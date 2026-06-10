最上階レストラン「燻製キッチン KUNSEI」がモダンビストロ「 KUNSEI」として新章へ

Centara Osaka Japan株式会社ディナーコース（一例）燻製に着想を得た一品

タイの大手ホテルグループ「センタラ ホテルズ＆リゾーツ」が手がける日本初進出のホテル、セン

タラグランドホテル大阪（所在地：大阪市浪速区難波中2-11-50、総支配人 アンディ・ノー）では、

ホテル最上階33階に位置するレストラン「燻製キッチン KUNSEI」をモダンビストロ「 KUNSEI」

としてリニューアルし、2026年6月19日（金）より新メニューの提供を開始いたします。

これまで燻製料理を中心としたイノベーティブフレンチを提供してきた「燻製キッチン KUNSEI」

は、このたび、より日常的に楽しめるモダンビストロへと進化します。店名に受け継がれる“燻製”

のDNAを大切にしながら、伝統的なフランス料理の技法、日本各地の旬食材、そして現代的な感性

を融合。燻製の香りや技法から着想を得た料理をコースの中に取り入れながら、本格的なフレンチ

をより日常的に楽しめる新たなダイニング体験をご提供します。

今回のリニューアルを手掛けるのは、新たにKUNSEIの料理長に就任した塚田英夫シェフです。

埼玉県出身の塚田シェフは、フランス料理の世界で長年経験を積み、ガルドマンジェからソーシエ

まで幅広いポジションを歴任。さらに英国の名門Camberley Heath Golf Clubでの研修を通じてクラ

シックフレンチの技法と国際的な感性を磨いてきました。また、「エスコフィエ フランス料理コン

クール」や「メートル・キュイジニエ・ド・フランス“ジャン・シリンジャー杯」においてファイナ

リストに選出されるなど、その高い技術力と探究心が評価されています。

大阪の街並みを一望する開放的な空間で提供される料理は、季節ごとの食材を主役に据えながら、

クラシックなフレンチの技法を現代的に表現。コース内容は毎月変更し、その時期ならではの旬の

味覚をお楽しみいただけます。肩肘張らずに本格的な料理とワインを楽しめるレストランとして、

大阪の新たなダイニングデスティネーションを目指します。新たなメニュー構成として、ランチコー

スは5,000円～、ディナーコースは10,000円～、さらに料理とのマリアージュを楽しめるワインペア

リング（3種6,000円～）もご用意しております。

センタラグランドホテル大阪 総料理長 西荒井 俊行は次のようにコメントしています。

「KUNSEIは今回のリニューアルを通じて、これまで大切にしてきた燻製の魅力を活かしながら、

より多くのお客様に楽しんでいただけるモダンビストロへと進化します。塚田シェフの創造性と確

かな技術によって、新たなKUNSEIならではの魅力をお届けできることを楽しみにしています。」

塚田シェフはKUNSEI料理長の就任にあたり次のように述べています。

KUNSEI料理長 塚田シェフ

「このたびKUNSEIの料理長に就任し、新たなスタートを切ることができることを大変光栄に思い

ます。日本の四季が育む素晴らしい食材と伝統的なフレンチ技法を融合させることで、洗練されな

がらも親しみやすい料理を表現していきたいと考えています。また、KUNSEIの象徴である燻製のエッセンスも大切にしながら、香りや余韻、素材の魅力を引き出した料理をご提供したいと思って

