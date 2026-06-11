【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop市場、GMV13.86億円へ成長！新商品数の倍増と新規ファン急増で活況（6月1日週）

■ サマリー（Executive Summary）

株式会社Kalowave Japan

TikTok Shopデータ分析サービスKalodata Japan（運営：株式会社Kalowave Japan）の最新データによると、６月1日～7日の日本TikTokShop市場は、GMVが13.86億円（前週比+7.65%）と力強い成長を記録。

新商品数が18.8万点（+109.1%）と急増したことが市場を活性化させ、販売件数も69万件へと拡大。

さらに新規ファン数が393万人（+77.92%）と大幅に増加しており、動画などオーガニックコンテンツの強化が市場全体の成長を牽引している状況と言える。

■ 注目ポイント（前週比）

- GMV：13.86億円（+7.65%）- 販売件数：69万件（+12.28%）- 新商品数：18.82万件（+109.10%）- 新規ファン数：393.38万人（+77.94%）

※ 本数値はKalodataによる独自集計データです。

■ ウィークリー・レポート

本レポートは、TikTok Shopデータ分析ツール「Kalodata」のAI分析機能「Kalopilot」により生成された分析結果をもとに作成しています。

Kalopilotは、自然言語での質問を通じて市場レポート作成・商品リサーチ・運用分析などを行えるAIアシスタントです。

▼詳細データレポートはこちら

日本TikTokショップ市場週次レポート（2026年6月1日～6月7日）(https://x.gd/k7tY9)

Kalodata Japan 編集部 総評：

6月1日～7日の日本TikTok Shop市場は、GMV13.86億円（前週比+7.65%）と力強い成長を記録。

新商品数が18.8万点（+109.11%）へと急増し、それに伴い販売件数も69万件へ拡大。

新規ファンも大幅増となり、コンテンツ投下が市場を活性化させている。

直近4週間の推移

売上高／販売件数／平均販売価格

・5月11日週：9.85億円／50.1万件／1,967円

・5月18日週：10.63億円／51.3万件／2,073円

・5月25日週：12.87億円／61.5万件／2,095円

・6月1日週：13.86億円／69.0万件／2,008円

TOP10カテゴリー別 売上高（億円）

1. 美容・パーソナルケア：2.46

2. レディースウェア・インナー：1.89

3. 食品・飲料：1.47

4. スマートフォン・エレクトロニクス：1.07

5. おもちゃ・趣味：0.85

6. メンズウェア・下着：0.71

7. 日用雑貨：0.64

8. 健康：0.55

9. スポーツ・アウトドア：0.49

10. 旅行かばん・バッグ：0.48

商品・コンテンツ関連指標（前週比）

・新商品数：188,158件（+109%）

・売上商品数：58,187件（+23%）

・動画本数：97.9万本（+27%）

・ライブルーム数：14,084件（-4%）

市場・投資関連指標（前週比）

・全ショップ数：114,352件（+5%）

・広告予算：1,554万円（-4%）

・新規ファン数：393万人（+78%）

カテゴリー別トレンド分析

「美容・パーソナルケア」（GMV2.46億円）が動画主導で首位を維持する一方、「おもちゃ・趣味」（57%）や「食品・飲料」（52%）は売上の過半数をライブ配信が占める結果に。

次週の大型イベント「LIVEデー」を控え、全体として各カテゴリーの勝ち筋へ素早くシフトすることが直近の成長の鍵となっている。

■ 保存版ウィークリー画像

出典：Kalodata調査出典：Kalodata調査

■ データについて

本レポートは、TikTok Shop関連データをもとに、

Kalodata（カロデータ）が独自に収集・分析した情報に基づいています。



※ 出典を明記いただければ、転載・引用・二次利用は可能です

（出典例：「Kalodata調査」）

■ Kalodataについて

Kalodata（https://www.kalodata.com/）は、

TikTok Shopに特化したデータ分析プラットフォームです。

カテゴリー・ショップ・クリエイター・商品・動画／広告・ライブなどを横断的に可視化し、

セラー・ブランド・クリエイター・アフィリエイターのデータドリブンな意思決定を支援しています。

■ 実施中のキャンペーン・限定特典のご案内

１. 7日間無料トライアル実施中

Kalodataでは、新規ユーザーを対象に7日間の無料トライアルを提供しています。

トライアル期間中は、以下の機能を実際のビジネス利用を想定した環境でお試しいただけます。

- TikTok Shop市場データ分析- 競合ブランド分析- 商品／クリエイターリサーチ- KalopilotによるAI分析機能

クレジットカード登録は不要のため、どなたでも気軽にお試しいただけます。

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https://www.kalodata.com/signup(https://www.kalodata.com/signup)

２. Kalopilotリリース記念キャンペーン

Kalopilotのリリースを記念し、ユーザーからのフィードバックキャンペーンを実施しています。

Kalopilotを利用した感想や使用体験を200文字以上で投稿すると、Kalopilotで利用できるAIポイント（5ポイント）をプレゼントします。

Kalodataでは、ユーザーの声をもとにKalopilotの機能改善を進め、より実用的なAIデータ分析ツールとして進化させていきます。

３. Kalopilot体験投稿キャンペーン

Kalopilotの利用促進を目的とし、2026年4月23日～2026年6月30日の間、SNS投稿キャンペーンを実施しています。

ユーザーはKalopilotによる分析結果や気づきを指定のSNS（X［旧Twitter］、TikTok）へ投稿した場合、全員にAIポイント（30ポイント）をプレゼントします。加えて、抽選でのプランアップグレードや人気投稿賞などの特典も提供します。

初心者の方でも参加可能です。

▼キャンペーン詳細および応募方法はこちら

https://www.kalodata.com/jp/blog/2026/04/kalodata-event/720/(https://www.kalodata.com/jp/blog/2026/04/kalodata-event/720/)

■ お問い合わせ・無料トライアルについて

Kalodataでは、TikTok Shop日本市場に関する詳細データの閲覧、

過去レポート（バックナンバー）のご提供、ならびに導入・活用に関するご相談を受け付けています。

市場動向の把握から具体的な施策検討まで、

自社の状況に合わせたデータ活用方法をご案内可能です。

現在実施中のキャンペーンや特典の詳細についても、

下記よりお気軽にお問い合わせください。

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