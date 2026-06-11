【6月13日～6月24日】yurutto（ゆるっと）メイク落としパック発売を記念して、ルミネエスト新宿にてPOP UPを開催！

株式会社TELESA

株式会社TELESA(本社：東京都品川区、代表取締役社長：車谷 セナ)が展開するブランド yurutto(ゆるっと)から、メイク落としからスキンケアまで1枚で完了する「メイク落としパック」を2026年5月1日(金)より発売いたしました。発売に伴い、6月13日～6月24日にてルミネエスト新宿 B1にてPOP UPを開催いたします。yurutto商品・TELESA商品・TELESA限定グッズをご購入いただけます。

POP UP詳細

場所：ルミネエスト新宿 B1 青山フラワーマーケット前

日程：6月13日（土）～ 6月24日（水）

時間：平日11:00~21:00、土日10:30-21:00

アクセス：JR新宿駅中央東改札または東改札から徒歩1分

オープニングイベント詳細

１.先着100名様へ「メイク落としパック」の無料プレゼントを開催いたします。

日程：6月13日（土）・14日（日）の2日間

整列開始：10:00

配布開始：10:30

※なくなり次第、終了となります。

２.ご来店特典として、ハズレなしのカプセルトレイもご用意させていただいております。

新商品「メイク落としパック」概要

商品名：yurutto メイク落としパック

価 格：770円(税込)

容 量：5枚入り

商品詳細：https://amzn.asia/d/0dck3Eat

◼️ 商品特徴

１.メイク落とし～スキンケアまで1枚で完了

クレンジング＋洗顔＋化粧水＋美容液＋パック＋保湿ケアが1枚で完了します。

２.ゴシゴシ不要で、スルッと落とせる

化粧水でも使用されるメイクオフ成分がメイク汚れや古い角質を浮かせてするっと落とします。

※1 ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル ※2 メイクオフ成分が包み込み拭き取れる状態にする仕組み

３.美容液成分93%配合

整肌・保湿

肌にうるおいを与え、乾燥から肌を守りながら、しっとりなめらかな肌へ導きます。

・ヒアルロン酸Na

・加水分解ヒアルロン酸

・アセチルヒアルロン酸Na

キメ・肌荒れ防止

肌のコンディションを整え、肌荒れを防ぎ、キメの整った肌へ導きます。

・CICA（ツボクサエキス）

・グリチルリチン酸2K

・アロエベラ葉エキス

毛穴・くすみケア

肌表面をはめらかに整え、乾燥によるくすみを防ぎ、肌の印象を明るく保ちます。

・ハトムギ種子エキス

・ローズマリー葉エキス

・ラベンダー花エキス

◼️ 使用方法

STEP1

メイクの上からフェイスマスクを装着し、1~5分程度、メイクに美容液を馴染ませます。

STEP2

フェイスマスクを取り外した後折り返し、きれいな面でやさしく拭き取ります。アイメイクも優しく拭き取ります。

※ウォータープルーフマスカラは落ちにくい場合があります。その場合は、目元用のリムーバーのご使用をおすすめします。

※保湿ケアまで完了いたしますが、乾燥が気になる季節やお肌の状況によってクリームの使用もおすすめしております。

「yurutto」ブランド概要

yurutto（ゆるっと）、疲れきったあなたを肯定する。

「ゆるい」という言葉から生まれたブランド「yurutto（ゆるっと）」現代を生きる私たちは、毎日いろんなことに追われて気づけばクタクタ。「もう何もしたくない」なんて日もある。「yurutto」はそんなあなたを肯定し支えたい。そんな想いから誕生しました。シンプルなゆるいステップで負担なく、だけどしっかりケアできる、yuruttoは、ちょっとラクしても、ちゃんとキレイが続くアイテムをお届けするブランドです。

会社概要

会社名：株式会社TELESA

所在地：東京都 品川区上大崎 2-6-31 TELESA TOKYO

代表者：代表取締役 車谷セナ

事業内容：化粧品販売事業、メディア制作事業、YouTube運用代行

公式オンラインサイト：https://telesa.site/

yurutto 公式Instagram：https://www.instagram.com/yurutto_official/

お客様からのお問い合わせ先

公式ライン：https://lin.ee/bFoHqNN

E-mail : support@telesa.site