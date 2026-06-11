【東京都港区】港区、東京ガス株式会社、クレアトゥラ株式会社は、脱炭素活動の取組推進によるJ-クレジット創出に関する連携協定を締結しました

港区

区は、2050年までに区内の温室効果ガスの排出実質ゼロを達成し、脱炭素社会の実現に向けて、東京ガス株式会社、クレアトゥラ株式会社と連携協定を締結しました。本協定により、J-クレジット（環境価値）の創出から活用までを一体的に推進し、区民・事業者の取組の加速を図ります。

左から、 東京ガス株式会社 小西雅子常務執行役員、清家愛 港区長、クレアトゥラ株式会社 服部倫康代表取締役CEO



東京ガス株式会社は、クレアトゥラ株式会社が運営する「カーボン・シナジー・コンソーシアム」注1に参加しています。本協定では、この枠組みを活用することで、港区における既存の地域脱炭素活動や環境貢献活動に「J-クレジット創出事業」を組み合わせ、環境価値の創出から活用までを一体的に推進します。これにより、都市部におけるゼロカーボンシティ実現に向けたモデルの構築を目指すとともに、港区が進める環境保全活動の更なる推進と、地域経済の活性化への貢献につなげていきます。

注1：クレアトゥラ株式会社を事務局とする枠組みであり、2025年7月、J-クレジットの創出と脱炭素活動を加速させることに賛同するコンソーシアム会員企業とともに設立（2025年7月18日発表）。

協定締結式の概要

- 日 時 令和8年6月4日（木曜）午前10時00分～10時15分- 場 所 港区役所本庁舎 4 階区長室（港区芝公園一丁目 5 番 25 号）- 出席者 東京ガス株式会社 常務執行役員 小西 雅子氏東京支社長 吉田 範行氏東京中支店長 平田 和弘氏クレアトゥラ株式会社代表取締役CEO 服部 倫康氏国内開発部長 久下 智 氏

清家 愛 港区長

増田 裕士 環境リサイクル支援部長

協定取組概要

- 港区の「港区創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成金」を脱炭素活動等に取り組む賛同者（区民等）へ周知し、区内での創エネ・省エネ設備導入によるCO2削減を一層推進- 導入した創エネ・省エネ設備のCO2削減効果を環境価値（J-クレジット）として創出- 得られたJ-クレジットを港区内で活用することで、エリア全体のCO2削減に貢献