートマークをデザイン。“かわいさ”だけではなく、「安心感」や「親しみやすさ」を感じてもらえる存在を目指しています。

困っている人の話をじっくり聞き、小さな悩みにも寄り添ってくれる--そんな、「ウェルネスダイニングらしい温かさ」を形にしたキャラクターです。今後は、SNSやレシピサイトだけでなく、パンフレットやイベント、ノベルティなど様々な場面で活躍予定です。

制作者コメント 「健康情報への“身構え”を少しでもやわらげたかった」

今回のキャラクター制作では、“かわいさ”だけではなく、「安心感」や「親しみやすさ」を意識しました。食事制限中の方は、日々たくさんのことを我慢したり、不安を抱えながら生活されています。だからこそ、健康情報を届ける側も、“正しいことを伝える”だけではなく、「少し気持ちが軽くなる伝え方」が必要なのではないかと感じていました。

デザイン面でも、「厳しく指導する存在」ではなく、「そっと寄り添ってくれる存在」に見えることを大切にしています。このキャラクターを通じて、これまで健康情報に苦手意識があった方にも、少しでも気軽に食事や健康について考えるきっかけを届けられたら嬉しいです。

今後はSNS・レシピ・啓発活動にも展開

今後、新キャラクターは「レシピサイト」「 管理栄養士監修コンテンツ」「 SNS」「 健康啓発コンテンツ」などで展開予定です。ウェルネスダイニングはこれからも、「健康のために頑張る人」が、少しでも前向きな気持ちになれる情報発信を続けてまいります。

ウェルネスダイニング株式会社について

ウェルネスダイニングの管理栄養士

「からだ想い、家族想いのあったか健康応援団」を企業理念に掲げ、制限食に特化した気配り宅配食や、嚥下対応のやわらか宅配食の企画・販売を行っています。社内に管理栄養士が常駐しており、食事制限中においても”食の楽しみ”を忘れず、前向きな気持ちになれるようなご提案やサポートを心がけています。宅配食を購入してもらうことが目的ではなく「健康になってもらうこと」を目的として、商品に関するご相談だけでなく普段のお食事についてのご相談も積極的に承ることで、健康な食生活をトータルサポートすることに努めており、“日本で一番、栄養相談を承る会社”を目指して参ります。

【会社概要】

所在地：東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル6階

代表者：代表取締役 中本 哲宏

設立：2011年6月

電話番号：03-6807-0280

問い合わせ先：光嶌(みつしま）

サービスサイト：https://www.wellness-dining.com

コーポレートサイト：https://www.wellness-dining.com/corporate/

公式note：https://note.com/wellnessdining

取材・出演依頼：https://www.wellness-dining.com/corporate/request/