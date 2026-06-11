GSC社（当社グループ連結子会社）のSelf Storage Expo Asia 2026におけるSite Manager of the Year受賞のお知らせ

株式会社ミツウロコグループホールディングス

当社グループ連結子会社であり、シンガポールを拠点にレンタル収納事業を運営するGeneral Storage Company Pte. Ltd. （以下「GSC 社」)は、「Self Storage Expo Asia 2026」（以下「本イベント」)にて、昨年に引き続き、Site Manager of the Year（Singapore) を受賞しましたのでお知らせいたします。

本イベントは2026年5月19日(火)から21日(木)まで、タイ バンコクで開催されたアジア最大のレンタル収納業界イベントで、アジアだけでなく世界20以上の国から200名以上のレンタル収納業界関係者や投資家が集まり、3日間にわたって、施設見学ツアーやセミナー、パネルディスカッション、展示会、ネットワーキングなどのプログラムが開催されました。

イベント主催者であるSelf Storage Association Asiaは、GSC 社CEO Helen Ngが会長を務めており、パネルディスカッション「Investment Climate: A Look Forward」に登壇いたしました。さらに、パネルディスカッション「Mastering Digital Transformation」では、GSC社マーケティング＆カスタマーエクスペリエンス責任者のLeona Loもモデレーターとして参加いたしました。

また、20日(水)には、アジアのレンタル収納業界での優れた業績を表彰する、「SSAAアワード2026」 が開催されました。本アワードにて、GSC 社がシンガポールにおいてSite Manager of the Year を受賞しました。

＜SSAAアワード2026受賞実績＞

Site Manager of the Year (Singapore) : Keefe Leong

ミツウロコグループは、これからも「豊かなくらしのにないて」として、より良いサービス、製品を提供し、人々に新しい価値を届けてまいります。

(参考 URL)

●Lock+Store: https://www.lockandstore.com/

●Self Storage Association Asia: https://selfstorageasia.org/

●Self Storage Expo Asia: https://www.selfstorageexpo.asia/

Triforce Investments Pte. Ltd.

TriforceInvestments-ContactUs@mitsuuroko.co.jp

株式会社ミツウロコグループホールディングス

ファイナンス

電話03-3275-6300