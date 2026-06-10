ネクライトーキー、2nd Live Blu-rayから「オシャレ大作戦」「ら行が言えない、言葉が足りない」「大事なことは大事にできたら」のライブ映像を公開！

日本コロムビア株式会社

ネクライトーキーが6月24日に発売するライブBlu-rayから、静寂と轟音と美しいメロディーが印象的な「大事なことは大事にできたら」のライブ映像が公開された。

映像作家のUdai Nakajima(UU WORKS)が手掛けたLive Blu-ray『ネクライトーキー メジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」at Zepp DiverCity(TOKYO)』は、アンコールを含む全23曲をリリック入りで制作。

ネクライトーキーの歌詞を視覚的にも楽しめる映像作品になっている。

ネクライトーキーのOfficial YouTubeチャンネルでは、本日公開された3rd AL収録の「大事なことは大事にできたら」に加え、最新シングル「ら行は言えない、言葉が足りない」、1st ALに収録されている代表曲「オシャレ大作戦」のライブ映像が公開されている。Blu-rayに先駆けて、ネクライトーキーの圧巻のライブをYouTubeで楽しもう。

ネクライトーキーは、7月から放送されるTVアニメ「ヤニねこ」のエンディングテーマを担当することが明らかになっており、ＥＤ主題歌を表題に据えたデジタルEP「煙とブルー e.p.」を8月5日にリリースし、9月からは新EPを引っ提げて全国ツーマンツアー<オーキートーキー！全国編 vol.7>を開催する。

夏から更に加速するネクライトーキーの動きは、バンドの公式HPやSNSをチェックしよう。

■ライブ映像

ネクライトーキーLIVE「大事なことは大事にできたら」

https://youtu.be/-0m9EeYeSfY

ネクライトーキーLIVE「オシャレ大作戦」

https://youtu.be/bI-6i96mjEs

ネクライトーキーLIVE「ら行が言えない、言葉が足りない」

https://youtu.be/PFLF1XzrBMc

■リリース情報

・Blu-ray「ネクライトーキー メジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」at Zepp DiverCity(TOKYO)」

2026年6月24日(水) Release

CEG-124 \8,000 + tax

三方背BOX スペシャルブックレット付

*コロムビアミュージックショップ 限定発売

予約： https://shop.columbia.jp/shop/g/gP6117/

[収録曲目]

M01. レイニーレイニー

M02. モブなりのカンフー

M03. ジャックポットなら踊らにゃソンソン

M04. 悪態なんかついちまうぜ

M05. こんがらがった！

M06. 北上のススメ

M07. 気になっていく

M08. 許せ！服部

M09. そういうものでしょう？

M10. 大事なことは大事にできたら

M11. bloom

M12. ふざけてないぜ

M13. あべこべ

M14. 余計なこと

M15. ら行が言えない、言葉が足りない

M16. 怠惰でいいナ

M17. サカナぐらし

M18. ちょうぐにゃぐにゃ

M19. 君はいなせなガール

M20. オシャレ大作戦

M21. だれかとぼくら

Enc1. 明日にだって

Enc2. 遠吠えのサンセット

・Digital EP「煙とブルー e.p.」

2026年8月5日(水) Release

COKM-46568

[収録曲]

