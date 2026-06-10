内容解析で動画検索が変わる! 『実践！AI動画検索　RAGで実現する検索システム』発行 技術の泉シリーズ、6月の新刊

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、『実践！AI動画検索 RAGで実現する検索システム』（著者：伊藤 優汰）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

最新の知見を発信する『技術の泉シリーズ』は、「技術書典」や「技術書同人誌博覧会」をはじめとした各種即売会や、勉強会・LT会などで頒布された技術同人誌を底本とした商業書籍を刊行し、技術同人誌の普及と発展に貢献することを目指します。

『実践！AI動画検索』

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295604792

著者：伊藤 優汰

小売希望価格：電子書籍版 1,800円（税別）／印刷書籍版 2,000円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：B5／カラー／本文94ページ

ISBN：978-4-295-60479-2

発行：インプレス NextPublishing

＜＜発行主旨・内容紹介＞＞

本書は、AIを活用して動画の内容そのものから検索を可能にする技術の実装方法を扱います。現在の動画検索がタイトルや説明文といったメタデータに依存し、動画の中身を直接検索できないという課題に対し、本書は映像・音声・テキストのマルチモーダル解析による動画理解の仕組みと、従来の検索方法との違いを明確に提示します。動画からシーン検索を実現するための基礎パイプライン構築では、動画の読み込みとメタデータ取得から始まり、シーン境界の検出、音声認識とOCRによるテキスト抽出、画像キャプション生成、そしてマルチモーダル埋め込みを経て検索インデックスを構築するまでの一連の流れを、実際に動作するコードとともに紹介し、さらに埋め込みベクトルの概念や類似度計算、効率的な検索を実現するベクトルデータベースの活用方法を詳述します。加えて、RAGの基本的な仕組みとその動画検索への応用を通じて、検索と生成を組み合わせることでより精度の高い検索結果を提供できる理由を解説し、デモアプリケーションを使って動画のアップロードからシーン解析、ベクトル登録、自然言語検索までを一気通貫で試せるよう構成されています。 動画解析やマルチモーダルAIに興味がある方には必見の一冊です。

（インプレス NextPublishing は、株式会社インプレスR&Dが開発したデジタルファースト型の出版モデルを承継し、幅広い出版企画を電子書籍＋オンデマンドによりスピーディで持続可能な形で実現しています。）

＜＜目次＞＞

はじめに

第1章 動画検索について

第2章 内容ベース動画検索

第3章 動画シーン検索の基礎パイプライン構築

第4章 検索基盤の構築

第5章 RAGで広がる動画シーン検索

第6章 デモアプリvideo-searchを動かす

第7章 動画検索の精度を向上させるための手法

第8章 実践的なユースケース

第9章 トラブルシューティング

おわりに

＜＜著者紹介＞＞

伊藤 優汰

インターネット上ではユオレイというハンドルネームで活動しています。ソフトウェアエンジニアとして日々修行中。

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER、BOOK TECH

印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

※全国の一般書店からもご注文いただけます。

＜＜技術の泉シリーズについて＞＞

『技術の泉シリーズ』は、技術者の知見のアウトプットである技術同人誌を底本とした、2017年創刊の技術書シリーズです。NextPublishingによるスピーディな編集制作とプリントオンデマンドによる1冊からの印刷製本により、技術の変化に追従しつつ返品や品切れのないサスティナブルな出版モデルを特徴としています。本シリーズを通じて、エンジニアの“知の結晶”である技術同人誌の世界に、より多くの方が触れていただくきっかけとなることを目指しています。

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【NextPublishing】

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレス ： PubX室

E-mail: np-info@impress.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7430-0fc888154c70a82e15b4546b402c09ac.pdf