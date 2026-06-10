【楽天スーパーSALE最終日】13.4インチ大画面Android 16タブレット120Hz高リフレ「AROLYM P13」が赤字覚悟の28%OFF！通常31,900円→22,900円の特別価格に

深圳市新义腾飞电子商务有限公司

今だけの継続赤字キャンペーン

商品名：AORLYM P13

楽天市場 商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/ap13/(https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/ap13/)

原価：31,900円（税込）

28%セール：22,900円（税込）

AORLYM楽天市場店は、楽天スーパーSALE最終日にあわせて、13.4インチ大画面Androidタブレット「AROLYM P13」を、通常価格31,900円（税込）のところ、SALE価格22,900円（税込）で販売いたします。

今回のセールは、通常価格から9,000円OFF、割引率28%OFFの楽天スーパーSALE限定価格です。販売は在庫限り・先着順となり、予定数量に達し次第終了となります。

「AROLYM P13」は、Android 16、13.4インチIPS大画面、120Hz高リフレッシュレート、48GB RAM相当、128GB ROM、最大2TB拡張、12000mAh大容量バッテリー、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0、Widevine L1、GMS認証対応など、動画視聴・オンライン学習・在宅ワーク・電子書籍・ビジネス用途まで幅広く使える高コスパAndroidタブレットです。

楽天スーパーSALE最終日。通常31,900円が今だけ22,900円

楽天スーパーSALEもいよいよ最終日。AORLYM楽天市場店では、人気の13.4インチ大画面タブレット「AROLYM P13」を、通常価格31,900円（税込）から22,900円（税込）へ大幅値下げして販売いたします。

9,000円OFF、28%OFFの赤字覚悟価格で、13インチクラスの大画面タブレットを探している方、Androidタブレットを安く購入したい方、動画視聴用・学習用・仕事用のタブレットを検討している方におすすめのセールです。

近年、メモリ・ストレージ部品の価格高騰が続く中、48GB RAM相当、128GB ROM、12000mAhバッテリー、120Hz大画面を搭載したモデルを2万円台前半で購入できる機会は限られています。次回同条件での再販売は未定のため、買い替えや新生活用、家族用タブレットを検討している方は、この機会をお見逃しなく。

13.4インチ大画面×120Hz。動画視聴も作業も見やすい大型タブレット

AROLYM P13は、13.4インチのIPS大画面ディスプレイを搭載したAndroidタブレットです。解像度は1920×1200、画面比率は16:10で、動画視聴、電子書籍、Web閲覧、オンライン授業、資料確認などを快適に楽しめます。

さらに120Hz高リフレッシュレートに対応しているため、スクロールや画面切り替えもなめらか。YouTube、Netflix、Prime Videoなどの動画視聴はもちろん、ニュース閲覧、SNS、レシピ確認、オンライン会議、学習アプリの利用にも適しています。

画面占有率は約86.4%。大画面ながら本体厚さは約7.75mm、重量は約736gと、持ち運びやすさにも配慮されています。自宅用の大画面タブレットとしても、外出先で使うモバイル端末としても活躍します。

Android 16搭載。Gemini AI時代のスマートなタブレット体験

AROLYM P13は、最新世代のAndroid 16を搭載。直感的な操作性、アプリ互換性、マルチタスク性能を備え、日常使いからビジネスシーンまで幅広く対応します。

分割画面、画面録画、投屏、印刷、近くのデバイスとの共有、極暗モード、護眼モード、WPS対応など、便利なOS機能も充実。オンライン授業、リモートワーク、資料作成、動画学習、電子書籍、SNS、ショッピング、ゲームなど、さまざまな用途に対応します。

Gemini AI時代のタブレットとして、調べもの、文章作成、翻訳、学習サポート、アイデア整理など、AIを活用したスマートな使い方にも適した1台です。

UNISOC T7280クラスの8コアCPU搭載。日常操作を快適に

AROLYM P13は、8コア構成のUNISOC T7280クラスCPUを搭載。高性能コアArm Cortex-A75と省電力コアArm Cortex-A55を組み合わせることで、Web閲覧、動画視聴、SNS、電子書籍、学習アプリ、オンライン会議などの日常操作をスムーズにこなします。

GPUにはArm Mali-G57を採用し、動画再生やライトゲーム、グラフィック表示にも対応。H.264、H.265、MPEG-4、VP9などの動画デコードにも対応しており、エンタメ用タブレットとしても使いやすい仕様です。

48GB RAM相当＋128GB ROM。最大2TB拡張にも対応

メモリは8GB物理RAMに最大40GBの拡張RAMを組み合わせ、合計48GB RAM相当のメモリ環境に対応。複数アプリの切り替え、動画再生、ブラウジング、資料閲覧、SNS利用などを快適に行えます。

ストレージは128GB ROMを搭載し、アプリ、写真、動画、電子書籍、学習資料などの保存にも便利です。さらにT-Flashカードによる最大2TBのストレージ拡張にも対応しているため、容量不足が気になる方にも安心です。

「安いタブレット」だけでなく、「大容量メモリのタブレット」「高性能Androidタブレット」「コスパの良い13インチタブレット」を探しているユーザーに適したモデルです。