M1. 煙とブルー *TVアニメ「ヤニねこ」エンディングテーマ

M2. エレキの気持ち

M3. 風がただ吹いている

M4. 余計なこと

■アニメ情報

TVアニメ『ヤニねこ』

●放送情報

2026年7月2日から TOKYO MX、BS11、AT-Xにて放送開始！

TOKYO MX、BS11：2026年7月2日から毎週木曜日24:30～

AT-X：2026年7月25日から毎週土曜日24:30～（※リピート放送：毎週木曜日28:00～）

各配信サイトにて放送後一斉配信開始！

※予告なく変更となる場合があります

●イントロダクション

人間と獣人が共存する世界で、

タバコを吸ってダラダラ生きる獣人・ヤニねこ。

金なし！生活力なし！ろくでなし！

マナーやモラルは吸い殻と一緒に捨ててきた。

ヤニ臭くて、汚くて、怠惰でクズ。

吸って、吐いて、ダベって、燃えて。

だけど、それなりに充実した日々を過ごしてます。

けっこう汚いけど、ちょっとだけ励まされる！

SNSでバズり散らかしたマンガが、

まさかのTVアニメ化に挑む！

放送できなかったらごめんにゃさい！

なんだか憎めないクズねこたちがおくる、

ヤニまみれな日常をゆる～く見守ってください。

●スタッフ

原作：にゃんにゃんファクトリー（講談社「ヤングマガジン」連載）

監督：木村 拓（スタジオ・レモン）

脚本：あおしまたかし

キャラクターデザイン：松浦 力

美術監督：丸山由紀子（アトリエ・ムサ）、吉野翔太郎（アトリエ・ムサ）

色彩設計：太田ゆいは

撮影監督：米澤 寿

編集：武宮むつみ

音楽：鈴木慶一

音響監督：濱野高年

音響制作：マジックカプセル

アニメーション制作：バイブリーアニメーションスタジオ

●キャスト

ヤニねこ：夏吉ゆうこ

ヤクねこ：松岡美里

ハメねこ：船戸ゆり絵

カンサイねこ：清水彩香

アルねこ：井澤詩織

おちんぽ達郎：明智璃子

大家：稲田 徹

●オープニングテーマ&エンディングテーマ情報

オープニングテーマ：忘れらんねえよ「なんもねえ」

エンディングテーマ：ネクライトーキー「煙とブルー」

●WEB

WEB： https://yanineko-anime.com

X： https://x.com/yanineko_anime （推奨ハッシュタグ：#ヤニねこ）

■ライブ情報

・デジタルEPリリース記念パーティー

8月5日(水) at 東京・新代田FEVER

Open 18:30 / Start 19:00

*チケットSOLD OUT

・オーキートーキー！全国編 vol.7

9月6日(日) 福岡・Drum Be-1 Open 17:30 / Start 18:00

9月11日(金) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA Open 18:30 / Start 19:00

9月18日(金) 埼玉・西川口Live House Hearts Open 18:30 / Start 19:00

9月26日(土) 愛知・名古屋ElectricLadyLand Open 17:30 / Start 18:00

10月1日(木) 東京・下北沢シャングリラ Open 18:15 / Start 19:00

10月4日(日) 北海道・札幌cube garden Open 17:30 / Start 18:00

10月11日(日) 石川・金沢AZ Open 17:30 / Start 18:00

10月12日(月祝) 新潟・GOLDEN PIGS RED STAGE Open 17:30 / Start 18:00

10月22日(木) 香川・高松DIME Open 18:30 / Start 19:00

10月23日(金) 広島・SIX ONE Live STAR Open 18:30 / Start 19:00

10月30日(金) 宮城・仙台MACANA Open 18:30 / Start 19:00

11月3日(火祝) 大阪・心斎橋SUNHALL Open 17:00 / Start 17:30

11月5日(木) 東京・Spotify O-WEST Open 18:00 / Start 19:00

<プレイガイド2次先行(抽選)>

受付期間：6/10(水)18:00-6/23(⽕)23:59

前売り \5,800(+ 1Dr) https://l-tike.com/necrytalkie/

U25 \5,000(+ 1Dr) https://ticket-frog.com/e/okeytalkie_vol7

※U25チケットは25歳以下のお客様がご購入可能なチケットです。

ご入場時に年齢確認のため顔写真付き身分証明書の提示が必要となります。ご持参がない場合、一般チケットとの差額をお支払いいただきます。

■「ネクライトーキー」プロフィール

2017年に朝日が中心となり、もっさ、藤田、カズマ・タケイにより結成。

2019年3月に中村郁香が正式加入し現在の5人組体制に。

一瞬でリスナーの耳をキャッチするもっさの歌声と、朝日の描くシニカルな歌詞世界、音楽愛に溢れた一筋縄ではいかないメロディーは中毒性満載で、バンドシーンに留まらず多方面で話題を呼んでいる。

■「ネクライトーキー」リンク

HP： https://necrytalkie.jp/

YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@NecryTalkieOfficial

X： https://x.com/Talkie_official

Instagram： https://www.instagram.com/necry_talkie_official/

TikTok： https://www.tiktok.com/@necrytalkie_official

Nippon Columbiaアーティストページ： https://columbia.jp/necrytalkie/