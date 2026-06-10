【6月21日 開催】TEEスペシャルライブ＆幻想的なナイトランタン。父の日に“ありがとう”を伝える体験型フェス『WHATAWON FATHER′S DAY LIVE』

株式会社antiqua

大阪・岸和田の滞在型エンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」は、

2026年6月21日（日）の父の日に、家族で楽しめる特別イベント『WHATAWON FATHER'S DAY LIVE』を開催いたします。

詳細を見る :https://whatawon-live-lp.vercel.app/#live

アーティストTEEによるスペシャルライブをはじめ、親子で参加できるワークショップ、グルメやドリンクを楽しめるマルシェエリア、ドッグラン、ふわふわ遊具、そしてイベントのフィナーレを飾るNIGHT LANTERNを実施します。

「つくる、楽しむ、感じる。」

父の日だからこそ伝えたい“ありがとう”を、家族みんなで楽しみながら形にできる一日をお届けします。

心に響く歌声で父の日を彩る、アーティストTEEスペシャルライブ

イベントのメインステージには、唯一無二のスモーキーボイスで多くのファンを魅了するアーティストTEEが登場します。

心に寄り添う歌詞と温かみのある歌声で幅広い世代から支持を集めるTEEが、父の日の特別な時間を彩ります。

家族で過ごす一日の思い出として、ライブならではの感動と一体感をお楽しみください。

TEE LIVE

日時：2026年6月21日（日）

時間：17:30～18:10

アーティストプロフィール

TEE

ONLY ONE VOICEと評される天性のスモーキー・ヴォイスと元ボクサーという異色の経歴が話題。

2010年にレコード会社各社争奪の末、ユニバーサルシグマとメジャー契約。

セカンド・シングル「ベイビー・アイラブユー」が記録的大ヒット。

その後も数々のヒット曲を世に放ち、現在日本のみならずアジア圏でも活躍の場を広げ、世界の歌姫ケイティ・ペリーもその歌声に賞賛。

最近はバラエティーや他ジャンルとのコラボ、独自のYouTube番組や他のアーティストの楽曲提供など幅広い活躍を見せている。

家族みんなで楽しめるコンテンツが充実

『WHATAWON FATHER'S DAY LIVE』では、ライブだけでなく、ご家族で一日を通して楽しめる多彩なコンテンツをご用意しています。

会場内では、親子で参加できるワークショップを開催。

オリジナルキーホルダー制作やフィギュア制作など、自分だけの作品づくりを楽しみながら、家族で特別な時間を共有していただけます。

完成した作品は父の日の記念として持ち帰ることができ、大切な思い出を形に残せます。

また、イベント当日はキッチンカーや飲食ブース、マルシェエリアも登場。芝生広場やオープンスペースでグルメやショッピングを楽しみながら、思い思いの時間をお過ごしいただけます。

さらに、WHATAWONならではのドッグランや、お子さまに人気のふわふわ遊具も登場予定。

愛犬と一緒に来場できるほか、小さなお子さまから大人まで楽しめる環境をご用意しています。

ライブ、体験、グルメ、遊びが一つになった、父の日ならではの特別な一日をお楽しみください。

イベントのフィナーレを飾る「NIGHT LANTERN」

イベントのラストには、幻想的なNIGHT LANTERNを実施予定。

夕暮れから夜へと移り変わる空にランタンが浮かび上がり、父の日の締めくくりにふさわしい感動的なひとときを演出します。

大切な家族への感謝や願いを込めて放つランタンは、きっと忘れられない思い出になるはずです。

@skylanternfes.jp

NIGHT LANTERN

予定時刻：19:15頃

※天候等により内容が変更となる場合があります。

開催概要

WHATAWON FATHER'S DAY LIVE

【開催日】2026年6月21日（日）

【会場】WHATAWON

【場所】大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

チケット情報

■ TEE LIVE ／ 3,500円

■ NIGHT LANTERN（1基）／ 5,000円

■ TEE LIVE＋NIGHT LANTERN（1基）／ 7,500円

■ TEE LIVE＋キーホルダー制作 ／ 5,500円

■ TEE LIVE＋フィギュア制作 ／ 10,500円

■ TEE LIVE＋NIGHT LANTERN＋キーホルダー制作 ／ 9,800円

▼ チケット販売ページ

https://whatawon-tee-live.stores.jp/

▼ イベント特設ページ

https://whatawon-family-lp.vercel.app/

WHATAWONについて

WHATAWON（ワタワン）は大阪府岸和田市にある滞在型エンターテインメントモールです。ショッピング、グルメ、ライブ、カルチャー、ドッグランなど、多彩なコンテンツが集まる新しい複合施設として、多くの来場者に親しまれています。家族、友人、愛犬とともに、それぞれの楽しみ方で過ごせる場所として、新たなエンターテインメント体験を提供しています。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/