SynergyAI、マーケティング自動化SaaS「SynMarke(シンマーケ)」を正式リリース。対応プラットフォームを大幅拡張し、SNS発信の自動化をワンストップで実現

株式会社SynergyAI

業界特化型AIソリューションを開発する株式会社SynergyAI(本社:大阪府大阪市、代表取締役:Hussam Wafa/フッサム ワファ)は、マーケティング業務支援SaaS「SynMarke(シンマーケ)」を本日、正式リリースしました。あわせて、対応するSNSプラットフォームを大幅に拡張し、企業のあらゆるSNS発信をワンストップで自動化できる環境を提供します。

SynMarkeは、当社が自社のマーケティング業務において実証してきたAI活用ノウハウをSaaS化したものです。β版期間中、ブランド情報をもとにAIが投稿を生成・配信する仕組みを検証し、今回の正式リリースに至りました。

■ リリースの背景:「使うSNSが増えるほど、運用負荷が膨らむ」問題に応える

スタートアップ・中小企業のマーケティングにおいては、複数のSNSを並行して運用することが一般化しています。一方で、媒体ごとに最適な投稿スタイル・タイミング・コンテンツ形式は異なり、運用担当者の負荷は媒体数の増加とともに増大します。

「どのSNSも継続できない」「結局メインの1～2媒体しか回せない」という事業者の声に応えるべく、SynMarkeは複数プラットフォームへのAI自動配信を可能にしました。今回の正式リリースにあわせて、対応プラットフォームを従来の5媒体から大幅に拡張し、企業のSNS発信の中心軸を担えるサービスを目指します。

■ 正式リリースで強化されたポイント

【1】対応プラットフォームの大幅拡張

従来対応していた5プラットフォームに加え、新たに複数のSNS・コンテンツ配信先に対応しました。これにより、企業が利用するほぼあらゆる発信チャネルを、SynMarkeのオートパイロット機能でカバーできるようになります。

【対応プラットフォーム】

・Instagram

・X(旧Twitter)

・(その他、実際に対応してる媒体を埋める)

【2】オートパイロット機能の本格提供

ブランド情報を一度設定すれば、AIが投稿の生成からスケジュール配信までを自動実行する「オートパイロット」機能を正式提供。担当者が日々の運用に時間を割かなくても、SNS発信を継続できる仕組みです。

【3】料金プランの確定

正式リリースにあわせて、料金プラン体系を確定しました。個人事業主から複数チームでの利用まで、規模に応じたプランをご用意しています。

【▼料金プラン詳細】

■ 自社マーケティング業務での実証から生まれたサービス

SynMarkeのオートパイロット機能は、当社が自社のSNS運用にAI活用を導入し、月25時間規模の工数削減を実現した仕組みをベースに開発されたものです。実際の運用で得られた知見をプロダクトに反映し、「スタートアップ・中小企業がマーケティングを諦めない環境」の実現を目指しています。

■ 想定ユーザー

・複数のSNS運用を継続したい企業

・SNS運用に専任担当を置けないスタートアップ・中小企業

・マーケティング業務を仕組み化したい事業者

・SNSを通じた認知拡大を継続的に進めたい組織

■ 利用方法

公式サイトよりお申し込みいただけます。

▼公式サイト

https://marketing.synlab-ai.com/

■ 今後の展開

当社は引き続き、対応プラットフォームの拡充、生成精度の向上、業種別のテンプレート提供など、利用者の事業活動により深く貢献できるサービスへとSynMarkeを発展させてまいります。

■ 会社概要

会社名:株式会社SynergyAI

所在地:大阪府大阪市北区中崎西

代表者:代表取締役 Hussam Wafa(フッサム ワファ)

設立:2026年3月

事業内容:業界特化型AIサービスの開発・提供

URL:https://synlab-ai.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社SynergyAI 広報担当

お問い合わせフォーム:https://synlab-ai.com/