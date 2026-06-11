【福井県坂井市】来たれ！福井へ　繊維・ドローンをテーマに新産業共創　参加企業募る

坂井市役所「新産業共創」の拠点となっている「SAKAI WEAVE」は坂井市を通る鉄道のハピライン「春江駅前」にある。ゲート入口にあるサインは、地元の繊維技術で織られたロゴ入りのタペストリー

全国の優れたスタートアップ企業・研究者や起業家らと地元企業をマッチング、連携研究させることで新たな産業を生み出す「新産業共創事業」に取り組む福井県坂井市は、2026年度の実践プログラムに取り組む参加企業を全国から募集、6月8日から応募を受け付けている。

坂井市のパートナーとして新産業共創事業の運営に当たるのは、コンサルタント・ベンチャーキャピタ「ReGACY Innovation Group（レガシー・イノベーション・グループ＝本社・東京、以下レガシー社）」。同事業のプログラムは、坂井市における産業の活性化と持続可能な地域経済の発展を目的に、革新的な技術やアイデアを持つスタートアップ企業と坂井市の地元企業との協業によるイノベーション創出を促すユニークな事業。

運営パートナー「レガシー・イノベーションG」（東京）と実践プログラム

坂井市とレガシー社は昨年度から、この事業に取り組みはじめ、昨年度は、「繊維」と「ドローン」の２分野でスタートアップ企業など５社（大学なども含む）が選ばれ、約半年に渡り、研究実践や地元企業とのやり取りを行い、今年3月には成果発表も行っている。

昨年度の５社については引き続き事業継続となるが、今年度は新たに６社程度を全国から募集する。昨年度５社の活動に対し、地元からは経編ニット製造「アサヒマカム」（坂井市春江町）など繊維・織物関係の数社が協業に参加。ユニークな例では新しい繊維素材として期待される「木糸」を使って、Tシャツや肌着が試作された。またドローン関係では、福井空港の滑走路を使い、金沢工業大学の研究室が運搬型ドローンの飛行実験に挑むなど、坂井市を“舞台”に挑戦的な実証実験がいくつか展開された。

今年度募集するスタートアップ企業（研究者を含む）は、坂井市内で革新的な技術・アイデアを用いた事業検証を行う意思があること、期間中に用意されたすべてのプログラムが参加できることが条件。今年度も「繊維」と「ドローン」の２テーマに関する提案を募集し、スタートアップとしての事業継続性や市内に拠点を置くなどの活動継続性を中心に審査を経て、採択者を決定する。

エリア内に産総研、大学、県工業技術センターなど研究機関が集積

坂井市は福井県北部の石川県寄りに位置し、人口約９万人、製造品出荷額は県内第３位の約3,822億円（2023年度）。昔から丸岡町を中心に織ネームなど繊維産業の集積地であるほか、春江町には定期航空便の飛ばない福井空港がある。また県下最大の河川・九頭龍川の流域には、稲作を中心に広大な田園が広がるほか、三国町では野菜、果樹栽培も盛ん。日本海沿いの海岸沿いには奇岩で有名な東尋坊もあるほか、丸岡町竹田地区は、古き良き里山風景を残す。また市内や隣接地域に 産業技術研究所（産総研）をはじめ、福井大学や福井県立大学、福井県工業技術センター、福井県産業支援センターなど技術研究や経営を支援するも組織も多数立地している。

坂井市内に、自由に使えるビジネス拠点「SAKAI WEAVE」も開設

春江町には新産業共創事業の拠点ビル「SAKAI WEAVE」（ビル３階建て）も開設され、参加企業のスタッフはここを拠点に活動してもらうほか、コワーキングスペースとしても自由に使える。坂井市では、人口減少や人材の流出などで、地域産業の衰退が進む現状に何とか歯止めを掛けたいーとの思いで優れた技術力や製造・生産力を持つ地元企業との協業で新時代を担う企業や産業を創出したいと考えており、担当の市企画政策課は「昨年度は、私たちの想像を超える技術や発想を持つスタートアップ企業から多数の応募があった。この事業を通じて、坂井市が有する産業基盤や地域資源と、新たな技術・アイデアが結びつくことで、地元産業への好影響、さらに関連分野への波及や新たな事業機会の創出につながることを大いに期待している。また、この事業を通じて『坂井市は新しい取り組みに挑戦しやすい場所』ということが全国の多くの企業や人材に認識していただく契機になれば…」としている。

202６年度 坂井市新産業共創事業のエントリー要項

「SAKAI WEAVE」にある開放的な雰囲気のコワーキングスペース

■エントリー受付期間 2026年6月8日～７月27日（～夜23時59分）

■募集社数 ６社程度

■資格

・坂井市で革新的な技術・アイデアを用いた事業検証を行う意思があること。

・期間中にすべてのプログラム（現地企業との打ち合わせ、事務局によるメンタリング・DEMO・DEYなど）への参加が可能であること。

（※必ずしも法人格を有する必要はなく、起業前でも応募可能）

■募集テーマ

・繊維、ドローンに関する提案

【※詳しくは、レガシー社のHP https://sakai-shinsangyo-kyoso.regacy-innovation.com/ 】

2025年度に事業採択されたスタートアップ企業の実践例

■HIRAXIS（福岡県） 間伐材を原料とした天然繊維の「木糸」による製品の開発

■北海道大学（北海道）農業副産物原料の微生物ナノセルロースを使い、繊維強化プラスチックの補強材やアパレル繊維など用途への展開

■Amateras Space(東京都) 船内外宇宙服の研究・開発・社会実装および宇宙における生体情報プラットフォームの実用化

■サイトセンシング（東京都）「災害時避難者追跡システム」の実用化、独自の測位技術を用い、GNSSの有無に関わらず人々の位置、測位を可能にする。

■金沢工業大学（石川県）高ペイロード（50kg）積載かつ50kmの長距離飛行が可能なドローンを用いた運搬作業、物流業務のサービス展開