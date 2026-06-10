ゼットスケーラー株式会社

エコシステム連携の拡大により、Zscaler Zero Trust Exchangeと主要なAI、クラウド、インフラ技術を統合し、エンタープライズAIのやり取り全体で相互運用性とセキュリティシグナル共有を実現

※本資料は、米ロサンゼルスで開催されたZenith Liveにて2026年6月9日(現地時間)に発表したプレス リリースの日本語抄訳版です。



AI時代のサイバーセキュリティプラットフォームを提供するZscaler, Inc.(https://www.zscaler.com/jp)（NASDAQ: ZS、以下ゼットスケーラー）は本日、Project AI-Guardianの次フェーズを発表し、本イニシアチブをTechnology Alliance Partnersへと拡張することを明らかにしました。これにより、世界有数のグローバルシステムインテグレーター（GSI）との協業を基盤として構築してきたエコシステム連携がさらに広がり、Zscaler Zero Trust Exchange(TM)プラットフォームおよび同社のAI Protectポートフォリオと、補完的なパートナー技術との相互運用性が一層強化されます。

企業が生成AI、エージェント型AIワークフロー、AI対応SaaSの活用を進める中、単一ベンダーだけでAI環境全体を保護することはできません。セキュリティチームは、相互にコンテキストを共有しない個別製品をつなぎ合わせざるを得ず、その結果、急速に拡大するAI攻撃対象領域に盲点が生まれています。いま組織に必要なのは、新たなサイロではなく、既存および先進の技術と相互運用し、シグナル、アイデンティティコンテキスト、ポリシー適用を共有できる包括的なAIセキュリティプラットフォームです。

今回のProject AI-Guardianの拡張は、まさにこの考え方に基づいています。Zero Trust Exchangeを通じて、Technology Alliance PartnersはZscalerの中核AIサービスと直接統合されます。これには、アイデンティティ、アプリケーション、エージェント、データがAIサービスにどう接続されているかを継続的に可視化するAI Access Graph、環境全体のAI関連リスクを発見・定量化するAI攻撃対象領域およびリスク・モデリング、さらに各種ガバナンスおよび保護機能が含まれます。パートナーはこれらのシグナルを強化すると同時に、それに基づいてアクションを実行できるため、あるプラットフォームで得たインサイトを別のプラットフォームでの制御に生かすことが可能になります。

あらゆるやり取りはZero Trust Exchangeを介して仲介されるため、ポリシー適用はインラインかつリアルタイムで行われます。アクセスは継続的に検証され、データは移動中に検査され、AI利用にも、現在Zscalerがユーザー、ワークロード、デバイスに適用しているのと同じ方法でゼロトラストポリシーが適用されます。顧客にとって相互運用性は、分散したツール群を個別に連携させる負荷なく、AI向けの一貫したコントロールプレーンを意味します。パートナーにとっては、自社機能をエンタープライズAI全体へネイティブに拡張できる道筋となります。

本プログラムには、新たに11社が参加します。AWS、CoreWeave、Databricks、Deep Cogito、Equinix、Glean、Google Cloud、OpenAI、Saviyntに加え、追加のGSIパートナーとしてCoforgeおよびNTT DATAが加わります。これらのパートナーは、創設時からのGSIパートナーであるCognizant、EY、HCLTech、Infosys、TCS、Wiproとともに、AIを保護する包括的かつエンドツーエンドのフレームワークを提供します。

ゼットスケーラーのEVP - AI Security and Strategic Initiatives であるダワル・シャルマ(Dhawal Sharma)は次のように述べています。「AIは組織に大きな機会をもたらしていますが、同時にセキュリティとガバナンス領域における脅威の構図も変えつつあります。AIの保護は、エコシステム全体で取り組むべき課題です。Technology Alliance Partnersを通じたProject AI-Guardianの拡張により、ZscalerはエンタープライズAIのやり取り全体にゼロトラストを広げ、お客様が必要な可視性、制御、データ保護を維持しながら、より迅速にAIを導入し、安全にイノベーションを推進できるよう支援します」

この拡張イニシアチブを通じて、ZscalerとTechnology Alliance PartnersはAIパイプライン全体にわたる高度な統合を提供し、以下の重要なセキュリティ要件に対応します。