12000mAh大容量バッテリー。18W充電にも対応

AROLYM P13は、12000mAhの大容量バッテリーを搭載。動画視聴、オンライン授業、電子書籍、資料閲覧、Web会議など、長時間の使用にも対応します。

さらに18W充電に対応し、Type-C端子を採用。自宅、オフィス、学校、旅行先など、さまざまなシーンで使いやすい仕様です。

大画面・大容量バッテリー・薄型軽量設計を兼ね備えているため、家族共用タブレット、学習用タブレット、動画視聴用タブレット、在宅ワーク用タブレットとしてもおすすめです。

Widevine L1・GMS認証対応。動画視聴用タブレットとしても優秀

AROLYM P13は、DRM L1、GMS認証に対応。Google Playからさまざまなアプリをインストールでき、動画配信サービスや学習アプリ、ビジネスアプリも利用しやすい仕様です。

Widevine L1対応により、対応サービスで高画質動画を楽しめる点も魅力です。Netflix、YouTube、Prime Videoなどの動画視聴を重視する方にもおすすめできます。

13.4インチ大画面とデュアルスピーカーにより、映画、ドラマ、アニメ、オンライン授業、語学学習、レシピ動画などをより快適に楽しめます。

Wi-Fi 5・Bluetooth 5.0・GPS対応。日常使いに便利な機能を搭載

通信面では、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0に対応。Bluetoothキーボード、マウス、イヤホンなどの周辺機器と組み合わせることで、より快適な作業環境を構築できます。

また、GPS、北斗、GLONASS、Galileoのナビゲーションにも対応。地図アプリや位置情報サービスを利用したい方にも便利です。

OTG、FM、3.5mmイヤホンジャック、Type-C端子も搭載しており、普段使いに必要な機能をしっかり備えています。

13MPリアカメラ＋8MPフロントカメラ搭載

カメラは、13MPリアカメラと8MPフロントカメラを搭載。オンライン会議、ビデオ通話、資料撮影、メモ撮影、学習記録などに活用できます。

リアカメラはAF、HDR、夜景、プロモード、パノラマ、フィルターなどに対応し、日常の撮影にも便利です。フロントカメラはビデオ通話やオンライン授業、リモート会議に適しています。

豪華アクセサリー付き。届いた日からすぐ使えるセット内容

AROLYM P13は、タブレット本体に加えて、実用的なアクセサリーも付属します。

セット内容は、タブレット本体、Type-C USBデータケーブル、充電器、取扱説明書、保証カード、Bluetoothマウス、Bluetoothキーボード、タッチペン、レザーケース、有線イヤホン、強化ガラスフィルムなどです。

キーボードとマウスを組み合わせれば、メール返信、資料作成、レポート作成、オンライン授業、在宅ワークなど、ノートPCのような使い方も可能です。追加アクセサリーを買い足す手間を抑えられるため、初めてタブレットを購入する方にもおすすめです。

CE・FCC・IEC62133、UN38.3・MSDSなど各種認証にも対応

AROLYM P13は、ハードウェア関連ではCE、FCC、IEC62133に対応。バッテリー関連ではUN38.3、MSDS、航空輸送、海上輸送関連の認証に対応しています。

また、ソフトウェア面ではGMS、DRM L1に対応。安心して使えるAndroidタブレットとして、学習、仕事、動画視聴、日常利用まで幅広く活用できます。

商品概要

商品名：AROLYM P13

OS：Android 16

CPU：UNISOC T7280クラス 8コア

GPU：Arm Mali-G57

画面サイズ：13.4インチ

ディスプレイ：IPS Incell

リフレッシュレート：120Hz

解像度：1920×1200

画面比率：16:10

メモリ：48GB RAM相当（8GB＋最大40GB拡張RAM）

ストレージ：128GB ROM

外部ストレージ：最大2TB T-Flashカード対応

通信：Wi-Fi 5、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、Bluetooth 5.0

ナビゲーション：GPS、北斗、GLONASS、Galileo対応

リアカメラ：13MP

フロントカメラ：8MP

バッテリー：12000mAh

充電：18W、Type-C

音響：デュアルスピーカー、3.5mmイヤホンジャック

本体サイズ：約309.7×201.7×7.75mm

重量：約736g

認証：CE、FCC、IEC62133、UN38.3、MSDS、GMS、DRM L1

付属品：Bluetoothキーボード、Bluetoothマウス、タッチペン、レザーケース、有線イヤホン、強化ガラスフィルム、Type-Cケーブル、充電器など

■ 今だけの限定キャンペーン通常価格31,900円（税込）

キャンペーン価格22,900円（税込）｜28%OFF

数量限定・先着順。売り切れ次第終了。

■ 購入はこちら（楽天市場）

https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/ap13/(https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/ap13/)

■ 店舗情報POCKAM楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/(https://www.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/)

楽天スーパーSALE最終日、在庫限り・先着順

楽天スーパーSALEはまもなく終了となります。AROLYM P13は、13.4インチ大画面、Android 16、120Hz高リフレッシュレート、48GB RAM相当、128GB ROM、12000mAh大容量バッテリー、Widevine L1対応、豪華アクセサリー付きという充実仕様ながら、SALE価格22,900円（税込）で購入できる高コスパモデルです。

在庫には限りがあり、予定数量に達し次第終了となります。Androidタブレット、13インチタブレット、大画面タブレット、動画視聴用タブレット、学習用タブレット、在宅ワーク用タブレットを探している方は、楽天スーパーSALE最終日のこの機会をぜひお見逃しなく。