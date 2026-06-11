NVIDIA と SK hynix、AI ファクトリー向けのメモリを推進するための複数年にわたる技術パートナーシップを発表

NVIDIA

ニュース概要:

- NVIDIA と SK hynix は、NVIDIA の AI インフラ ロードマップに沿った次世代メモリ向けの複数年にわたる技術パートナーシップを発表- この連携により、高度なメモリの供給をサポートし、開発サイクルの長期化、高度な製造、設備投資に対処し、AI ファクトリーのグローバルな構築を支える- SK hynix は、AI インフラ、パーソナル AI、フィジカル AI など NVIDIA が創出している新たな市場へと事業を多角化し、NVIDIA の Vera Rubin AI スーパーコンピューター、Vera CPU、RTX Spark 搭載 PC、および Jetson Thor ロボティクス コンピューティングプラットフォーム向けのメモリを共同開発- 両社は半導体チップの設計と製造に AI を適用し、NVIDIA CUDA-X ライブラリと NVIDIA PhysicsNeMo を活用して、半導体シミュレーション、TCAD ワークフロー、社内エンジニアリング コードを高速化- SK hynix は、NVIDIA Omniverse、OpenUSD シーンの最適化、NVIDIA cuOpt を組み合わせて、完全に自律的なファブ運用を推進することで、ファクトリーのデジタルツインを進化させる

韓国、ソウル - 2026 年 6 月 8 日 - NVIDIA と SK hynix は本日、グローバルな AI ファクトリーの構築に向けた次世代メモリを推進し、半導体の設計と製造を高速化する複数年にわたる技術パートナーシップを発表しました。 この連携は、世界で最も先進的な AI コンピューティング プラットフォームを支えてきた長年の深い共同エンジニアリング コラボレーションをもとに構築されています。

NVIDIAの創業者/ CEO であるジェンスン フアン (Jensen Huang) は、次のように述べています。「AI ファクトリーは次世代の産業革命のエンジンであり、高度なメモリはそのパフォーマンスに不可欠です。SK hynix は、NVIDIA にとって素晴らしいパートナーであり、NVIDIA AI コンピューティング プラットフォーム向けの高度なメモリ テクノロジを提供する上で中心的な役割を果たしています。 私たちは、AI ファクトリー向けの次世代メモリを共同開発し、最先端モデルのトレーニングからエージェント型 AI、フィジカル AI に至るまで、加速する AI インフラの世界的な拡大を支援します」

SK グループの会長である Chey Tae-won 氏は次のように述べています。「SK hynix と NVIDIA は長年にわたってこの目標に向けて構築を進めてきました。このパートナーシップは、そのコラボレーションの深さを反映しています。私たちは、AI ファクトリー向けの次世代メモリを共同開発し、半導体の設計と製造に AI を適用しています。これは、AI インフラの未来を形作る取り組みです」

この複数年契約は、高度なメモリの長期化された開発サイクルに対処する供給をサポートします。 AI ファクトリーが世界的に拡大する中、この戦略的なパートナーシップによって NVIDIA のインフラ ロードマップや、世界中の AI インフラの持続的な構築に、メモリ供給が追いつくことができます。 また、このパートナーシップを通じて、SK hynix は、NVIDIA が創出している AI インフラ、パーソナル AI、フィジカル AI(https://www.nvidia.com/ja-jp/glossary/generative-physical-ai/) といった新市場へと事業を多角化し、NVIDIA Vera Rubin AI スーパーコンピューター(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/technologies/rubin/)、NVIDIA Vera CPU(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/vera-cpu/)、NVIDIA RTX Spark 搭載 PC(https://www.nvidia.com/ja-jp/products/rtx-spark/)、NVIDIA Jetson Thor ロボティクス コンピューティング プラットフォーム(https://www.nvidia.com/ja-jp/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-thor/)向けのメモリを共同開発します。

テクノロジのコンピューター支援設計と半導体シミュレーションを加速

SK hynix は、NVIDIA CUDA-X(https://www.nvidia.com/ja-jp/technologies/cuda-x/)(TM) ライブラリと AI を活用して、テクノロジ CAD（TCAD）や計算リソグラフィ ワークフローなどの半導体シミュレーションを高速化しています。

また、SK hynix は、CUDA-X と NVIDIA PhysicsNeMo(https://developer.nvidia.com/physicsnemo)(TM) フレームワークを活用して、社内シミュレーション コードと AI フィジックスワークフロー全体で主要なワークロードの高速化を実現しています。

これらのツールを半導体電子設計自動化およびシミュレーション エコシステムに拡張することで、このイニシアチブは、チップ メーカー、NVIDIA、電子設計自動化ソフトウェア ベンダー間の 3 方向のコラボレーションの道を開きます。

自律型製造向けのファブ デジタル ツインの推進

SK hynix は、自律的なファブ運用の基盤として、ファブのデジタル ツイン(https://www.nvidia.com/ja-jp/glossary/digital-twin/)を開発しています。 チームは、シーン最適化技術に加え、NVIDIA Omniverse(TM)(https://www.nvidia.com/ja-jp/omniverse/) ライブラリや OpenUSD(https://www.nvidia.com/ja-jp/glossary/openusd/) パイプラインを活用して、複雑な半導体製造環境を可視化し、シミュレーション、最適化するための 3D ファクトリー シーンを構築することができます。

これらのデジタル ツインは、GPU で高速化されたオープンソースの NVIDIA cuOpt(https://www.nvidia.com/en-us/ai-data-science/products/cuopt/)(TM) 意思決定最適化エンジンと、 NVIDIA Metropolis(https://www.nvidia.com/ja-jp/autonomous-machines/intelligent-video-analytics-platform/) プラットフォームを使用して、自律移動ロボットやその他のファブ アセットの動きなどの運用の最適化もサポートします。

また、両社はデジタル ツインを既存のレガシー ソフトウェアやエージェント型 AI ワークフローと連携させる方法を模索しており、AI システムがファブ データに基づいてリーズニングし、タスクを自動化し、製造の意思決定を向上させることを可能になります。

SK hynix Inc. について

SK hynix Inc.（本社：韓国）は、世界有数の半導体サプライヤーとして、グローバルのお客さまに向けてDRAM（Dynamic Random Access Memoryチップ）およびフラッシュメモリ チップ（NAND Flash）を提供しています。同社の株式は韓国取引所に上場しているほか、グローバル預託証券（Global Depository Shares）はルクセンブルク証券取引所に上場されています。SK hynixに関する詳細情報は、ウェブサイト（www.skhynix.com(https://www.skhynix.com/)、news.skhynix.com(http://news.skhynix.com/)）をご覧ください。

NVIDIA について

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) は AI とアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。

※本発表資料は米国時間 2026 年 6 月 7 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/sk-hynix-ai-factory)の抄訳です。