ロボティクス × ディープテック領域のスタートアップ・キビテク社が「Recboo」を導入、「もう候補者がいない」と言われた″ロボットシステム開発エンジニア″を3ヶ月で複数内定・営業Mgrの採用を実現。

株式会社ノックラーン

HRコンサルティング(採用コンサル～採用代行の一気通貫型)サービス「Recboo」を提供する株式会社ノックラーン（東京都大田区、代表取締役：福本 英）は、株式会社キビテク（東京都品川区、代表取締役CEO：前原 賢一様）を対象とした導入事例インタビュー記事を公開しました。

株式会社キビテクは、東京大学・人型ロボット研究室（JSK）出身者を中心に2011年に創業した、ロボティクス×ディープテック領域のスタートアップ企業です。

物流・製造現場向けに自律ロボットの遠隔制御・支援サービスを提供する高度自律型遠隔制御システム「HATS（Highly Autonomous Teleoperation System）」を主力プロダクトに、ソフトウェア／ハードウェア双方の高度なロボット技術開発を推進しています。

組織倍増を目指す中で、ロボットシステム開発エンジニア・営業マネージャー(コンサルセールス)をはじめとする中核人材の採用停滞が大きな課題となっていた同社。

ロボティクス×ディープテック領域の専門エンジニアは国内に限られた数しか存在しないと言われ、求人票を公開しても応募がゼロというケースも珍しくない、母集団が極めて限定的な領域です。一般的なエンジニア採用でも内定まで平均3～6ヶ月を要すると言われるなか、ロボット系人材においては半年～1年をかけても採用ゼロという企業も少なくありません。加えて、同領域の採用支援を専門に手がけるエージェントは国内でも数社に限られ、こうした専門の採用支援サービス自体がほとんど存在しないのが実情です。

Recbooの採用代行サービスを活用することで、ロボティクス × ディープテック領域というニッチで母集団が極めて限定的な専門人材市場の壁を突破し、わずか3ヶ月でロボットシステム開発エンジニア複数名の内定・営業マネージャ.(コンサルセールス)1名の内定承諾を実現しました。

採用を本格化させた背景

事例の詳細はこちら :https://recboo.com/case/qibitech/

キビテク社は、事業・組織の倍増を目指す中で、営業マネージャおよびロボットシステム開発エンジニアといった中核人材の採用を加速する必要がありました。

一方で、社内のリソース・採用知見は限定的で、人事体制は採用担当者1名のみ。さらに「ロボットシステム開発エンジニア」という非常にニッチな層をターゲットとしていたため、ビズリーチで条件を絞り込んでも候補者が100名に満たないほど母集団が限定的という構造的な課題に直面していました。

すでに自社で条件を絞り込んだスカウト送信を進めていたことから、アプローチできる候補者が枯渇気味となっており、スカウト運用そのものを抜本的に再設計する必要がありました。

「スタートアップ特有の課題への高い理解」と「目線合わせの精度による安心感」を決め手に、提携VCからの紹介を経て、採用の上流からオペレーション全体を任せられるパートナーとしてRecbooを導入いただきました。