います。

旬の食材との出会いを大切にしているため、コース内容は毎月変更し、その時期ならではの味覚を

お楽しみいただける構成にしています。季節ごとに異なる表情を見せる食材の魅力を通じて、何度

訪れても新たな発見のあるレストランでありたいと考えています。日本の食文化や生産者への敬意

を大切にしながら、KUNSEIならではの新しい食体験をお届けしてまいります。」

【モダンビストロ 「KUNSEI」概要】

地上135ｍから大阪の街並みを一望できる「KUNSEI」ランチコース（一例）

ホテル最上階に位置するKUNSEIは、地上135ｍから大阪の街並みを一望する絶景とともに食事を楽

しめるレストランです。2026年6月19日（金）より、モダンビストロをコンセプトに掲げた新メ

ニューの提供を開始いたします。伝統的なフランス料理の技法と日本の旬食材を融合したコース料

理に加え、店名にちなみ、燻製の香りや技法からインスピレーションを得た料理も随所に取り入れ

ています。

コース内容は毎月変更し、その季節に最も美味しい食材を厳選。月ごとに異なる味わいとの出会い

を通じて、何度訪れても新しい発見があるダイニング体験をご提供します。

■営業時間：

ランチ11:30～14:00 (LO) 金・土・日曜日、祝日 営業

ディナー17:30～21:30(LO) 月・木・金・土・日曜日、祝日 営業

■場所：センタラグランドホテル大阪 33階

■料金：

ランチコース 5,000円～

ディナーコース 10,000円～

ワインペアリング(3種) 6,000円～

ご予約はHPからオンライン(https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/ja/cgoj/kunsei-kitchen)、またはお電話:06-6695-7204(レストラン予約直通)にて承っております。

センタラグランドホテル大阪について

大阪の新たなランドマークとして2023年7月に開業したセンタラグランドホテル大阪は、タイのセンタラ ホテルズ＆リゾーツが手掛ける高級ホテルブランドの日本第一号店です。活気あるエンターテインメントとショッピングの街、なんばの中心に位置する33階建のこのホテルは、スイートやコネクティングルームを含む515室の客室とクラブラウンジを備えています。館内には８つのレストランとバーがあり、最上階には大阪の絶景が見渡せる素晴らしいルーフトップレストランがオープン。伝統的なタイ料理や特製シーフード、本格的なステーキや燻製料理など、幅広いダイニングエクスペリエンスをお楽しみいただけます。上質な空間で本格的なタイ式トリートメントをご提供するスパ・センバリーは、カップルでご利用いただけるトリートメントルームのほか、本場のタイ古式マッサージやフットトリートメントもご利用いただけます。また素晴らしい眺望のスカイイベントルームやグランドボールルームでは、企業イベントやガラディナー、カクテルパーティーや懇親会など、あらゆるお集まりに対応できる最新設備を備えています。

WEB：https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/ja/cgoj

SNS：https://linktr.ee/centaraosaka

センタラ ホテルズ＆リゾーツについて

センタラ ホテルズ&リゾーツはタイを代表するホテルチェーンです。バンコクやプーケットといったタイの主要都市に加え、モルディブ、スリランカ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、中国、日本、オマーン、カタール、カンボジア、トルコ、インドネシア、UAE に95のホテルを所有しています(2024年6月現在・開業準備中を含む)。センタラのポートフォリオには、センタラリザ ーブ、センタラグランド、センタラ、センタラブティックコレクション、センタラライフ、COSI の6つのブランドがあり、ラグジュアリーな離島の隠れ家から、ファミリーで楽しめる大型リゾート、また手頃なライフスタイル系のホテルまで、革新的な技術を兼ね備えた幅広いホテルブランドを展開しています。またホテル以外にも、最先端設備を有するコンベンションセンターや、受賞歴のある独自のスパブランド「センバリー」を運営しています。

これからの5年間で、センタラは世界トップ100のホテルグループになることを目指し、新しい地域や潜在市場に展開していく予定です。センタラが拡大を続けることで、世界各国でより多くのお客様にセンタラ独自のおもてなしをお楽しみいただけることでしょう。またセンタラのグローバル・ロイヤルティ・プログラム「CentaraThe1（センタラ・ザ・ワン）」は、会員様限定の特典や割引料金などを通じて、お客様のロイヤリティを高めていきます。

センタラホテルズ&リゾーツについてより詳しい情報は下記をご覧ください。

Web：https://www.centarahotelsresorts.com/