4K60P対応ワイヤレス映像伝送システム「Hollyland Pyro Ultra」タッチ＆トライイベント in 大阪市中央区 6/18・19に開催
株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川行洋）は、ジャパンブロードキャストソリューションズ株式会社・Hollylandと協力し、大阪市中央区にて最新の4K60P対応ワイヤレス映像伝送システム「Hollyland Pyro Ultra」を実際に体験できるタッチ＆トライイベントを開催いたします。開催日は2026年6月18日(木)・19日(金)です。
概要
20msの低遅延フォーカスモードや4K60P高画質伝送、優れた伝送安定性を実機でご体感いただけます。
イベント期間中は、国内未発売のHollyland新製品を特別展示いたします。
また、Tilta Nucleus-M IIとの連携によるフォーカスフォローワークフロー展示や、ショールーム周辺でのライブ伝送デモンストレーションも実施予定。
実際の撮影現場を想定した運用をご覧いただけます。
6月18日のイベント初日には製品説明プレゼンテーションを実施。
Hollyland本国スタッフも来場し、製品に関するご質問や導入・運用のご相談を直接行っていただける貴重な機会です。
さらに、来場者特典としてHollylandオリジナルノベルティをプレゼント（数量限定・なくなり次第終了）。加えて、Pyro Ultra特別購入キャンペーンも実施いたします。
お申し込みはこちら :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2G7FDnNVMEOQvgpjU8xXWShAOCh7x5dBoOlukTgk61RUOFpTNkE5OVlSREJNRTBDR1JPVlo0QklXVS4u
注目ポイント- ショールーム周辺でのデモを通じて、Pyro Ultraの伝送安定性を実演
- 20ms低遅延フォーカスモードを実機体験
- 4K60P高画質伝送による高精細モニタリング
- Hollyland本国スタッフに直接質問
- 未発売のHollyland新製品を期間限定で展示予定
- [来場特典] Hollylandノベルティをプレゼント※数量限定・なくなり次第終了
- [来場特典] Pyro Ultra 特別購入キャンペーンのご案内
日時/タイムスケジュール■2026年6月18日(木) 13:00～17:00
13:00 開場
13:00～15:00 タッチ＆トライタイム
15:00～16:00 プレゼン/デモンストレーション
16:00～17:00 タッチ&トライタイム
■2026年6月19日(金) 13:00～17:00
13:00 開場
13:00～17:00 タッチ＆トライタイム
参加方法
【参加無料・入退場自由】です。
事前登録制となります。お申し込みのうえ、開催時間内のお好きな時間にご来場ください。
お申し込みはこちら :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2G7FDnNVMEOQvgpjU8xXWShAOCh7x5dBoOlukTgk61RUOFpTNkE5OVlSREJNRTBDR1JPVlo0QklXVS4u
会場
J Studio (JBSショールーム)
〒541-0045 大阪市中央区道修町3-1-6 K.シオノビル1F（地図(https://maps.app.goo.gl/rzCh8CHatMhxeT268)）
地下鉄御堂筋線「淀屋橋」11番出口 徒歩3分
地下鉄「北浜」駅 徒歩5分
TEL: 06-6228-3131
※専用の駐車場はございません。お近くのコインパーキングをご利用ください。
主催
ジャパンブロードキャストソリューションズ株式会社
ウェブサイト：https://www.jbs-inc.jp/
共催
Hollyland
株式会社システムファイブ
株式会社システムファイブについて
1989年に名古屋で創業した映像システムインテグレーターで、半蔵門の「PROGEAR半蔵門」では映像機器・音響機器の専門ショールームを運営しています。
ドローンに関しては世界最大手であるDJI社の、コンシューマー機、産業機、物流機の国内正規一次販売代理店としてドローンなど多様な製品を展開し、様々なオプションを組み合わせてお客様の課題を解決するソリューションを提供しています。
社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）
代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋
本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一ビル1階
ウェブサイト： https://www.system5.jp/