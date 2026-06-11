第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）開催100日前記念　常滑のシンボル「とこにゃん」を赤・オレンジに特別ライトアップ

愛知県

▲ とこにゃん特別ライトアップ イメージ（赤色・オレンジ色）※画像はイメージです

一般社団法人とこなめ観光協会は、第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）の開催100日前となる2026年6月11日（木）から1週間、常滑市の観光シンボルである巨大招き猫「とこにゃん」を特別にライトアップします。

第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）は、2026年9月19日（土）から10月4日（日）まで開催される国際スポーツ大会です。常滑市内のAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）では、ブレイキン、BMXフリースタイル、eスポーツ、フェンシング、スケートボードの5競技が実施予定です。

今回のライトアップでは、大会関連のビジュアルでも印象的に使用されている赤色とオレンジ色を基調に、とこにゃんを特別に演出します。常滑を訪れる方々に大会開催への期待感を感じていただくとともに、常滑が競技会場のあるまちであることを広く発信し、地域全体で大会の機運を高めることを目的としています。

とこにゃんは、やきもの散歩道の高台からまちを見守る巨大招き猫として、多くの観光客に親しまれている常滑の代表的なフォトスポットです。大会スローガン「ここで、ひとつに。」のもと、Aichi Sky Expoでの競技が多くの観衆を招いたうえで無事に行われるよう見守ります。とこなめ観光協会では、とこにゃんのような常滑らしい観光資源を活用しながら、アジア競技大会をきっかけとした来訪促進と、まち歩きの楽しみづくりにつなげてまいります。

実施概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/152789/table/73_1_389407947a88a39f33c33c7aebb2df20.jpg?v=202606111252 ]

Aichi Sky Expoで実施予定の競技

ブレイキン／BMXフリースタイル／eスポーツ／フェンシング／スケートボード

担当者コメント

第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）では、常滑市のAichi Sky Expoも競技会場のひとつとなります。アジア各国・地域から多くの方が愛知を訪れるこの機会を、常滑の魅力を知っていただく大きなきっかけにしたいと考えています。

とこにゃんは、常滑を代表する観光スポットであり、多くの方に親しまれている存在です。大会100日前の節目に、赤色とオレンジ色にライトアップされた特別なとこにゃんを楽しんでいただきながら、アジア競技大会への期待感を地域全体で高めていきます。

「アジア大会×常滑観光！100倍楽しむ徹底ガイド」はこちら

https://www.tokoname-kankou.net/feature/detail/35/