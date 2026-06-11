【初導入】「リファラル依存」の営業から脱却。株式会社リリー、渋谷のKOBUSHI BEERを戦略拠点に活用し、成約率最大30％の新規案件化を達成！

KOBUSHI MARKETING合同会社

「クライアントが本当に価値あるものに集中できるよう、無駄を省いた効率化を支援する」を掲げ、システム開発からDXコンサルティングまでを一貫支援する株式会社リリー（代表：香取氏）は、渋谷のマーケター・起業家コミュニティ “KOBUSHI MARKETING” のコミュニティスポンサー制度を初導入いたしました。それにより、これまで同社の課題であった「リファラル頼み」の営業体制からの脱却に成功。共通の信頼ベースを活かしたアプローチにより、約20件の有効リード獲得、および「成約率20～30％」という高い水準での新規案件化を達成いたしました。また、中大規模の開発案件や月額の継続支援案件の創出に加え、協業パートナーの確保という経営資産を得られたことをお知らせいたします。

導入後の成果内容全文はこちら→ https://kobushi.marketing/interview/lily/

サービス概要

過去一覧はこちら :https://kobushi.marketing/category/interview/COLOR.as 代表 水野氏 × リリー 代表 香取氏

KOBUSHI MARKETINGは、渋谷の「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」を拠点とし、年間5,000人以上が参加するマーケター・起業家コミュニティです。スポンサー企業は、SNS・交流会を通じた優先的な「紹介」を受けられることが特徴で、低コストで継続的に商談機会を創出します。これまでに、数千万円規模の受注事例も生まれています。

導入前の課題と導入の決め手

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/

株式会社リリーは、顧客の事業成長に深くコミットするシステム構築・DX伴走支援で高い評価を得る一方、リード獲得をはじめとする営業面においては、知人からのリファラルがメインとなっていました。毎月安定したリード数を自社でコントロールできない点に課題を感じていたものの、代表の香取氏自身、外部の交流会へ足を運ぶ機会が少なく、新規開拓ルートの構築が急務となっていました。

導入の決定打となったのは、信頼できるスポンサー企業からの紹介でKOBUSHI BEERを訪れたことでした。そこに集まる経営者やマーケターの人格の高さ、コミュニティ内の強固な横の繋がりを目の当たりにし、「この場所であれば、ミスマッチのない本質的なビジネスの出会いが生まれる」と確信し、戦略的な導入を即決いたしました。

導入後の成果

導入の決め手について語る香取氏

本制度の導入後、定量的・定性的な両面で以下の成果が現れています。

・成約率20～30％の新規案件化： コミュニティマネージャーを介した適切なトスアップにより、初対面から高い信頼関係がある状態で商談がスタート。中規模開発案件や月額継続支援など、トータルで大きな金額規模の受注を継続的に創出。

・経営者としてのマインド変革と視野の広がり： 「自ら外に出て自社の価値を知ってもらう」という意識へシフトし、外部ネットワークが急速に拡大。

・KOBUSHIブランドの「看板効果」による接点のスムーズ化： 認知度の高い同コミュニティのスポンサーである事実が、外部のビジネスの場でも強力な信頼の盾となり、初対面の相手との心理的距離を縮めるブランディング効果を発揮。

今後の期待

今後の展望を語る2人

同コミュニティが提供する最大の価値は、定期的な交流や勉強会を通じ、「お互いの人となりや技術力」を深く理解し合える設計にあります。この確かなステップが、いざ案件化する際のミスマッチを未然に防ぎ、高い成約率へと繋がっています。

「今後は、コミュニティから機会をいただくだけでなく、自社からも積極的なビジネストスアップをコミュニティ内へ還元していく方針です。将来的には、ここで出会ったマーケティング領域の仲間と、お互いの強みを活かした新しい自社サービスの共同開発など、新規事業の立ち上げにも挑戦していきたい。」と香取氏は語ります。

推薦したい企業

今回の導入成果を踏まえ、株式会社リリーでは特に以下のような企業にとってKOBUSHI MARKETINGのコミュニティスポンサー制度が極めて有効であると分析しています。

「“中長期的に良い人間関係を築き、長い目でビジネスをじっくり伸ばしていきたい”と考えている会社さんには、これ以上ないほどおすすめできる環境です。逆におすすめできないのは、“来月すぐに売上を立てたい” といった短期的な結果だけを求めてしまう企業です。コミュニティの本質はそこではないと思うからです。」（香取氏）

自社の技術力と掛け合わせることで、間違いなく新しい大きな事業機会を作っていけるはずだと語っていただいた。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約80社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/