- AIワークフローに対するゼロトラスト制御AIアプリケーション、開発基盤、ワークフローに対してきめ細かなポリシー制御を適用し、不正アクセスや不適切な利用を防止します。- 包括的なデータ保護プロンプト、モデル学習用入力、自律的なAI同士のやり取りを通じた、機密知的財産や顧客データの漏えい防止を支援します。これはインラインおよびアウトオブバンドの両方で実現されます。- 継続的な可視化とガバナンスシャドーAIアプリ、モデルAPI、クラウド上のホスト型インフラを含む、組織内AI活用の全体像を360度可視化し、コンプライアンスやリスク管理フレームワークとの整合を支援します。- 導入の簡素化と価値実現の迅速化検証済みで相互運用可能なパートナー統合を提供することで導入を簡素化し、セキュリティチームが安全にビジネス変革を加速できるようにします。

このProject AI-Guardianの次フェーズは、Zscalerが描く安全なAI変革のビジョンを体現するものです。すなわち、企業がAIの価値を自信を持って引き出せるよう支援する、オープンでセキュリティファーストなフレームワークです。

パートナーコメント

Coforge

「企業がAI変革を加速させ、エージェント型システムを大規模に展開する中で、エッジからクラウドに至るAI資産を保護する緊急性はかつてなく高まっています。Project AI-Guardianを通じて、CoforgeはZscalerのAI Asset ManagementおよびZero Trust Everywhereと、当社のSecure Edge2Cloud Solution、Trust AIプラットフォームを統合します。この組み合わせにより、自動化されたガバナンス、プライバシー保護のガードレール、継続的な保証をAIライフサイクルに直接組み込み、企業が信頼やビジネススピードを損なうことなく、AI導入を発見・保護・拡大できるようにします」

- アシシュ・クマール（Ashish Kumar) 氏

クラウド、AIインフラ、セキュリティ担当シニア・バイスプレジデント兼グローバル責任者



CoreWeave

「企業がAIを本番運用へ移行するにつれて、攻撃対象領域はアプリケーション層を超え、インフラ層にまで広がっています。CoreWeaveのセキュリティはシリコンレベルから構築されており、Project AI-Guardianを通じてZscalerと連携することで、お客様はコンピュートからエージェント間のやり取りに至るまで、AIスタックのあらゆる層にゼロトラストアクセス制御を適用できるようになります」

- ジム・ヒギンズ(Jim Higgins) 氏

最高情報セキュリティ責任者

Databricks

「お客様からは、自社のセキュリティデータをDatabricks環境に取り込みたい、また既存のセキュリティベンダーの保護機能を当社プラットフォームにも拡張したい、という声を一貫していただいています。Zscalerとの提携は、その両方を実現するものです。ZscalerのログをDatabricksに取り込み、Project AI-Guardianでも協業することで、共同のお客様が新たなセキュリティサイロを生むことなく、安全にAI施策を加速できるよう支援しています」

- スティーブン・オーバン(Stephen Orban) 氏

製品パートナーシップおよびエコシステム担当シニア・バイスプレジデント

Deep Cogito

「最先端レベルの脅威に対抗するには、セキュリティチームのデータと成果に基づいて追加学習された、専門特化型のインテリジェンスモデルが必要です。Zscalerは当初からその重要性を理解しており、軽量なカスタマイズにとどまらず、モデルそのものに特化型インテリジェンスを組み込んできました。Project AI-Guardianを通じて、私たちはこの取り組みをさらに広げ、企業が今まさに求められるセキュリティ態勢のもとでAIを導入できるよう支援していきます」

- ドリシャン・アローラ(Drishan Arora) 氏

共同創業者兼最高経営責任者

Equinix

「Equinixは、企業全体にわたる安全でスケーラブルなAIイノベーションの実現に取り組んでいます。Zscalerとの長年のパートナーシップにより、このビジョンはさらに強力なものになります。グローバルなデジタルインフラとゼロトラストセキュリティを組み合わせることで、お客様がAIのやり取りを保護できるよう支援するからです。私たちは共に、お客様が自信を持って大規模にAIワークロードを展開するために必要なセキュリティ制御とインフラを提供していきます」

