LINEヤフー広告との自動連携を開始。Google広告に続き、国内主要2大プラットフォームでのアドベリフィケーション対策の自動化を実現

Momentum株式会社

Momentum株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細井康平、以下Momentum）は、提供するサービスにおいて、LINEヤフー広告との自動連携を開始いたしました。これにより、提供中のGoogle広告連携と同様、最新の対策状況がLINEヤフー広告アカウントへ自動で反映されるようになります。

背景：深刻化する「広告汚染」と、広告主の責任

現在、インターネット上では不適切なサイトや不正ボットが日々形を変えて増殖し、デジタル広告の価値を損なう「広告汚染」が深刻化しています。総務省の指針でも、広告主がプラットフォーム任せにせず、自律的に広告の掲載先や品質を管理することが強く求められています。

LINEヤフー広告との連携により可能となること

今回、Momentumが提供する「HYTRA DASHBOARD」と「HYTRA HORNET」にて、LINEヤフー広告との自動連携が可能となりました。本連携により、Momentumの高度な解析データがLINEヤフー広告アカウントへと同期されます。

- 「配信面」の品質管理（HYTRA DASHBOARD）： 不正・不適切なWebサイトを自動で広告配信先から除外。- 「不正ユーザー」の排除（HYTRA HORNET）： 広告費を搾取する不正なボットやオーディエンスをリアルタイムに解析し、広告アカウントへ連携。

手動設定によるタイムラグや設定漏れを排除し、運用の手間を増やすことなく、最新の防御状態を維持します。

国内広告インフラとしての展望

Google広告とLINEヤフー広告、国内デジタル広告市場の大部分を占める2大プラットフォームでの自動連携が可能となったことで、一貫した基準でアドベリフィケーション対策を行えるようになります。Momentumは今後も、広告投資の健全化を支えるインフラとして、透明性の高い広告環境の構築を推進してまいります。

詳細情報・お問い合わせ

Momentum株式会社について

- ブランドセーフティ・アドフラウド対策ツール「HYTRA DASHBOARD」：https://www.m0mentum.co.jp/service/hytra-dashboard- アドフラウド対策ツール「HYTRA HORNET」：https://www.m0mentum.co.jp/service/hytra-hornet

Momentum株式会社は、「デジタル社会の信頼インフラをつくる」という理念のもと、全方位型で精度の高いアドベリフィケーションソリューションの開発・提供し、インターネット広告環境の健全化を促進します。これらの取り組みは、全てのステークホルダーの長期的な発展を促すだけではなく、デジタルマーケティングに関わるリスク対策のコスト・工数の削減を実現し、ビジネスをより本質的な課題へ向き合わせるためのリソースを創出します。

URL：https://www.m0mentum.co.jp