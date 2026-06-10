日本茶を「飲む」から「つくる」へ。

たべものがかり合同会社

現代日本茶ブランド「THELLERIO（テレリオ）」を展開するたべものがかり合同会社（埼玉県入間市）は、2026年6月19日（金）より一般向けの「可愛いティーブレンド体験」を開始いたします。また併せて、クリエイター・ブランド・企業・宿泊施設等とのオリジナルブレンド開発を行う「共創ブレンド事業」を開始し、共創パートナーの募集を開始いたします。

「飲む」だけでなく、「つくる」楽しみへ

可愛いブレンド体験共創ブレンド事業

THELLERIOはこれまで、現代人のライフスタイルや価値観に寄り添ったブレンドティーを通じて、日本茶の新しい楽しみ方を提案してきました。

日本茶離れが進むなか、日本茶を「飲み物」ではなく、「余白を楽しむための嗜好品」として再提案し、これまで日本茶になじみのなかった方々にも、その魅力を届けてきました。

そして今回、さらにその先の挑戦として、「感性を動かす日本茶」をテーマに新たな取り組みを開始します。

現代社会では、効率や正解が重視される一方で、感性を使って感じ取ったり、表現や創造をする機会は少なくなりつつあります。

しかし本来お茶は香りや色を感じること、日本茶ならではの多彩な味わいを感じ取ること、組み合わせを楽しむことなど、感性を豊かに動かす力があります。

THELLERIOでは、お茶を飲み物としてだけでなく、創造や表現のための素材として捉えています。

絵具のように、お茶もまた自分らしさを表現するためのひとつのメディアになり得ると考えています。

茶葉を選び、自分だけのブレンドをつくる。

それは学びではなく、創作です。

THELLERIOは、お茶を飲むだけのものではなく、創造や表現を楽しむ文化として提案していきます。

【一般向け】「可愛いティーブレンド体験」について

2026年6月19日（金）よりスタートする「可愛いティーブレンド体験」は、地元のさまざまな茶園の個性豊かな狭山茶を使い、自分だけのオリジナルブレンドをつくる体験です。

埼玉県入間市にある「THELLERIO TEA ROOM（テレリオティールーム）」にて実施するほか、イベントや企業研修、地域企画等への出張開催にも対応いたします。

日本茶の多様性に触れながら、自分だけのお茶を創作する体験は、日本文化を体験的に楽しむプログラムとしても展開可能であり、訪日外国人向けコンテンツや宿泊施設での体験企画としての活用も見込んでいます。

体験の冒頭では、市内各茶園のお茶を実際に見ながら、それぞれの特徴や味わいについてご紹介します。

同じ狭山茶でも、茶園や製法によって味わいは大きく異なります。

深蒸し茶、ほうじ茶、萎凋茶、発酵茶、和紅茶など、多彩なお茶を実際に見て、香りを確かめながら、お好みのハーブや果皮などと組み合わせ、自分だけのブレンドづくりを楽しんでいただけます。

「狭山茶」と一括りに捉えられがちな地域のお茶の多様性を知り、その魅力をより深く体感していただくことも、本体験の目的のひとつです。

日本茶を学ぶための講座ではなく、香りや味わいを自由に組み合わせながら、自分自身の感性でお茶を創作する体験として設計しています。

体験概要

・料金：4,000円（税込）

・ウェルカムティー

・市内茶園と茶葉の紹介

・ティーブレンド体験

・試飲＆スコーン付きティータイム

・オリジナルブレンドをTHELLERIOオリジナルティーキャニスターに詰めてお持ち帰り

【企業・クリエイター向け】 共創ブレンド事業について

THELLERIOでは、新たにブランド・企業・宿泊施設等との共創によるオリジナルブレンド開発を開始いたします。

それぞれが持つ世界観やストーリー、届けたい体験を対話を通じて掘り下げ、お茶というかたちで表現する共創プロジェクトです。

お茶をひとつの表現メディアとして捉え、ブランドや施設が大切にする哲学や思想、想いを一杯のお茶へと形にしていきます。

また、自身の世界観をお茶で表現したいクリエイターとの共創ブレンド開発も募集いたします。

クリエイターとともにオリジナルブレンドを開発し、その魅力を発信することで、お茶を楽しむ新たなコミュニティや文化の創出を目指します。

販売実績に応じた収益還元の仕組みも導入し、クリエイターの発信力と日本茶文化をつなぐ新たな取り組みとして展開してまいります。

企業・ブランド・宿泊施設向けのオリジナルブレンド開発については、お見積り制にて順次ご相談を承ります。

今後の展望

THELLERIOは今後も、日本茶を飲むだけのものではなく、創造や表現を楽しむ文化として提案してまいります。

お茶を絵具や音楽のような表現のメディアとして捉え直し、人それぞれの感性や物語と結びつけることで、日本茶との新たな関わり方を広げていきます。

飲む人、つくる人、発信する人。

さまざまな関わり方が生まれることで、日本茶をより身近で自由な文化へと育てていきたいと考えています。

THELLERIOはこれからも、一杯のお茶を通して感性と創造をひらき、現代の暮らしに寄り添う新しい日本茶文化を提案してまいります。

【お問い合わせ・ご相談】

・共創ブレンド事業のご相談

・取材・掲載のお問い合わせ

・出張ワークショップのご相談

・可愛いティーブレンド体験のご予約

THELLERIO（テレリオ）

たべものがかり合同会社

埼玉県入間市豊岡4-1-8

Web：https://tabemonogakari.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/thellerio_tearoom/

Mail：info@tabemonogakari.jp

担当：佐々木