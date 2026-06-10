TOKIUM、日本最大のバックオフィス向け展示会「第25回総務 人事 経理Week【東京】」に出展

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、2026年6月17日から6月19日までの3日間、東京ビッグサイトで開催される「第25回総務 人事 経理Week【東京】」に出展いたします。

■開催概要

名称 ：第25回総務 人事 経理Week【東京】

主催 ：RX Japan合同会社

開催期間 ：2026年6月17日(水)～6月19日(金)10:00-18:00（最終日のみ17:00まで）

会場 ：東京ビッグサイト

出展ブース位置：南1-2ホール 会計・財務EXPO【S1-28】

概要ページ ：https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

来場事前登録（無料）:

https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1672050633642008-2QA

■出展内容

経費精算クラウド「TOKIUM経費精算」や請求書受領クラウド「TOKIUMインボイス」をはじめとする、AIとプロスタッフが連携し、経理作業を丸ごと代行する「経理AIエージェント」をご紹介します。

また、操作画面をお見せしながらデモンストレーションや導入企業の事例紹介を行います。経理業務の効率化や最新のAI活用にご興味をお持ちの方は、ぜひ弊社ブースにお立ち寄りください。

■【先着20名様限定】TOKIUM代表 黒崎の著書をプレゼント！

事前に来場事前登録をしてTOKIUMのブースにお越しいただいた先着20名様へ、弊社代表黒崎の著書をプレゼントいたします。

▼来場事前登録はこちら

https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1672050633642008-2QA

【詳細】

プレゼント内容：『経理AIエージェント「デジタル労働力」で仕事が回る』

著者 ：黒崎 賢一（株式会社TOKIUM 代表取締役）

出版社 ：株式会社クロスメディア・パブリッシング

特典配布条件 ：1.展示会の「来場事前登録」を完了

2.TOKIUMのブースへ来場

▼著書『経理AIエージェント「デジタル労働力」で仕事が回る』の詳細はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000416.000009888.html

■総務・人事・経理 Week とは

総務、人事、経理、法務、バックオフィスDX、働き方改革、福利厚生、健康経営、防災・BCPなど、バックオフィスに関わる幅広い領域を網羅する10の専門展示会で構成されています。

各分野の最新サービス・事例・ノウハウが一堂に集まり、業務効率化や制度見直し、体制強化に向けた情報収集から具体的な商談までが同時に行われる場として、多くの企業に活用されています。

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。本サービスを通じて、あらゆるビジネスパーソンを出張手配や事前申請、突合などの定型的な経理作業から解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/?utm_campaign=46199415-keiriweek_tokyo_260610&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aiservicesite_0610)

■経理AXプロジェクト「Move AX」を推進中

TOKIUMは、あらゆる経理"作業"から人々を解放することを目的に、経理AXプロジェクト「Move AX」を立ち上げ、推進しています。AIによって経理業務に残るアナログ作業を自動化し、誰もが本来注力すべき業務に向き合える環境の実現を目指します。AIエージェントの開発・提供にとどまらず、実態調査、導入事例やウェビナーなどを通じて、経理業務のAXを支援してまいります。

詳細はこちら：https://www.keihi.com/move-ax/(https://www.keihi.com/move-ax/?utm_campaign=46199415-keiriweek_tokyo_260610&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=moveax_0610)

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=46199415-keiriweek_tokyo_260610&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_0610)