Recbooが担ったこと

Recbooは以下を一貫して支援し、採用を加速しました。

▶︎ ROS(Robot Operating System)経験を軸とした、採用要件の再設計と優先順位の明確化

・当初一律の必須要件としていたところを、歓迎要件に再設計

・ROSを軸とした三段階のターゲット整理と定期的なサーチ運用により、限られた母数の中での取りこぼしを防止

▶︎ 既読率・返信率を劇的に改善させたアプローチ手法の刷新

・スカウト件名に「東大発」というキーワードを配置し、ロボット領域のエンジニアに刺さりやすい文脈を検証・実装

・結果、ロボットシステム開発エンジニアへのスカウトの既読率は約50～57%から89%へ、返信率は0～3.8%から10.5%まで大幅に改善

▶︎ メッセージ作成の効率化とカスタマイズの両立

・「フルカスタマイズの長文」から「短めの汎用テンプレート＋2行の個人経歴への言及」へ運用を刷新

・候補者一人ひとりの職務経歴書を丁寧に読み込むスタンスは維持しつつ、送信工数を抑え「効率」と「質」を両立

▶︎ ペルソナ設計・選考オペレーション全体の整備

・現場の曖昧な要望を言語化し、精度の高いペルソナへ落とし込み

・SNS活用を含む圧倒的なスピード感で実務を推進

・候補者とのコミュニケーション・面談調整・温度感管理・選考推進まで一気通貫で対応

結果として、限られた母集団・社内リソースの中で、わずか3ヶ月でROSエンジニア複数名の内定・最優先ポジションだった営業マネージャ1名の内定承諾を実現。社長が採用実務から離れ、本来の事業推進にリソースをシフトできる体制を構築しました。

■ 導入企業コメント

事例の詳細はこちら :https://recboo.com/case/qibitech/

【株式会社キビテク 代表取締役CEO 前原 賢一 様】

急速な事業拡大を目指す中で、ダイレクトリクルーティングに対する知見不足とリソース不足から中核人材の採用が停滞していたことが、Recbooさんに依頼した最大の理由でした。

VCからの紹介で導入を決めたのですが、スタートアップ特有の課題への理解の深さと、目線合わせの精度の高さによる安心感が決め手でした。

導入後は、現場の曖昧な要望を言語化して精度の高いペルソナに落とし込み、SNS活用を含む圧倒的なスピード感で実務を推進していただきました。

結果として、最優先だった営業マネージャの採用に成功し、私自身が採用と営業に割いていたリソースを本来の事業推進にシフトできたことは、非常に大きな成果です。

【株式会社キビテク 管理部マネージャ 立石 尚樹 様】

期待以上に自律的に活動を組み立てていただけるため、採用専任を置いていない規模感の企業にとってとても強力なサポートになるものと思います。

スカウトの既読率・返信率といった目に見える指標が短期間で大きく改善し、限られた母集団の中でも質の高い候補者にしっかりリーチできる運用に変わったことを実感しています。

ニッチで採用難易度の高いポジションを抱える、ディープテック領域のスタートアップに「Recboo」は強くおすすめできるサービスです。

事例の詳細はこちら :https://recboo.com/case/qibitech/

「Recboo」でこれまでに支援させていただいた企業様は累計50社にのぼり、うちスタートアップ企業においては約70%が支援後にアップラウンド・IPO・M&A・黒字化のいずれかを達成しています。

「専任人事を置く前に採用を前進させたい」「次ラウンドに向けて即戦力を確保したい」企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

「Recboo」の事例集はこちら :https://recboo.com/wp/examples_form/

Recbooサービス概要

「Recboo」は、株式会社ノックラーンが提供する中途採用支援サービスです。東証プライム上場のエアトリグループ子会社としてスタートアップ企業を中心に、CxOなどのハイレイヤー採用・AIエンジニア、研究開発職などの希少職種などを支援しております。

主に、シード～シリーズBを中心にスタートアップの支援実績を多数もち、採用戦略から実行支援まで一気通貫で柔軟に対応できるのが特徴です。

採用支援先の70%がIPO/M&A/黒字化/アップラウンドを達成しております。

直近ではAI・ロボティクス・ブロックチェーン・3Dモデリング・バイオ系などのDeepTechスタートアップ企業の採用支援実績も豊富にあり、採用難易度が高い幅広いターゲットに合わせたダイレクトリクルーティングノウハウを保持しているのが強みになります。

特徴

・累計50社を支援後、70%の割合でアップラウンド/IPO/M&A/黒字化を達成

・提携VC70社以上。

・圧倒的なダイレクトリクルーティング運用ノウハウを用いた採用支援

・採用戦略設計から実行まで一気通貫で支援できる体制

・CXOクラスのハイレイヤー採用特化の支援も可能

・既存DBに加え、国内外の研究室アプローチなどバイネームアプローチも対応可能

【株式会社ノックラーン 企業情報】

株式会社ノックラーンは、スタートアップ企業の中途採用をサポートするサービス「Recboo」を提供するベンチャー企業です。

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://recboo.com/

本プレスリリースに関するお問い合わせ

メールアドレス：info@knocklearn.com