【WebX2026】一般社団法人 日本ブロックチェーン協会（JBA）が後援決定

株式会社CoinPost

株式会社CoinPost（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：各務貴仁 以下、当社）は、2026年7月13日（月）・14日（火）に開催するアジア最大級のグローバルWeb3カンファレンス「WebX2026」において、一般社団法人 日本ブロックチェーン協会（JBA）が後援することが決定したことをお知らせいたします。

▼一般社団法人 日本ブロックチェーン協会（JBA）について

一般社団法人日本ブロックチェーン協会（JBA）は、ブロックチェーン技術の普及と発展を促進する日本の組織です。ブロックチェーンに関連する様々なステークホルダーが参加し、技術の標準化、教育、研究開発支援、及び政策提言を行っています。JBAは、安全で透明性の高いブロックチェーン基盤の構築を目指し、業界全体の発展に寄与しています。

公式サイト：https://jba-web.jp/

公式Xアカウント：https://x.com/J_Blockchain

▼コメント

ブロックチェーンは、インターネットやデジタル経済のあり方を再定義する可能性を持つ技術として、世界的な広がりを見せています。WebX2026が、国内外の事業者・投資家・研究者による活発な議論と交流の場となり、日本市場の発展につながることを期待しております。当団体としても、本イベントの趣旨に賛同し、後援を通じて支援してまいります。

＜イベント概要＞

■WebX2026について

WebXは、株式会社CoinPostが企画・運営するアジア最大級のWeb3カンファレンスです。ブロックチェーンや暗号資産をはじめとするWeb3領域に携わる企業・プロジェクト、起業家、投資家、政府関係者、メディアなど、多様なステークホルダーが一堂に会する場として、2023年に初開催されました。

WebXはその名の通り、Web3領域にとどまらず、業界の垣根を越えたオープンな交流を通じて、事業・プロジェクトの発展および新たな価値創出を促進することを目指しています。

開催日：2026年7月13日（月）・14日（火）

開催場所：ザ・プリンスパークタワー東京

主催：一般社団法人WebX実行委員会

企画：株式会社CoinPost

https://webx-asia.com/ja/(https://x.gd/Moekz)

■【今なら早割】チケットのご購入はこちら

https://webx-asia.com/ja/ticket/(https://x.gd/L6ly8)

■株式会社CoinPostについて

当社は、国内最大級の暗号資産・Web3特化メディア「CoinPost」を運営するほか、世界各国から有望なプロジェクトや企業、起業家、投資家、開発者が集うアジア最大級のWeb3カンファレンス「WebX」を主催しています。

メディア事業とイベント事業を通じて、グローバル金融のダイナミクスを迅速かつ中立的に伝える情報インフラを構築し、Web3の社会実装を加速させることで、新たな金融・デジタル産業基盤の確立に貢献してまいります。

https://coinpost.jp/

https://webx-asia.com/ja/(https://coinpost.jp/)

▼本カンファレンスに関する取材・協賛・その他お問い合わせ

WebX事務局

お問い合わせ：https://webx-asia.com