- マリアム・ザンド(Maryam Zand) 氏

パートナーシップおよびエコシステム戦略担当バイスプレジデント

Glean

「エンタープライズAIを安全に拡張するには、信頼できる業務コンテキストと、そのコンテキストへのアクセスや利用方法を統制できるセキュリティエコシステムの両方が必要です。Gleanは、安全かつ権限制御されたエンタープライズナレッジをAIワークフローへ直接取り込めるようにし、ZscalerのProject AI-Guardianは、そうしたやり取り全体に可視性、制御、保護を拡張する重要な枠組みを提供します。私たちは共同で、お客様がAIを実験段階から実際の成果創出へと進めることを支援するとともに、導入拡大に伴ってセキュリティチームがより高い確信を持てるようにしています」

- スニル・アグラワル(Sunil Agrawal) 氏

最高情報セキュリティ責任者



NTT DATA

「企業がAI実行時代へと突入し、自律型エンタープライズ変革の新たな波を推進する中で、セキュリティも同様のスピードで進化しなければなりません。Project AI- Guardianにおけるゼットスケーラーとの協業を通じて、NTT DATAは、ゼットスケーラーの『Zero Trust Everywhere』フレームワークと、当社のAI向けフルスタックセキュリティ機能を組み合わせることで、企業が最先端AIに伴うリスクへの備えを進めるとともに、エージェント型AI主導の変革を、確信とレジリエンス、そしてスピードをもって加速できるよう支援しています」

- シータル・メータ（Sheetal Mehta）氏

サイバーセキュリティ部門グローバル統括責任者

OpenAI

「AIがサイバーセキュリティにおいてますます重要なツールになる中で、組織には高機能であるだけでなく、安全で、信頼性が高く、企業のリスク管理の現実に即したシステムが求められています。Zscalerとのパートナーシップや、Trusted Access for Cyber、Project AI-Guardianのような取り組みを通じて、私たちはAIを責任ある形で展開するという共通のコミットメントを前進させています。最先端の能力と、厳格な安全策、透明性、人による監督を組み合わせることで、セキュリティチームが防御力を高めると同時に、企業全体でのAIの安全な導入に対する信頼を築けるよう支援しています」

- スコット・ローズクランズ(Scott Rosecrans) 氏

戦略案件担当バイスプレジデント

Saviynt

「AIセキュリティは、まずアイデンティティの問題です。Zscalerは動いている脅威を阻止し、Saviyntはその背後にあるアイデンティティを統制します。両社が連携することで、企業は可視性やガバナンスを失うことなくAIを導入するために必要なコントロールプレーンを手にすることができます」

- ビブティ・シンハ(Vibhuti Sinha) 氏

最高製品責任者

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、経営陣の信念および前提、ならびに現時点で経営陣が入手可能な情報に基づく将来見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述には、Project AI-GuardianおよびZscalerのTechnology Alliance Partnersに期待される性能や利点（エンタープライズAIワークフロー全体にゼロトラスト制御を提供することを含む）が含まれます。これらの将来見通しに関する記述は、1995年米国私的証券訴訟改革法により定められたセーフハーバー条項の適用対象です。

実際の結果は、本プレスリリースに記載された内容と大きく異なる可能性があります。これには、Project AI-GuardianやZscalerのTechnology Alliance Partnersとの取り組みに関して、パートナーや顧客による採用をZscalerが実現できるかどうかに関連する要因が含まれます。

追加のリスクおよび不確実性については、2026年5月26日に米国証券取引委員会（SEC）へ提出された最新のForm 10-Q四半期報告書をご参照ください。これは当社Webサイト ir.zscaler.com およびSECのWebサイト www.sec.gov でご覧いただけます。

本リリースに含まれる将来見通しに関する記述は、本日時点でZscalerが入手している限定的な情報に基づくものであり、今後変更される可能性があります。たとえ将来新たな情報が得られた場合でも、Zscalerは必ずしも当該情報を更新する義務を負うものではありません。



Zscalerについて

Zscaler (NASDAQ: ZS)は、ゼロトラスト セキュリティの先駆者であり、世界的なリーダーです。世界中の大企業や重要インフラ機関、政府機関がZscalerを採用し、ユーザー、拠点、アプリケーション、データ、デバイスを保護しつつ、デジタル トランスフォーメーションを加速させています。Zscaler Zero Trust Exchange(TM)プラットフォームは世界160以上のデータ センターに分散され、高度なAIを活用して、毎日数十億件のサイバー脅威やポリシー違反を防ぎ、コストや複雑さを軽減しながら、現代企業の生産性向上を支援します。