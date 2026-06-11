ベトナム・ホーチミン市における分譲マンション開発事業 第2号案件に参画〜中間所得層向け住宅供給を通じ、都市成長と暮らしの質向上に貢献〜

ベトナム・ホーチミン市における分譲マンション開発事業 第2号案件に参画〜中間所得層向け住宅供給を通じ、都市成長と暮らしの質向上に貢献〜